Dopingskandalen: Legen leide dette huset under verdenscuphelgen på Lillehammer

29. september 2018 tikker det inn en bestilling via Airbnb til Birgit Sildnes på Lillehammer. En person ønsker å leie annekset ved huset til hun og samboeren sin.

Bestillingen kommer fra Mark Schmidt – en mann med samme navn som dopinglegen fra skandalen i Seefeld. Annekset han skal leie ligger bare noen hundre meter nord for Birkebeineren skistadion i Lillehammer.

Schmidt opplyser at han følger verdenscupen i langrenn og at han skal komme i forbindelse med verdenscuphelgen på Lillehammer. Han skal ankomme med bil direkte fra Ruka, hvor verdenscupåpningen er helgen i forveien.

Birgit Sildnes viser frem loggen med tyskeren som leide annekset. Foto: Ole Martin Ringlund / NRK

Sildnes googler gjesten og finner ut at Schmidt var legen til sykkellaget Gerolsteiner tilbake i tiden. Der dopet tre utøvere seg. Schmidt ble ikke dømt i saken.

Tirsdag 27. november – tre dager før verdenscuprennene på Lillehammer: En tyskregistrert bil kjører inn på gårdsplassen. I dagene som kommer er det hektisk aktivitet inn og ut av huset.

Følte seg ikke velkommen

Lørdag 1. desember (samme dag som 15 kilometer klassisk): På ettermiddagen bestemmer Sildnes seg for å besøke sine gjester i annekset. Hun banker på og blir invitert inn. Mannen som bor der er ikke Mark Schmidt, men en eldre mann som forklarer at han er faren til Schmidt.

Og for å minne om det: Mannen som hadde med seg blodposer til utøverne i Seefeld var pappa Schmidt, Ansgard Schmidt.

Birgit Sildnes i sofaen i annekset. Foto: Ole Martin Ringlund / NRK

NRK har vist Sildnes bilder av Ansgard Schmidt. Hun kjenner igjen mannen.

Sildnes blir invitert inn. Hun beskriver det som en overstrømmende mottagelse. Leietakeren forteller at han skal tilbake til Norge helgen etter, og Sildnes oppfatter det som at han skal på verdenscupen på Beitostølen den helgen. Inne i bygget sitter en dame i 40-årene. Sildnes får inntrykk av at vedkommende ikke er så glad for at utleieren er på besøk.

– Hun reiste seg, litt motvillig synes jeg da, men hun kom og hilste. Hun var ikke spesielt åpen. Hun var ganske reservert og jeg fikk en følelse av at hun ikke ville ha meg der, forklarer Sildnes.

Sildnes går ut av annekset, noterer skiltnummeret på den tyskregistrerte bilen i oppkjørselen, og går inn til seg selv.

Sildnes er selv i Tyskland når gjestene ankommer. Hun sender dem derfor en melding via Airbnb – og spør om alt går greit. Foto: Ole Martin Ringlund / NRK

På dette tidspunktet har hun og mannen allerede lagt merke til at det er mye trafikk inn og ut av annekset.

– Den perioden de var her så var det mørkt. Det var slutten av november og mannen min hadde lange dager på jobb. Men han (mannen) spurte meg om hvor mange som egentlig hadde bestilt, for han hadde inntrykk av det gikk en del folk ut og inn. Og det virket som det var yngre folk, noen av de var kledd i treningsklær. Det kunne være utøvere, men det kunne han ikke si for sikkert, forklarer Sildnes.

Dagen etter forsterkes mistanken til ekteparet. Da møter Sildnes en ung mann i treningstøy i oppkjørselen sin.

Sterke resultater på Lillehammer

Under verdenscupen på Lillehammer i månedsskiftet november/desember deltok alle de fem utøverne som ble arrestert under dopingrazziaen i Seefeld.

I sprintprologen på fredag, kommer Dominik Baldauf på 21. plass. Han får sin fjerde beste individuelle plasseringer i verdenscupen i karrieren.

Dagen etter følger også landslagskollega Max Hauke opp med å gjøre et av sine beste verdenscuprenn i karrieren.

Se dem fem arrestertes resultater i verdenscuphelgen på Lillehammer i faktaboksen.

Resultater verdenscuphelgen Lillehammer Ekspandér faktaboks Sprint, 30. november: Dominik Baldauf til kvartfinale. Ble nummer 21 i prolog, 23 sammenlagt. 47: Karel Tammjärv 59: Aleksej Poltaranin 71: Max Hauke 104: Andreas Veerpalu 15 kilometer intervallstart, 1. desember: 20: Max Hauke 37: Dominik Baldauf 39: Karel Tammjärv 55: Aleksej Poltaranin 70: Andreas Veerpalu 15 kilometer jaktstart, 2. desember: 36: Aleksej Poltaranin 37: Max Hauke 60: Andreas Veerpalu Dominik Baldauf og Karel Tammjärv startet ikke siste dag.

Møtte utenlandsk utøver

Søndag formiddag (samme dag som 15 kilometer jaktstart): Sildnes går seg en liten tur og stopper i oppkjørselen for å kaste søppel. Mot henne kommer en ung mann gående i treningstøy. Hun hilser på engelsk.

– Han ser ut som en idrettsutøver, både ut fra alder, bekledning og kroppsbygning. Han hilser veldig stivt tilbake, ser ut som han ikke hadde så lyst til å hilse på meg, og jeg bestemmer meg for at det ansiktet skal jeg huske. Det var en pen ung mann med mørke øyne og et overrasket uttrykk i ansiktet, forklarer Sildnes til NRK.

Søndag 2. desember skulle Sildnes ut for å gå seg en tur. I oppkjørselen møter hun det hun tror er Max Hauke. Foto: Ole Martin Ringlund / NRK

I ettertid har hun sett bildene av de arresterte utøverne fra Seefeld. Da hun så videoen av Max Hauke, mannen som ble tatt på fersken med nål i armen, gjenkjente hun blikket.

– Jeg kan ikke være hundre prosent sikker, men mener å gjenkjenne Max Hauke som personen jeg traff hos oss i desember. Når jeg et par dager senere ser filmen der han sitter med nåla i armen, blir jeg enda mer sikker. Det overraskede ansiktsuttrykket mener jeg å ha sett før – nede i oppkjørselen vår, forklarer Sildnes.

NRK har fremlagt historien for Mark Schmidts advokat, Andreas Kreysa. Han sier at han ikke ønsker å gå inn på detaljer om hva som har skjedd.

Tipset Antidoping Norge

Gjestene dro mandag morgen, dagen etter at verdenscuphelgen var over. De virker fornøyde. I desember 2018 skriver en Mark fra Erfurt i Tyskland en anmeldelse av annekset:

Foto: Skjermdump fra Airbnb

Samme bruker på Airbnb har for øvrig fått en anmeldelse på nettstedet. Denne anmeldelsen sammenfaller i sted og tid med et annet verdenscuparrangement i 2018.

NRK har ringt nummeret på profilen til denne brukeren. Da kommer vi rett til en tysk telefonsvarer. Da NRK sjekket opplysningene fra Airbnb-brukeren fikk vi treff på telefonnummeret, som ledet oss til en diskusjonsside for syklister som ønsket å forbedre sine prestasjoner.

Etter at leietakerne dro, gikk Sildnes nøye gjennom annekset. Hun sjekker søppeldunker og innholdet i søpla. Ingenting mistenkelig ligger igjen, men varsler likevel Antidoping Norge den 14. desember.

– Jeg kan bekrefte at vi har fått inn et tips. Etter at vi fikk det tipset, tok vi kontakt med melder for å få ytterligere informasjon. Deretter vurderte vi ulike tiltak. Det vi besluttet da, var at vi meldte dette videre innenfor antidopingsystemet, sier avdelingsleder for kontroll og påtale i Antidoping Norge, Britha Røkenes.

Ettersom dette er en pågående sak ønsker hun ikke å uttale seg om hvem de har vært i dialog med.

Slik NRK forstår det, var den tyske legen allerede under oppsyn på dette tidspunktet. Dette tipset gikk derfor inn i en pågående etterforskning.

Avdelingsleder i Antidoping Norge, Britha Røkenes. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Dette tipset var nok ikke hovedårsaken til razziaen i Seefeld, men dette er en del av en større etterforskning. Jeg tenker at vi ikke skal si noe om innholdet i tipset, det bør eventuelt østerriksk politi gå nærmere inn på, sier Røkenes.

NRK har kontaktet politiet i Østerrike om saken, men de har ikke besvart vår henvendelse.