– Som sikkert alle forstår så er det et veldig stygt spill som foregår nå. Og derfor er advokat John Christian Elden tilgjengelig for dere seinere i dag, sier Svein-Erik Edvartsen.

Det var det eneste dommeren ville si til pressen på Ullevål stadion i dag.

På spørsmål fra NRK om når det var mulig å snakke med advokat John Christian Elden, ville ikke Edvartsen svare og forlot intervjuet.

Dommerforeningen: – Uklart

For lederen i dommerforeningen, Ola Hobber Nilsen, er det uklart hva Edvartsen mener med sitt utspill:

– Det er uklart for meg hva Edvartsen mener er stygt spill i denne saken fra styret i NFDF sin side. Det som i hvertfall er tydelig er at medlemmene har uttrykt stor tilfredshet med styrets ryddige behandling av saken. Det er jeg glad for, sier Hobber Nilsen til NRK.

LEDER: Ola Hobber Nilsen mener det uklart hva Edvartsen mener med sitt utspill torsdag. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

– Vi har opptrådt åpent overfor Edvartsen. Han fikk delta på møte i går, fikk si sin mening og han har fått kopi av medlemmenes oppsummering og anbefaling til NFF.

Edvartsens advokat skriver følgende til NRK i en e-post:

– Vi ønsker ikke å bidra til noen konflikt, og kommer derfor ikke til å kommentere alle utspillene som andre gjør mot han. Han holder seg lojalt til NFF og oppdraget sitt uten å komme med utspill om andre. Det er derfor han heller ikke har uttalt seg siden mars måned om saken i media da han ikke ønsker noen krig, men har bedt om fred, skriver Elden.

Skapt splittelse

De siste dagene har konflikten mellom Edvartsen og flere av hans dommerkolleger tilspisset seg.

NRK sitter på eposter som er sendt til dommersjef Terje Hauge og generalsekretær Pål Bjerketvedt. Der gir flere av dommerne i Eliteserien og i 1.-divisjon uttrykk for at det blir umulig å samarbeide med Svein-Erik Edvartsen fremover.

Epostene er sendt før toppdommer Svein-Erik Edvartsen ble sendt på gangen i en time da kollegene diskuterte dommerkonflikten på Gardermoen onsdag.

Flere mener direkte kritikk av dommersjefen og uttalelser i media skaper splittelse og usikkerhet i dommermiljøet.

Torsdag formiddag opplyser leder i dommerforeningen, Ola Hobber Nilsen, at styret har sammenfattet medlemmenes innspill og sendt sin tilbakemelding til Edvartsen og Nils Fisketjønn i NFF.

Fisketjønn har imidlertid ikke rukekt å behandle innspillene, opplyser han til NRK.

Støtter ikke Edvartsen

Tirsdag kunne NRK melde at det er flere som deler samme syn om Edvartsen. Flere dommere, blant dem FIFA-dommer Tore Hansen, uttrykker seg kritisk til Edvartsen.

ILLOJAL: Dommer Tore Hansen mener Edvartsen har opptrådt illojalt Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

– Jeg føler at måten Svein-Erik Edvartsen har fremstått i denne perioden gjør at han har stilt seg foran gruppen og det opplever jeg som veldig illojalt. Det gjør at jeg har veldig vanskelig for meg å samarbeide med han i fremtiden, sa fjorårets cupfinaledommer Tore Hansen til NRK.

Anspent situasjon

Edvartsen mistet før sesongen en av sine assistenter (Magnus Lundberg) til Svein Oddvar Moen, og han fikk ikke velge erstatter selv.

Han mistet også Rune Pedersen som sin personlige mentor og fikk Hauge i stedet. Det har ledet til det som har vært karakterisert som «manglende gjensidig tillit» – og Edvardsen har ikke dømt noen kamper så langt i år.

Situasjonen er såpass anspent at dommersjef Hauge innkalte samtlige dommere i Eliteserien, med assistentdommere, til et møte onsdag for å rense luften.

Torsdag var første gang Edvartsen kommenterte saken.