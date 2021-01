Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Norge ledet parstafetten inn til sjette skyting, men Tiril Eckhoff, som til da hadde 15 treff, sprakk fullstendig. Hun måtte gå tre strafferunder og Norge falt fra første til sjetteplass.

Da hun vekslet med Johannes Thingnes Bø ropte hun ut. TV-bildene viste en meget irritert Eckhoff kastete drikkeflaska i bakken, mens lagkameratene gikk ute på sin siste etappe.

– Det går en kule varmt i idrett. Det er surt når man ikke får det til helt. Jeg er ingen god taper egentlig. Heldigvis redder Johannes meg, så jeg takker ham, sier Eckhoff.

Thingnes Bø var heller ikke feilfri, og med tre ekstraskudd på liggende, tapte Norge ytterligere tid. Men ankermannen tok seg sammen til stående skyting, og berget en tredjeplass for Norge. 43,9 sekunder bak Frankrike, og seks sekunder bak Sverige.

– Jeg er litt skuffet over min egen prestasjon. Johannes gjorde en kjempebra jobb og jeg gjorde en kjempebra jobb frem til siste stående. Det er kjedelig. Jeg bommet totalt, sier Eckhoff til NRK.

– Det suger

– Hva skjedde?

– Jeg tar noen sjanser og bommer på tre skudd. Timingen er helt gal. Det er ikke som jeg er skjelven, men jeg er mer nervøs og da er jeg tregere på avtrekkeren. Det suger noe jæ**ig, i hvert fall når man går stafett, forklarer 30-åringen.

Tre runder på Eckhoff under parstafetten

– Det ble et veldig spennende og uforutsigbart renn. Jeg har en inngang at jeg er fornøyd med pallen, for man ser hvor fort det kan snu. Alt i alt egentlig en god stafett av oss. Tiril gjør masse bra, og er litt uheldig på en stå-serie. Jeg er gjennomsnittlig på standplass, men går bra. Vi fortjente ikke å vinne, men kunne kanskje blitt nummer to, mener Thingnes Bø.

Tror ikke hun får gå VM

Dette var Eckhoffs første parstafett i karrieren.

– Jeg var veldig godt med. Men det er litt sånn at jeg mister det totalt på den stående. Jeg vet ikke hva som skjer selv. Jeg er skuffet, og når jeg får gå på lag med Johannes, men nå blir det sikkert mange år til neste gang, tror Eckhoff.

– Er du redd du ikke får gå den i VM?

– Ja, men jeg skal ikke si noe for sikkert, men det var ikke bra.

PÅ PALLEN: Johannes Thingnes Bø og Tiril Eckhoff. Foto: TOBIAS SCHWARZ / AFP

– Det var mye bra ellers, men en dårlig serie her gjør at det går mye tid, som det er vanskelig å ta inn på korte runder. Vi får ta litt lærdom av det til neste gang, sier sportssjef Per Arne Botnan.

– Hun får ta med seg de tre første skytingene. De var meget solide, roser Ola Lunde.