Drillo før Tyskland-kampen: – 20-30 prosents sjanse for ett poeng

Drillo er kjent for sin høyst uhøytidlige prosentregning for å måle sjansen for seier i fotballkamper.

Mandag kveld står Norge overfor den nærmest «umulige» oppgaven når de møter Tyskland i VM-kvaliken på bortebane.

Resepten klar

JUBEL: Egil Olsen feirer sammen med sin assistent Ola By Rise etter 1-0-seieren mot Tyskland i 2009. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

Men på spørsmål fra NRK om Norges prosentvise sjanser gir den tidligere landslagssjefen «underdogen» overraskende gode muligheter.

– De har en 20-30 prosent sjanse til å ta ett poeng, sier Drillo, som vet hva som skal til for slå «die Mannschaft » på fremmed gress.

11. februar 2009 gikk han i gang med sin andre periode som landslagstrener med å slå nettopp Tyskland 0-1 i privatlandskampen i Dusseldorf. Christian Grindheim scoret kampens eneste mål og skapte Drillo-feber midt på vinteren.

75-åringen er klar på hva som er resepten mot de regjerende verdensmesterne.

– Når du møter lag som i utgangspunktet har bedre spillere enn du selv har så må du ta konsekvensen av det.

– Det går an å kompensere litt manglende ferdigheter med å spille gjerrig og lurt, og ta vare på de mulighetene som du får. I tillegg må du naturligvis tette igjen bak, sier Drillo, som mener Norge langt ifra hadde flaks i bragd-kampen.

Eneste svakhet

DEN GANG: Christian Grindheim jubler etter å ha gitt Norge ledelsen mot Tyskland. Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX

– Vi var ikke spesielt heldige mot Tyskland. Jeg tror det var 4-4 i sjanser. Vi gjorde en god kamp rett og slett, fortsetter Drillo.

Landslagssjef Lars Lagerbäck har studert Tysklands få svakheter før sin femte kamp i sjefsstolen.

– Den eneste eventuelle svakheten du kan finne i laget er at de er veldige offensive, i den betydning at de har mange spillere med i angrepsspillet. Veldig ofte er de åtte spillere framme. Det er en svakhet som man kan utnytte dersom man er flinke til å omstille seg hurtig i kontringsfasen, sa Lagerbäck på den siste pressekonferansen før kampen.

Tre endringer

Lagerbäck gjør tre endringer etter fredagens 2-0-seier over Aserbadsjan ifølge TV2. Omar Elabdellaoui går inn for Jonas Svensson på høyre-back. Ole Kristian Selnæs tar den sentrale midtbaneposisjonen for en skadet Stefan Johansen, og Jo Inge Berget får sjansen på topp på bekostning av Alexander Sørloth.

Norges lag: Rune Almenning Jarstein - Omar Elabdellaoui, Håvard Nordtveit, Jørgen Skjelvik, Haitam Aleesami - Mohamed Elyounoussi, Ole Selnæs, Sander Berge, Mats Møller Dæhli - Jo Inge Berget, Joshua King.

Tyske medier tror dette blir det tyske laget (4-2-3-1): Marc-André ter Stegen – Joshua Kimmich, Mats Hummels, Antonio Rüdiger, Jonas Hector – Sami Khedira, Toni Kroos – Thomas Müller, Mesut Özil, Julian Draxler – Timo Werner.