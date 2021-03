Flere nasjoners skitestere var ute og gikk i løypa da en av lysmastene falt over ende under to timer før kvinnenes skiskyttersprint i tsjekkiske Nove Mesto.

– Det er en stor arrangørtabbe, og det kunne gått skikkelig ille. Menneskeliv kunne gått tapt. Hadde personen der vært et sekund senere hadde han fått masta midt i hodet, slår Ola Lunde fast.

HER FALLER LYSET: Skitestere må brått hoppe unna for å unngå og bli truffet. Du trenger javascript for å se video. HER FALLER LYSET: Skitestere må brått hoppe unna for å unngå og bli truffet.

Etter uhellet var arrangør og personer fra Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) raskt på plass. Samtlige lyskastere ble dobbeltsjekket, sikret ytterligere og rennet startet som planlagt, fikk NRK opplyst.

– Vi er lei oss for denne hendelsen, og alt er nå trippeltsjekket, så sprintkonkurransen er helt trygg og sikker, bekrefter renndirektør Borut Nunar.

Historisk Eckhoff

En som åpenbart ikke lot seg prege av uhellet før start, var verdenscupleder Tiril Eckhoff. For selv med én bom, så gikk 30-åringen raskest av alle i sporet, og inn til seier foran tyske Denise Herrmann.

– Jeg blir ekstra glad i dag. Det er bare å unnskylde for dem som sitter hjemme, men jeg har aldri hatt en sånn sesong og må bare være fornøyd og kjempetakknemlig, forteller hun til SVTs reporter.

Det er Fossum-løperens sjette sprintseier på rad, noe ingen har klart før henne. Hun tangerer også Tora Berger i antall seire på én sesong (11). Kun Magdalena Forsberg med 14 er foran.

– Jeg har ikke tenkt så mye på det, men jeg er veldig fornøyd med at jeg klarer å gå gode skirenn hver gang jeg stiller. Jeg har lyst til å klare hele sesongen, for i fjor klarte jeg ikke slutten. Jeg vil avslutte med stil, sier Eckhoff, som da tar et stort skritt mot sammenlagtseieren i verdenscupen.

FORBI DE STORE: Tiril Eckhoff tok sin 24. verdenscupseier da hun vant sprinten i Nove Mesto. Du trenger javascript for å se video. FORBI DE STORE: Tiril Eckhoff tok sin 24. verdenscupseier da hun vant sprinten i Nove Mesto.

Hun erkjenner at hun fortsatt føler litt på presset.

– Jeg kjenner litt på negative tanker. Spesielt på at jeg kan mislykkes og sånn, men det må man takle og det synes jeg at jeg har vært flink til å år. Jeg gir litt f ... og bare går.

Ingen av de andre norske kvinnene kom seg innenfor topp 10, men samtlige er klare for lørdagens jaktstart.

– Livsfarlig

At det var drama i kulissene før start, fikk flere av dem se etter rennslutt.

– Det så skikkelig stygt ut. Det var flaks at det ikke var noen som gikk der. Det er ekkelt å se sånne bilder, og det skal jo ikke skje, sier Marte Olsbu Røiseland.

– Oj, det der skal jo ikke skje. Det hadde vært livsfarlig å få den i hodet, men det var i hvert fall bra det skjedde før start og ikke midt i løpet, sier Karoline Knotten.

IBU beklager hendelsen.

– Etter sterk vind i dag tidlig ble mastene sjekket og de var OK, men det ser ut som snøen smeltet rundt oppsettet og det fikk masta til å flytte på seg, og så falle. Det skal selvsagt ikke skje og heldigvis ble ingen skadet. Nå har vi gjort ytterligere sikkerhetstiltak, skriver IBUs kommunikasjonssjef, Christian Winkler i en e-post.

Lunde minner om at det også tidligere har falt ned en lysmast under en verdenscuprunde. I russiske Khanty-Mansiysk i 2016 ble rennene avlyst etter at en enda større mast blåste over ende.

– Jeg hadde vært engstelig for å gå der etter at en har ramlet ned, mener NRKs ekspert.