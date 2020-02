Eckhoff etter VM-nedturen: – Har gjort feil eg ikkje har gjort før

Forbyr barn å heade fotballen

Flere fotballforbund i Storbritannia forbyr barn under 12 år å heade baller på trening for å minimere risikoen for hodeskader senere i livet.

Det gjelder fotballforbundene i England, Nord Irland og Skottland, skriver blant annet Sky Sports.

De tre forbundene sendte mandag ut en felles uttalelse. Der refererer de til den skotske studien som viste at tidligere fotballspillere hadde tre og en halv gang så høy sannsynlighet for å dø av nevrodegenerative sykdommer enn befolkningen ellers.

I uttalelsen heter det at barn under 12 år ikke skal heade ballen på trening, for så å få en gradvis tilnærming fram til 16-årsalderen. USA innførte et headeforbud for barn allerede i 2014.