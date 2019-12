Drømmedag for Eckhoff og Tandrevold: – «Jackpot» for det norske laget

Eckhoff og Tadrevold på første og andreplass Du trenger javascript for å se video.

Eckhoff gikk ut med startnummer 1, og seieren var aldri truet. Hun leverte 18 treff, og vant med nesten et minutt i mål.

I målområdet var det knapt noen som matchet Eckhoffs humør. Hun jublet, ropte og viftet med armene opp mot den stappfulle skiskytterarenaen i Frankrike.

– Jeg vet ikke hva som skjer selv.Jeg hadde en dårlig serie på liggende, og det var tøft å gå i dag, jeg gikk alene hele veien. Jeg har aldri gjort det før, sier Eckhoff til NRK.

– Det er en skikkelig vinner som står der. Hun måtte gjøre en jobb, og kjempet inn de siste skuddene, sier ekspert Ola Lunde.

Tandrevold i gul trøye

Nummer to ble lagvenninne i Fossum IF, Tandrevold, som dermed også tok over ledelsen i verdenscupen.

– Det er «jackpot» for det norske laget, sier NRKs kommentator Andreas Stabrun Smith.

– Det er helt fantastisk. Nå skal vi hjem og feire jul sammen. Vi skal få ut det siste på fellesstarten i morgen, så blir det en fin juleferie, sier Eckhoff.

Hun leder med tre poeng med til Dorothea Wierer, og starter søndagens fellesstart med den gule ledertrøya. Og det uten nå ha vunnet et eneste verdenscuprenn.

– Jeg tror ikke noe på det. Nå blir det for mye for meg. Jeg har aldri vært best på noe, men er ganske bra til å sy sammen mange små ting, sier Ingrid Landmark Tandrevold.

Stafettfavoritter

Karoline Knotten på 13. plass og Thekla Brun-Lie på 21. plass gjorde den norske dagen enda bedre.

– Norge er storfavoritt på stafett også, mener NRKs skiskytterekspert Liv Grete Skjelbreid.