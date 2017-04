Dommersjef Terje Hauge: – Et krevende møte for alle parter

– Jeg har dømt fotball i tredve år, og dette er et krevende møte for alle parter, for Svein-Erik, for de aktive dommerne, og for Norges Fotballforbund.

Det sier dommersjef i Norges Fotballforbund, Terje Hauge, som onsdag kveld møtte pressen etter et møte mellom medlemmene i Norges dommerforbund. Tema var uenigheten mellom Svein-Erik Edvartsen og Hauge selv, som så langt i år har satt Edvardsen på sidelinjen.

Edvartsen mistet før sesongen en av sine assistenter (Magnus Lundberg) til Svein Oddvar Moen, og han fikk ikke velge erstatter selv. Han mistet også Rune Pedersen som sin personlige mentor og fikk Hauge i stedet. Det har ledet til det som har vært karakterisert som «manglende gjensidig tillit» – og Edvardsen har ikke dømt noen kamper så langt i år.

Toppdommer Svein-Erik Edvartsen har tilgode å dømme kamper i Eliteserien i år. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix

LES OGSÅ: Dommerforeningen vil se på Edvartsen-konflikten

Likevel ikke sikker sesongdebut

I forrige uke syntes konflikten løst, etter at advokat John Christian Elden hadde henvendt seg til Hauge. Samme dag kunngjorde NFF at Edvartsen endelig skulle få sesongdebutere i sjuende serierunde, men det kom med forutsetninger.

En del av torsdagens forslag var at Edvartsens kolleger skulle få lufte sine meninger i et dommermøte, som så skulle munne ut i en anbefaling til Terje Hauge. Det betyr at det likevel ikke virker helt sikkert at Edvartsen får dømme runde sju.

– Oppsettet til runde sju tar vi etter helgens runde og etter innspillene fra de andre dommerne, sier Hauge.

LES OGSÅ:

Sendt på gangen

Ingen ville karakterisere stemningen under møtet, men TV2 meldte i går at Edvartsen har kommet på kant med sine kolleger, som ifølge kanalen mener han har opptrådt illojalt. Edvartsen ble også sendt ut av møtet i om lag en time.

Leder i Norges fotballdommerforening, Ole Hobber Nilsen. Foto: Teigen, Trond Reidar / NTB scanpix

Styreleder i dommerforeningen, Ole Hobber Nilsen, ville ikke si hvorfor, annet enn at medlemmene hadde behov for å diskutere.

– Han var ute av møtet av den grunn at vi hadde behov for å diskutere situasjonen med medlemmene, sier han.

– Hvordan var stemningen?

– Det var et ok møte. Alle som har hatt lyst til å si noe i sakens anledning har fått si noe. Nå skal vi sammenfatte innspillene og sende en anbefaling til NFF, sa Nilsen til den frammøtte pressen.

Svein-Erik Edvartsen ville ikke kommentere møtet.