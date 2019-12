– Det er så deilig å være gode gamle Tarjei igjen, det er en helt ny opplevelse. Jeg er tilbake. Det er deilig å kunne bruke alle girene på racerbilen, sa eldstebror Bø til NRK etter målgang.

For begge brødrene Bø noterte seg med ni av ti treff i de svenske skoger, samtidig som de klinte til i sporet.

PÅ PALLEN: Tarjei Bø er tilbake på pallen i verdenscup, med sin andreplass på sprinten i Østersund. Foto: Anders Wiklund/TT / Anders Wiklund/TT

Og den oppskriften var det ingen som kunne tukte, selv ikke Martin Fourcade.

– Hva har skjedd?

– Jeg har trent kjempebra og prøvd å finne tilbake til god gammeldags gulloppskrift. Det er en veldig god følelsen å kunne kjempe om seieren, og det er ikke mange sekundene opp til Johannes.

For Tarjei var helt oppe der og konkurrerte med yngstebror sin langrennstid. Kun åtte sekunder skilte de to i sporet, og det imponerte.

– Jeg skjelver nå. Når jeg ser Tarjei i løypa, får jeg blodsmak i munnen, sa Thingnes Bø til NRK.

– Han tar det første stikket

De to startet tidlig, og fikk noen lange minutter i målområdet, før det var klart at det ble to blad Bø øverst på pallen.

– Hvis det blir dobbeltseier, er vi strålende fornøyd med det, sa Thingnes Bø til NRK da det fortsatt var løpere igjen ute i de svenske skoger.

Samtidig som brødrene på startet den individuelle sesongen på best mulig vis, så det ut til at en franskmannen ville ha et ord med i saken.

VANT: Johannes Thingnes Bø startet der han slapp forrige sesong, og vant sprinten i Østersund. Foto: Anders Wiklund/TT / Anders Wiklund/TT

For yngstebror Bø startet sin sprint med én bom, samtidig begynte Martin Fourcade med fult hus. Duellen mellom de to gigantene virket for alvor å være i gang, men så sprakk Fourcade på siste skyting, og fikk to bom.

Dermed tok yngstebror ikke bare sesongens første verdenscupseier, men også sesongens første stikk.

– Johannes Thingnes Bø tar det første stikket i superduellen med Martin Fourcade, kommenterte Andreas Stabrun Smith.

Med den siste skytingen endte Fourcade til slutt på en femteplass.

– Jeg har aldri vært så stiv før

Like bak Fourcade igjen, var det en norsk unggutt som yppet seg.

For på passering 8,7 kilometer, var Johannes Dale (22) kun fem sekunder bak Tarjei Bø. da hadde Dale tatt inn elleve sekunder fra den andre skytingen, men på slutten ble det tungt.

IMPONERTE: Johannes Dale imponerte med sin syvendeplass i Østersund. Foto: Geir Olsen / Geir Olsen

– Nå er jeg veldig sliten, veldig stiv. Jeg har aldri vært så stiv før. Men jeg er veldig godt fornøyd med å få til et så godt løp. Det var deilig, sa Dale til NRK etter målgang og fortsatte:

– Jeg var ganske nervøs før start i dag, jeg ar veldig spent, men jeg har følt meg bra den siste tiden. Det har gått bra i sporet og funket på skyting.

Og det gikk nesten hele veien for unggutten, som til slutt ble nummer syv, ti sekunder bak Tarjei Bø.