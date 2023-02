Drømmestart på VM for Klæbo: – Den råeste skiløperen som har levd

Johannes Høsflot Klæbo er kongen av sprint, og har som vane å levere når det virkelig gjelder. Trønderen hadde vunnet sprinten i de fire siste store mesterskapene, og lot seg heller ikke stoppe denne gangen.

På en dag med mye kluss og klønete fall, seilet 26-åringen trygt videre fra hvert heat. I finalen satte han på turboen, og sikret VM-gull og en drømmestart på mesterskapet i Planica.

Han var nærmest alene på oppløpet og tok sitt tredje strake VM-gull på sprint. Klæbo var et eneste stor bredt glis da han møtte NRK til intervju.

– Det var et godt smil. Det er ganske mange kilo av disse skuldrene her i dag nå. Nå føler jeg at dette mesterskapet kan gå som det går nå. Jeg kan senke skuldrene, og gå ut og forhåpentligvis kose meg selv om det blir vondt de neste dagene, sier gullgutten.

Klæbo hadde trodd at han skulle få selskap av lagkompis Erik Valnes i finalen, men et uventet fall satte en stopper for det.

– Det er stort, selv om det er en liten bismak med Valnes som er uheldig der. Det synes jeg er det eneste som setter en demper på det, forteller trønderen.

GULLGUTT: Johannes Høsflot Klæbo vant VM-gull på sprinten. Foto: Terje Pedersen / NTB

Klæbo roses opp i skyene av trenere og eksperter.

– Han er den råeste skiløperen som har levd. Og det i konkurranse med veldig mange gode skiløpere, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum til NRK.

– Det presset han har hatt de siste ukene. Det at han kommer hit og innfrir til forventningene. Det er helt rått, rett og slett, sier NRKs langrennsekspert Therese Johaug.

Golberg på gråten

Pål Golberg var den eneste andre nordmannen som tok seg til finalen. Han lå lenge langt bak i feltet, men spurtet seg til et imponerende sølv.

Han møtte rørt og tårevåt til intervju med NRK. Mens tårene presset på fikk han frem noen ord.

– Det var dumt at jeg skulle hit når det gikk opp for meg.

– Først så jeg på semifinalen der romkameraten faller og ikke får muligheten til å gå finale... Det er veldig brutalt. Uff da, sier Golberg, som måtte ta mange pauser i intervjuet.

– Jeg har trent for dette i mange år. Det er artig at det klaffer på en dag der det virkelig gjeldet. Jeg og de rundt meg har ofret mye, fortsetter Golberg, som til slutt må avbryte intervjuet fordi følelsene tok overhånd.

Oppløst i tårer etter første VM-medalje Du trenger javascript for å se video.

Kokte over for Valnes

Erik Valnes utmerket seg som Klæbos fremste konkurrent i VM-sprinten, og slo faktisk lagkameraten i prologen. De valgte seg til samme heat i kvartfinalen, men her gikk det galt for Valnes.

Han felte seg selv i bunnen av en bakke og knakk skia. Dermed var løpet over for det norske medaljehåpet.

– Det er fryktelig synd. Det er dumt å ligge i snøen når han skal kjempe om det her, sa landslagstrener Eirik Myhr Nossum til NRK etter fallet.

Valnes kastet den knekte skia i sinne etter at VM-drømmen brast.

– Der brast VM-gull drømmen for Valnes. Han var i fysisk form til å klare det. Da er det bare å pælme den skien unna, kommenterte Torgeir Bjørn for NRK.

– Da koker det over selv for selv for sindige Valnes, sa Jann Post.

Valnes følte han ble felt

Valnes var langt nede da han møtte NRK kort tid etter løpet.

– Jeg har det ikke bra, forteller han.

– Hva tenkte du da det skjedde?

– Det var først og komme seg opp, men så var det skia. Den var av, da går det ikke.

– Hva var det som skjedde?

– Jeg vet ikke, det gikk fort og jeg har ikke seg noen bilder. Jeg følte at det var et kakk bakpå skia, forteller han.

– Hvordan vil du se tilbake på denne dagen?

Det er mye bortkastet trening. Det var den største sjansen i karrieren min. Det er bortkastet.

Her kaster Valnes skiene i frustrasjon Du trenger javascript for å se video.

Taugbøl felt av svenske

Håvard Solås Taugbøl avanserte fint i feltet i kvartfinalen og gikk for en VM-semifinale. På innsiden, utenfor sporet, i en av oppoverbakkene, kom imidlertid svenske Marcus Grate og spolerte VM-drømmen.

Svensken nærmest dyttet Taugbøl i bakken, som dermed havnet nordmannen i en håpløs situasjon for videre avansement.

– Ut ifra det jeg kan se, går svensken en plass der det ikke er plass og dytter Håvard ut av sporten. Jeg mener det er klokkeren disk. Det er veldig synd, sier landslagstrener Eirik Myhr Nossum.

Even Northug tok seg videre til semifinale, men endte på 4. plass i sitt heat og var ikke blant de som tok seg videre på tid.