– Det var bare «fair play»-sjekk. Det tenkte jeg var positivt. Det betyr at jeg har spilt et godt parti, sier Carlsen til NRK.

For da seieren var et faktum ble nemlig nordmannen tatt til side og inn i et avlukke i spillsalen. Etter kort tid kom han ut til NRK som ventet for intervju.

– Du har spilt nesten som dataen?

– Det betyr at jeg har spilt godt, ja, svarer han og smiler.

STERK ÅPNING: Magnus Carlsen herjer ved brettet i Samarkand. Foto: Lennart Ootes / Fide

Simen Agdestein, Carlsens tidligere lærer og Norges første stormester, sier følgende om når man blir tatt ut i kontroll:

– Hvis en spiller av og til spiller påfallende likt en computer, det er vel det som er indikatoren.

Allerede i torsdagens første parti var det duket for storoppgjør da Carlsen spilte med svarte brikker mot Vladimir Fedosejev. Den russiske stjernen var i delt ledelse med nordmannen før den avgjørende dagen.

Det ble et intenst drama der de to kamphanene byttet på å ha fordelen.

– Det svinger uvanlig mye her, utbrøt NRK-ekspert Torstein Bae da pila plutselig svingte over på Carlsens side.

Storspill av Carlsen - seier i første parti

Ekspert slakter Fedosejev

Men etter hvert som partiet utviklet seg ble pila liggende på Carlsens side. Og fordelen bare og økte og økte da de to stjernene kom inn i sluttspillet.

– Dette er vanligvis et type parti hvor Magnus Carlsen vinner. Samtidig, han hadde lignende mulighet mot Keymer i går, og da tabbet han seg ut, sa Bae.

Mens Carlsen holdt seg unna tabber, var det Fedosejev som bukket flere ganger, noe som fikk Agdestein til å sperre opp øynene.

– Fedosjev ser ut som en tulling. Han ser ut som en fullstendig nybegynner. Dette er en enkel seier, sa Agdestein.

Etter drøye 50 minutters spill var partiet over. Fedosejev innså at slaget var tapt og strakk ut armen.

Dermed står den norske 33-åringen med 8 poeng etter 10 partier og er i ledelsen når det gjenstår tre partier av mesterskapet.

– Hvordan er følelsen i dag, Magnus?

– Veldig bra, egentlig. Jeg kjente meg fin før første runde. Det er deilig at det er så fint vær også. Dette var akkurat den starten jeg trengte. Det er selvfølgelig veldig mye igjen, men jeg er optimistisk, svarer Carlsen.

SE SENDINGEN: Magnus Carlsen skal forsøke å forsvare VM-tittelen i hurtigsjakk i Samarkand.

Jakter sin 16. tittel

Det norske sjakkesset hadde god kontroll de første to dagene av hurtigsjakk-VM. Før den siste og avgjørende dagen sto han med syv poeng på ni partier og var i delt ledelse med Vladimir Fedosejev og Yangyi Yu.

Carlsen har fra før fire VM-gull i hurtigsjakk. I tillegg har han seks gull i lynsjakk og har sikret seg VM-tittelen i klassisk sjakk fem ganger. Skulle det bli et nytt gull torsdag, vil det bli hans 16. VM-tittel i karrieren.