Dopingsaken til den russiske skiskytteren Olga Zajtzeva er over etter en mangeårig kamp – hun forblir utestengt på livstid for bruk av EPO. Dermed har Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) måtte regne på nytt, og mattestykket er klart:

Tora Berger er sammenlagtvinner av verdenscupen sesongen 2013/14.

– Jeg har ikke hørt det fra noen andre enn dere da. Det er så langt tilbake i tid at det blir merkelig. Medalje og seire er jo ferskvare i opplevelser, så det blir bare rart hele greia egentlig, sier Berger når NRK ringer henne med nyheten.

For IBU bekrefter endringen.

– Saken rundt Olga Zajtzeva er nå ferdig og det er ikke flere instanser, så diskvalifikasjonen er endelig. Så vi måtte regne ut på nytt de rennene som var aktuelle, og da har vi kommet frem til at Tora hopper foran Kaisa, forklarer sportsdirektør Felix Bitterling.

– Stjeler seieren hennes

TO KULER? Kaisa Mäkäräinen vant det siste løpet sesongen 2013/14 og tok da sammenlagtseieren i verdenscupen foran Tora Berger. Nå er det endret.

Og det er ikke så enkelt som det kanskje høres ut. For totalvinneren den sesongen var ikke Zajtzeva, men finske Kaisa Mäkäräinen. Berger ble nummer to, men fire renn ble til slutt avgjørende. Den norske skiskytterlegenden er nå fem små poeng foran.

– Det er jo Kaisa det blir verst for, om de tar fra henne en kule. Vi får i så fall håpe hun har vasket støv av den, sier Berger og ler.

– Det blir jo litt å stjele seieren hennes, det er følelsen når det har gått så lang tid, legger hun til.

Det synes også IBU. Hvordan de skal løse saken best mulig avgjøres på et styremøte om fire-fem uker.

– Det er en kjedelig situasjon for sporten, men IBU-styret har bestemt at de skal se på saken en gang til og hvordan vi kan håndtere den slik at ingen utøvere blir skadelidende for en dopingdom hos en annen. Tora får en kule, men vi vil se om den beste løsningen kan være å gi den til begge, forklarer Bitterling.

Kaisa Mäkäräinen er på plass under verdenscupen i Frankrike denne helgen, men ønsket ikke å stille til intervju med NRK før saken er endelig avklart i IBUs styremøte.

– Hun har absolutt ikke gjort noe galt, og hadde en fantastisk sesong, og nå blir hun konfrontert med dette… Det er noe av det verste med doping, og igjen ser vi bare at slike brudd på dopingreglementet får følger som er enormt negative, forteller sportsdirektøren.

– Et mareritt

I tillegg kommer det premiepenger for den aktuelle sesongen. Også det må ettersendes.

– Det er en administrativ prosess, som krever masse jobb, men det er steg to. Men vi synes vel kanskje begge bør få eller beholde premiepengene. Vi må først ta den første avgjørelsen. Det er et mareritt å regne ut dette, det kan regnskapsføreren vår bekrefte. Det er flere år siden, og enkeltløp som er involvert. Både konkurranser og sammenlagtseieren, sier Bitterling.

GODE: Olga Zajtzeva, Ann Kristin Flatland og Tora Berger fra sprinten i Östersund i 2013. Foto: JONATHAN NACKSTRAND / Afp

Berger vant verdenscupen sesongen før, og husker duellen mot Mäkäräinen året etter godt. Det hele ble avgjort i hennes siste renn i karrieren, på fellesstarten i Holmenkollen.

– Jeg husker det siste løpet, som var den siste konkurransen jeg gikk, og jeg hadde muligheten til å vinne om jeg gikk bedre enn Kaisa, men det gjorde jeg ikke. Jeg var egentlig allerede litt ferdig og forsynt med skiskyting der og da. Det var ikke så vondt å tape, selv om det var litt kjedelig at jeg ikke klarte å ta det siste gangen, sier Berger.

Hun forteller at hun aldri gikk rundt og mistenkte konkurrentene for å jukse, og valgte å stole på systemet. Berger håper uansett den russiske dopingkulturen har endret seg, også for å unngå lignende situasjoner.

– De skulle jo helst blitt tatt med en gang, de som jukser, i den ideelle verden. Opplevelsen er der og da. Dette får ikke så stor betydning for meg nå.