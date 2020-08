– Dette er et tydelig eksempel på at du ikke trenger å hete Ingebrigtsen til etternavn for å få effekt av treningen Gjert Ingebrigtsen legger opp til. Han har fått et vanvittig løft av å være i den treningsgruppa, sier Post.

Han snakker om Narve Gilje Nordås. Mens treningskameratene – det vil si brødrene Ingebrigtsen og Per Svela – har vært i St. Moritz for å forberede seg til fredagens Diamond League-stevne i Monaco, har Nordås imponert stort her hjemme den siste uka.

Lørdag løp han 1500-meter på 3.41,40 i et stevne på Jessheim, en personlig rekordforbedring på over åtte sekunder.

Onsdag løp han for første gang i karrieren en engelsk mil i et stevne i Bergen. Han klinket til med 3.56,62, som er årsbeste i verden. Tiden bringer ham også rett inn på en sjetteplass på norgesstatistikken gjennom alle tider.

Bare brødrene Ingebrigtsen og brødrene Kvalheim har løpt raskere.

Skulle «måkt forbi» Kvalheim-brødrene

Likevel er 21-åringen ganske langt fra å ta av.

– Jeg angrer litt, jeg føler jeg hadde mer å gå på, det ble litt feiring på oppløpssida. Jeg angrer på at jeg ikke ga absolutt alt og måkte forbi Kvalheim-brødrene. Jeg føler jeg hadde den inne, sier Nordås til NRK.

Arne Kvalheim har 3.56,4, Arne Kvalheim har 3.56,2. Det var altså ikke mye som manglet.

Filip Ingebrigtsens norgesrekord er på 3.49,60.

LANG, LANG REKKE: Filip Ingebrigtsen, Henrik Ingebrigtsen, Jakob Ingebrigtsen, Narve Gilje Nordås og Per Svela utgjør en av verdens beste treningsgrupper for mellom- og langdistanseløping. Foto: Cornelius Poppe / NTB Scanpix

Nordås henger seg heller ikke opp i at resultatet er årsbeste i verden.

– Det er best i verden i år, men det er en veldig stor bismak. Jeg tar det med ei veldig stor klype salt. Jeg er fullstendig klar over at jeg ikke er best i verden. Men samtidig står du øverst, og det er en spesiell følelse, sier han.

Tiden hans ville holdt til en 32.-plass på verdensstatistikken i fjor.

Likevel gleder han seg stort over å ha tatt et stort steg. Han har trent med Ingebrigtsen-brødrene siden 2014, og fått treningsråd av Gjert Ingebrigtsen like lenge.

Unik treningsgruppe

Men det er først nå han føler han har noe å bidra med i gruppa. Ifølge Nordås, er han treningsmessig på samme nivå som Henrik Ingebrigtsen og Per Svela.

– De pusher meg på trening, det har fått meg til å ta et ekstra steg på baneøktene jeg ikke har vært så glad i tidligere, med syre, forklarer han.

NRKs friidrettskommentator Jann Post mener det Nordås og Svela er i ferd med å få til sammen med Ingebrigtsen-brødrene vitner om noe unikt i norsk friidrett.

– Du må til USA, Kenya eller Etiopia for å finne grupper på fire-fem løpere som er på det snittnivået. Og prosjektet er så vidt i gang, påpeker han.

– Hvor stort er potensialet til Narve Gilje Nordås?

– Jeg tror han kan løpe bra på flere distanser. Han matcher jo Henrik Ingebrigtsen bra på trening. Jeg tror han kan løpe like fort som Henrik på sikt på 5000 og 10.000, hvis han er villig til å stå i systemet og ofre det som skal til.

Jann Post sammenligner altså Nordås med en løper som har tatt medalje i fire europamesterskap på rad.

Droppet samling av koronafrykt

Allerede neste år håper Nordås å kvalifisere seg for OL i Tokyo. Men han er ikke misunnelig på lagkameratene som er i Monaco for å løpe Diamond League. Jakob og Filip Ingebrigtsen løper 1500 meter i fredagens stevne, mens Henrik Ingebrigtsen og Per Svela løper 5000 meter.

– Jeg føler at det ennå er et nivå som er et hakk over der jeg er. Jeg er redd det ville blitt et løp der det hadde gått litt for fort i starten og jeg hadde fått syra litt for tidlig, forklarer han.

SUKSESSTRENER: Sønnene har lenge sanket mesterskapsmedaljer for Norge. Nå får også Gjert Ingebrigtsen fram andre løpere som nærmer seg europatoppen. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

Av andre årsaker hadde det uansett ikke vært aktuelt å reise til Monaco. De samme årsakene gjorde at han i motsetning til resten av treningsgruppa også droppet høydeoppholdet i St. Moritz.

– Jeg er veldig redd for å bli koronasmittet og ikke minst for å dra med meg smitte hjem til Norge, erkjenner han.

– Selvfølgelig tar de nødvendige forholdsregler men å være innom internasjonale flyplasser og alt vil gi en form for uro for min del.

– Føler du de tar en risiko?

– I så fall en veldig liten en, for de tar absolutt alle de rette forholdsreglene. Så jeg er ikke bekymret for at de skal bli smittet. Det blir god avstand på trening når de kommer tilbake. Det blir visir og munnbind på samtlige økter, sier han humoristisk.

NM-satsing

Etter strålende løp, går han nå selv inn i en mengdetreningsperiode. Formen skal bygges fram mot NM i Bergen 19.–21. september.

– Jeg legger inn toppformen der. Det er årets mesterskap og vi får gjøre det beste ut av det, sier Narve Gilje Nordås.