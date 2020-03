Eckhoff skjønte ingenting da hun fikk seiersdiplomet: – Jeg tror dette er feil, IBU?

Tirsdag kveld la Tiril Eckhoff ut et bilde i Instagram-historien sin.

«Woop woop! Jeg tror dette er feil, IBU?», skrev Eckhoff i innlegget.

Det var et bilde av en diplom der IBU gratulerer henne som sammenlagtvinner i disiplinen jaktstart i IBU-cupen.

Men feil – det er det. For IBU-cupen er nemlig for dem som er på nivået under verdenscupen.

Og der har ikke Eckhoff gått et eneste renn.

– Jeg har tydeligvis vunnet IBU-cupen i jaktstart, men jeg tror ikke det er mitt. Men det var veldig hyggelig, da, at jeg har fått et sånt diplom, sier Eckhoff til NRK og ler.

Diplomet skulle egentlig vært sendt til svenske Elisabeth Högberg, som leder IBU-jaktstartscupen sammenlagt.

– Hvordan skjedde dette, da?



– Nei, det aner jeg ikke. Det er vel en eller annen som har gjort feil, da, sier en humrende Eckhoff.

– Et tomrom

Eckhoff åpnet sesongen forrykende, og ledet verdenscupen sammenlagt inn mot VM. Der var hun storfavoritt.

Men det gikk ikke like bra i Anterselva-VM som Eckhoff hadde håpet på. Til tross for gull på blandet stafett og stafett, ble det ingen individuelle medaljer.

– Det har vært et tomrom, for det var mitt store mål denne sesongen her. Det har vært litt ekstra hardt å komme seg ut og trene de ekstra øktene nå i forhold til forsesongen, forteller Eckhoff.

MISTET TRØYEN: Tiril Eckhoff gikk inn til VM med gul ledertrøye i verdenscupen. Foto: Tiziana Fabi / AFP

Det beste individuelle resultatet hennes var en syvendeplass på fellesstarten.

Bæringen ligger på en tredjeplass i verdenscupsammendraget totalt, og har et mål om å ta igjen italienske Dorothea Wierer som leder 112 poeng foran Eckhoff.

– Ja, jeg har jo det. Men da må jeg gjøre det bra og, så jeg må bare gjøre så godt jeg kan.

Korona-tiltak

Til helgen venter nye verdenscuprenn i Nove Mesto. På grunn av koronaviruset kunngjorde Tsjekkias statsminister Andrej Babis at verdenscuprennene skal gå for tomme tribuner.

I tillegg ble det tirsdag besluttet av IBU at all media nå må minst stå halvannen meter fra alle utøverne.

– Nå er det ikke så høye forventninger til helgen, ettersom det ikke kommer publikum eller noen ting, så det blir litt trist. Men jeg skal bare prøve å gjøre det beste jeg kan, sier Eckhoff.

Eckhoff er Norges største håp i verdenscupen sammenlagt etter at det tirsdag ble klart at Marte Olsbu Røiseland må stå over helgens renn på grunn av sykdom.