Røiseland står over verdenscuprenn

VM-dronning Marte Olsbu Røiseland står over helgens verdenscuprenn i tsjekkiske Nove Mesto.



– Jeg har litt influensasymptomer. Litt feber, hoste. Jeg er ikke så veldig i slaget, sier Røiseland til NRK.



Dermed foregår sprinten torsdag og fellesstarten søndag uten Røiseland som tok syv medaljer i VM. Hun forteller at det sannsynligvis skyldes et krevende VM.



– Det var mye trøkk og mye som skjedde. Da skal det sikkert ikke så mye til. Jeg var utrolig sliten etter VM, og da ble det en sykdomsperiode nå, dessverre, sier Røiseland.



Røiseland ligger på en fjerdeplass sammenlagt i verdenscupen, og mister viktige poeng nå som hun må stå over renn.



– Sånn er livet av og til. Man kan ikke alltid få i pose og sekk. Jeg håper på å komme raskt tilbake og få noen gode opplevelser helt på sluten av sesongen.