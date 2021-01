Norge slo Portugal med seks mål da lagene møttes i EM på hjemmebane for et år siden, men det ble tidlig klart at VM-møtet ikke ville bli avgjort i første del av lagenes første kamp i hovedrunden. Det ble faktisk ikke avgjort før i sluttsekundene.

Mye takket være portugisiske tominuttere, en tøff takling av Harald Reinkind i forsvar, og et stolpeskudd, så vant Norge med ett mål.

– Det er en fantastisk fight selv om det er litt motvind der. Vi er glad for å vinne den, sier Christian Berge til TV3.

Seieren gjør at kvartfinaledrømmen lever. Antakelig vil det hele bli avgjort når Portugal og Frankrike møtes i siste kamp søndag kveld. For med poenglikhet mellom flere lag så vil innbyrdes målforskjell bli avgjørende. Siden Norge tapte med fire mål mot Frankrike, burde de aller helst vunnet med fem mot Portugal.

– Vi har muligheten til å nå den aller beste målsettingen, for vi leder med fire i andre omgang, men vi møter et utrolig godt portugisisk lag. Det er små marginer og det viktigste er at vi vinner, slår Christian O'Sullivan fast til TV3.

ENGASJERT: Christian Berge var ivrig på sidelinjen. Foto: ANNE-CHRISTINE POUJOULAT / AFP

– Driter i alt annet

Så fremt Norge slår Algerie og Island, og både Portugal og Frankrike vinner nest kamp mot henholdsvis Sveits og Island, så må enten Frankrike slå Portugal, eller Portugal vinne med seks mål for at Norge skal gå til kvartfinale.

– For å være helt ærlig så driter jeg i alt annet. Vi får gjøre noe med det vi får gjort noe med. Vi har tapt én kamp, og hvis det skal felles oss, så får det gjøre det. Vi skal gi bånn gass og telle opp til slutt. Jeg har god tro, sier Sagosen til TV3.

– Vi skal hjem og se på det. Vi vet forutsetningene og at vi gjorde det vanskelig for oss selv da vi tapte mot Frankrike. Vi får ha fokus på det vi får gjort noe med, mener landslagssjefen.

Norge møtte et fysisk tøft lag, som også i stor grad lyktes med sitt overtallsspill. I tillegg fortsatte de norske spillerne å bomme på flere store muligheter. Til pause ledet de norske håndballherrene med to mål, og da Torbjørn Bergerud vartet opp med flere praktredninger, doblet de den ledelsen.

STOD FREM: Torbjørn Bergerud hadde flere avgjørende redninger. Foto: Anne-Christine Poujoulat / POOL / AFP / NTB

Men dramaet var bare så vidt i gang. For Sagosen fikk to utvisninger på rappen, og da Portugal satte inn keeper Humberto Gomes, krympet brått ledelsen. Med sju minutter igjen av kampen var det uavgjort. Like etter tok Portugal over ledelsen.

– Det er bare å gjøre seg klar for de fem verste minuttene i VM. La oss håpe det blir de beste, kommenterte TV3s Daniel Høglund.

Uenig med dommerne

Norge snudde det igjen, og med ett minutt igjen mente Norge og Christian O'Sullivan at de skulle ha straffe, men dommerne ga bare frikast. Og Berge fikk gult kort.

Han gikk rett bort til de spanske dommerne da kampen ble avblåst.

– Jeg synes det var motvind til tider. Jeg bruker egentlig ikke snakke noe med dem, men jeg sitter med en følelse at det ikke var helt ålreit mot O’Sullivan på de to siste der. Jeg ville bare markere ved å si det, forklarer Berge til TV3.

– De mister grepet om kampen etter 10 minutter. Linjen var feil. De to dårligste på banen var de to dommerne, mener TV3s ekspert, Joachim Boldsen.

Men Portugal, med én mann utvist, klarte ikke å score i det avgjørende angrepet.

– Vi vinner og det er hovedvei. Personlig brenner jeg litt flere. Vi møter et tøft fysisk lag. Dette er et bra lag, det er bare å ta av seg hatten for det. Det viser klasse at vi drar det i land, oppsummerer Sagosen, som ble Norges toppscorer med seks mål.