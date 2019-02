Laster innhold, vennligst vent.. For å se dette innholdet, må du aktivere JavaScript i nettleseren din.

Johannes Høsflot Klæbo dundret til i den siste motbakken og knuste konkurrentene på lagsprinten i Lahti.

Sammen med makker Emil Iversen var det norske førstelaget overlegne. Inn på oppløpet hadde Klæbo flere sekunder ned til de nærmeste konkurrentene.

– Det var akkurat som planlagt. Mye av grunnen til at vi reiste hit var for å få en generalprøve og trene litt på dette. Vi har jo litt dårlige erfaringer fra sist vi gikk her. Det var greit å kvitte seg med det stempelet, det var greit å få det svaret, sier Iversen til NRK, og sikter til da han falt på lagsprinten under VM i Lahti for to år siden.

«Ny» Klæbo-teknikk

Rykket opp den siste bakken, var riktignok ikke sånn man vanligvis har sett Klæbo. I starten av bakken langet nordmannen virkelig ut. Normalt er man vant til å se nordmannen løpe, men på et tidspunkt langet Klæbo ut i ekte Odd-Bjørn Hjelmeseth-stil.

– Han imponerer med forskjellige teknikker der. Han gled ut i diagonalgang, bedre enn man har sett på lang, lang tid. Så gikk han over til den løpende stilen som vi har sett før på toppen av bakken, oppsummerte NRKs ekspertkommentator, Torgeir Bjørn.

Også landslagstreneren mente den siste bakken var imponerende av Klæbo.

– Det har vi faktisk diskutert en del. Det er ikke bare å løpe sånn han har pleid. Det må være en viss stigningsgrad før det skal lønne seg. Det er ikke bare å løpe hele bakken, det er ikke energiøkonomisk, sier Monsen.

Duoen Emil Iversen og Johannes Høsflot Klæbo på lagsprinten søndag. Foto: Markku Ulander / lehtikuva / NTB scanpix

Selv forklarer Klæbo det slik:

– Jeg prøvde egentlig å skifte takt underveis. Prøvde å finne riktig frekvens til terrenget jeg gikk i. Det er det som er artig med denne bakken, at den starter litt bratt, så blir den nesten så slak at du kan stake, så blir den bratt igjen. Man må skifte litt teknikk. Heldigvis fungerte det bra, jeg fikk de svarene jeg ønsket meg, sier Klæbo.

Dobbelt norsk

Norges første lag vant til slutt med snaut to sekunder.

På oppløpet sikret også Eirik Brandsdal dobbeltseier til Norge.

– Det er også imponerende. Det er betryggende å ha flere å ta av og velge mellom, sier Monsen.

Kjørte hardt

Det norske laget gikk litt i rykk og napp fra start. Emil Iversen så ut til å klinke til på sin første etappe, men roet raskt ned. Da Johannes Høsflot Klæbo la ut på sin første etappe, gjorde han det samme, men feltet holdt seg likevel relativt samlet.

Også på sin andre etappe, gikk Klæbo hardt fra start, men nok en gang holdt de fleste konkurrenter følge med den norske skistjernen.

På sin siste etappe, gikk Iversen det han maktet, men uten å få noe særlig avstand ned til konkurrentene.

– Han kjører på nå, men toppfarten mangler han litt på, sa NRKs kommentator, Jann Post.

Og da man håpet Iversen skulle dra fra, kjørte svenske Halfvarsson knallhardt i den siste motbakken.

Til siste veksling var svenskene foran de to norske lagene, men avstanden var kun snaue sekundet ned til norske.