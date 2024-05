– Det er trist at vi fortsatt opplever at voksne folk kommer med sånne utsagn, både på fotballkamper og ellers i samfunnet, sier Kristine Hole, leder i Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (Fri) i Nordland.

Bodø/Glimt sin seier over Kristiansund på søndag fikk mye utenomsportslig oppmerksomhet.

Etter 3–2 scoringen fikk Glimt-spillerne homohets fra en KBK-supporter på tribunen. Det fikk Glimt-kapteinen til å tenne på alle plugger:

I etterkant hylles Berg på sosiale medier:

Norsk supporterallianse:

Fotballkommentator Kasper Wikestad:

Sportsreporter og programleder Jonas Bergh-Johnsen:

Jens Haugland, daglig leder i Norsk toppfotball:

I tillegg ble Berg hyllet på direktesendt TV av TV 2s Yaw Amankwah:

– Jeg blir helt varm i hjertet av å se disse bildene. Disse kapteinene spiller med regnbuefarger på kapteinsbindet. Det er nå en ting, det er en fin gest. Men det er når sånne ting som dette skjer, at han går bort og sier fra, det er lederansvar som jeg tror betyr mer for mange betyr enn å score i krysset fra 30 meter, sa Amankwah.

Kristine Hole i Fri er takknemlig for Glimt-kapteinens reaksjon.

REGNBUEBIND: Patrick Berg spiller av og til med et kapteinsbind i regnbuefarger for å vise støtte til de skeive. Her fra kampen mot Sepsi i august i fjor. Foto: Nikola Krstic / NTB

Viktig for de skeive

– Det er veldig bra at han står opp mot slik oppførsel. Det virket som en slags ryggmargsrefleks, noe jeg tror mange skeive setter veldig pris på, sier Hole-

– Det er mange som ser opp til stjerner som Patrick Berg. Han er et forbilde for mange. At han reagerer som han gjør er et tydelig signal som mange kan ta til følge.

Homofili har lenge vært tabu i forskjellige idrettsmiljøer, deriblant i herrenes fotballverden.

Kristine Hole tror derfor det er spesielt viktig at fotballspillerne selv tar et oppgjør mot den type hets som ble servert i kampen mellom KBK og Glimt på søndag.

– Skeive er en minoritet i samfunnet. For oss vil det alltid være viktig at majoriteten støtter oss. For skeive og unge fotballspillere betyr det mye når forbilder lager plass og er tydelig for at det er plass til alle i idretten, sier Hole.

– I tillegg betyr måten dette blir håndtert på i Kristiansund en god del.

Ber folk si ifra

Lederen for Norsk supporterallianse, Anders Kjellevold, kaller hendelsen meget alvorlig. Heldigvis er ikke dette holdninger som speiler seg i store deler av det norske supportermiljøet, mener Kjellevold.

– Det er et mye mindre problem enn det var før og ting har blitt bedre, men det er fortsatt en del ting vi må ta tak i.

Han oppfordrer folk som hører lignende ting på norske tribuner om å si ifra til den det gjelder og varsle vaktene rundt seg.

– Dette er helt åpenbar homohets. Det er ikke noe som hører hjemme på tribunen. Alle skal være velkommen på norske tribuner og ingen skal bli trakassert på denne måten, fastslår NSA-lederen.

Og Kristiansund BK har tatt grep.

KBK beklager overfor Bodø/Glimt

Etter å ha gått gjennom videobilder og snakket med vitner har de nå utestengt supporteren i 35 kamper.

– I vår klubb er det nulltoleranse for diskriminering og hets på bakgrunn av hudfarge, nasjonalitet eller etnisitet, religion og seksuell legning, og andre hatefulle ytringer, skriver KBK i pressemeldingen.

– Det er bra at personen utestenges og at vedkommende får anledning til å lære at dette ikke er noe du gjør, sier Kjellevold i supporteralliansen.

KBK setter pris på hvordan Berg reagerte.

– KBK vil samtidig beklage til Bodø/Glimt og takke Patrick Berg for hans reaksjon på hendelsen. Dette hjelper oss med å fjerne uønsket adferd fra våre tribuner.

Patrick Berg ønsker ikke å uttale seg ytterligere til media i forbindelse med denne saken.