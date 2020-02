Under innskytingen til fredagens sprint, følte 23-åringen at hun fikk for dårlig tid, og ble stresset. Det resulterte i en diskusjon med trener Patrick Oberegger, som ble fanget av NRKs kamera.

– Jeg og Patrick er kanskje litt direkte til hverandre på innskyting, men det tror jeg er mer vanlig enn uvanlig, så det får folk tolke som de vil. Men jeg synes ikke man skal sende uhyggelige meldinger til folk man ikke kjenner, sa Tandrevold under feiringen av Olsbus gull.

For etter innskytingen mottok skiskytteren en krass melding i sosiale medier:

«Må du prøve og holde kjeften din igjen og høre på treneren, hadde jeg vært treneren din hadde jeg sendt deg hjem, lær deg heller å skyte og gå på ski og pass kjeften din».

HETS: Etter innskyting mottok Tandrevold denne meldingen. Foto: Privat

– Har bare lyst til å «logge» ut av hele verden

Tandrevold delte selv meldingen over på sin Instagram-profil.

– Jeg trodde vi var ferdig med det i 2020. Jeg har vurdert om jeg skal skru av sosiale medier under VM, fordi det er noe som kan være negativ energi, men det kan også være positiv energi. Det er ganske mange timer i døgnet som skal slås i hjel, sier Tandrevold til NRK på spørsmål om hvordan det er å få hets i sosiale medier, og fortsetter:

– Når man får slike meldinger har man bare lyst til å «logge» ut av hele verden, det er ikke noe hyggelig i det hele tatt, sier Tandrevold.

På spørsmål om hvorfor hun tar et offentlig oppgjør, svarer skiskytteren:

– Det er kjipt å få sånne meldinger, og da synes jeg at hvis jeg har en stemme, så kan jeg i alle fall vise at også jeg synes det er kjipt. Når man allerede er langt nede, så er det ikke noe hyggelig å bli presset enda lenger ned.

Ingrid Landmark Tandrevold var tydelig frustrert under innskytingen. 23-åringen mente hun fikk for dårlig tid. – Jeg blir så stressa, sa hun oppgitt til trener Patrick Oberegger. Du trenger javascript for å se video. Ingrid Landmark Tandrevold var tydelig frustrert under innskytingen. 23-åringen mente hun fikk for dårlig tid. – Jeg blir så stressa, sa hun oppgitt til trener Patrick Oberegger.

– Det var bare total kollaps

For da sprinten var gått kunne Røiseland juble for gull, mens Tandrevold måtte ta til takke med en skuffende 57.-plass etter fire bom på den stående skytingen.

– Nå er jeg kjempeglad på Martes vegne, kjempelei meg på Tirils vegne og kjempeskuffa på egne vegne. Vi er to stykker som er helt på bånn i dag, sa Tandrevold etter rennet.

For også lagvenninne Eckhoff hadde en tung dag i italienske Anterselva.

– Det er rett og slett fullstendig sprekk. Dessverre. Tiril som har vært så solid. Hun får altså seks strafferunder, sier NRK-kommentator Andreas Stabrun Smith

TATT AV NERVENE: Tiril Eckhoff legger ikke skjul på at hun var nervøs før VM-sprinten. Det endte med en svært skuffende 59.-plass.

– Det er brutalt, kommer det fra NRK-ekspert Emil Hegle Svendsen.

Ekspertene trodde knapt det de så av Eckhoff på VM-stadion i Anterselva. Verdenscupleder Tiril Eckhoff var på forhånd kanskje den største gullfavoritten, i stedet ble VM-løpet et mareritt.

– Det var bare total kollaps. Jeg var veldig nervøs og da går nervene litt i hodet på meg. Det er dritkjipt når jeg er i god form, sier Eckhoff selv til NRK.

Her bommer hun fire ganger på siste skyting:

VIDEO: Tiril Eckhoff fikk en blytung dag i VM med to bom på både liggende og stående skyting på sprinten, der hun på forhånd var en stor favoritt. Du trenger javascript for å se video. VIDEO: Tiril Eckhoff fikk en blytung dag i VM med to bom på både liggende og stående skyting på sprinten, der hun på forhånd var en stor favoritt.

– Blir det jaktstart?

29-åringen bommet hele seks ganger til sammen (to på liggende og fire på stående) og fikk med det hele den første VM-helgen ødelagt. For resultatene på fredagens sprint danner utgangspunktet for søndagens jaktstart.

– Jeg tror kanskje ikke jeg kommer med på jaktstarten... gjør jeg det?, spurte Eckhoff i intervjuet med NRK etter målgang.

En rask sjekk viste at hun, selv med seks bom, ville klare å kare seg inn blant de 60 beste som får gå søndagens jaktstart. Dessverre, ifølge henne selv.

– Jeg hadde nesten håpet at jeg ikke hadde kommet med. For dette er så dårlig at det er bedre å lade opp til normalen og fellesstarten, sier Eckhoff.

Til slutt endte hun på 59.-plass. Med det mistet hun også verdenscupledelsen til sin italienske rival Dorothea Wierer.

NRK-ekspert Ola Lunde så allerede før start at Eckhoff ikke hadde dagen.

– Jeg så på innskytingen hennes og tenkte, for å være ærlig, «dette går ikke i dag». Hun virket ukonsentrert, sier Lunde som mener det kan være lurt for Eckhoff å gå jaktstarten for å få orden på skytingen.

59.-PLASS:Tiril Eckhoff i flotte omgivelser i VM-løypa. Det hjalp lite da hun bommet seks ganger på fredagens sprint. Siden hun går så fort i sporet karret hun seg likevel akkurat inn blant de 60 som får gå jaktstarten, med en 59.-plass. Foto: Leonhard Foeger / Reuters

Søppelbøtta

Selv forklarer Eckhoff fredagens fadese slik:

– Det verste var at på stående føle jeg meg veldig bra, men på grunn av høyden blir man litt for treig på avtrekkeren.

– Heldigvis er det bare idrett. Det er ingen som har blitt skutt eller fått kreft eller noe sånt noe, så jeg får bare være glad på Marte sine vegne og kaste dette her i søppelbøtta, rett og slett, sier Eckhoff.