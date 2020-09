– Han har hatt en kanonsesong, slår trener Gjert Ingebrigtsen fast.

Det er den foreløpig ganske ukjente løperen i Team Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordås, han roser. I august satte han blant annet årsbeste i verden på en engelsk mil, og under NM i Bergen tok han gull på 5000 meter lørdag, og fulgte opp med sølv på 10.000 meter søndag.

Nordås har vært en del av miljøet Team Ingebrigtsen siden 2014, men har først i år vært offisielt innlemmet i gruppa. Da kom også det nasjonale gjennombruddet.

I sommer forsøkte treneren også å få med eleven på konkurranser og treningsleir i Europa for å utvikle seg. Nordås ville ikke.

– Han ble litt sur da jeg nektet det, innrømmer han.

– Langsom gnaging

Grunnen er koronasituasjonen.

– Det handler ikke bare om meg selv, for om jeg blir smitta så vil jeg mest sannsynlig få et mildt forløp slik som folk på min alder, men jeg har folk rundt meg i risikogruppa og jeg ønsker at de skal overleve 2020, de også, forklarer Nordås, som sier han blant annet takket nei til en gjev plass i Diamond League-stevnet i Monaco.

– Gjert Ingebrigtsen er en ganske myndig mann, så det krever vel litt mot å si nei?

– Ja, det kan du si. Samtidig viser han det aldri der og da, det blir mer langsom gnaging over tid, før du forstår at det kanskje ikke var det han ønsket. Men han er ikke langsint, så det er ikke noe problem, sier han.

SAMMEN: Nordås (nummer to fra høyre) løp sammen med brødrene Ingebrigtsen på 2000 meter under Impossible Games. Per Svela (t.h.) er også en del av treningsgruppa. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix

Forstår ikke skepsisen

Gjert Ingebrigtsen bekrefter uenigheten.

– Jeg kunne fått ham med i løp som kunne høynet hans sjanse både mentalt og fysisk. Den muligheten kommer igjen om man har et lengre perspektiv på det. Jeg prøver bare å forklare ham at vi har et jæ**ig «safe» opplegg når vi er ute på tur, og det ville åpnet en del dører som han ellers ikke hadde fått, forteller han.

– Det ville vært nyttig både for ham og de andre. Når man er i en gruppe så har det også en nytteverdi i å fullføre sammen, legger treneren til.

– Forstår du hans skepsis til å reise?

– Nei, det gjør jeg ikke. Overhodet ikke.

Også Jakob Ingebrigtsen mener det ville vært bra for treningskameraten å konkurrere i utlandet.

– Han har vunnet nesten alt som er i Norge. Spør du meg, er det kjekkere møte litt vanskeligere motstand, og da må man ut, sier 20-åringen.

FELLESSKAP: Jakob Ingebrigtsen og Narve Gilje Nordås under Impossible Games i juni. Foto: Lise Åserud / NTB Scanpix

– De gir god underholdning

Det er Nordås enig i.

– Når vaksinen er klar, så skal jeg ta første fly ut i Europa, garanterer han.

Men han mener det er annerledes for ham enn for Ingebrigtsen-brødrene, fordi løping er jobben deres.

– De ofrer seg ikke bare for seg selv, men også det norske folk for å gi god underholdning. For meg er det annerledes, for jeg er ikke med på å dominere et Diamond League-felt. Det ville blitt for egen vinning for min del, mener Nordås.

Sesongen har uansett vært vellykket, og utøveren fra Jæren er tålmodig. De er derfor alle samstemte fremtiden ser enda lysere ut.

– Han har hatt enorm kontinuitet i treningen, ikke et dag eller øyeblikk uten trening, og vunnet alt som har vært her hjemme, fra 1500 til 5000 meter. Det kommer til å fortsette og bli mye bedre, mener Gjert Ingebrigtsen.