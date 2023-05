Då NRK ringjer Torstein Bae er han på veg for å synfare sin eigen etappe.

Sjakkeksperten byter nemleg ut brikkene og snører på joggeskoa som ein del av NRKs lag til Holmenkollstafetten på laurdag.

– Eg innser jo at det kjem tydeleg fram kven som er det svake leddet. Eg kjenner på presset når eg skal springe på same lag som Vebjørn Rodal, og veit at eg må levere på mitt beste, seier Bae.

Skal du springe Holmenkollstafetten? Her kan du måle di eiga tid opp mot NRK sitt lag og sjekke om du har slått profilane:

Baes sjakktriks

Sjølv om Bae er audmjuk overfor eigne springeferdigheiter, kan han avsløre at han vart bite av springebasillen under korona. Han har delteke i nokon lengre skogsløp og er ingen kasteball for utfordrarane.

– Eg er ikkje ein dyktig hobbyutøvar heller, men har stor glede av det. Det blir nok enklare å vinne mot NRK på etappen min enn på Rodals.

– Kan du bruke nokon av sjakktriksa dine i løpet?

– Eg må ikkje vere treig som ein konge, men meir som eit tårn som rasar nedover. Eller ein hest i raskt trav frå start til mål. Eg har drive mykje med løparar, så kanskje eg har ein fordel der, seier Bae.

Bae sjekker løpya før stafetten Du trenger javascript for å se video.

Leigde inn Rodal-trenar

I denne artikkelen avslører OL-meister Rodal nokre enkle triks for hobbymosjonisten.

NRKs skiskytingsekspert Harri Luchsinger har gjort meir enn å lese ein artikkel på NRK.no. Han har leigd inn Rodals tidlegare trenar Frank Brissach for å stille best mogleg førebudd til stafetten.

Etappe 1: Fredrik Solbu Jullumstrø Fredrik er programleder i NRK Sporten. Av og til ser du ham på TV, enten i rød jakke som reporter, eller som stand in for den litt mer travle Nicolay Ramm. Tro det eller ei, men de er faktisk to forskjellige personer. Etappe 2: TBA Etappe 3: Jørn Lien Jørn er programleder i NRK Sporten. Glem Johannes Thingnes Bø og Tore André Flo, her er Stryns største helt. Etappe 4: Harri Luchsinger Harri Simon Luchsinger er NRKs skiskytingekspert. Han er også idrettsforsker og selvstendig næringsdrivende. Luchsinger har studert ved Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet gjennom mange år. Han tok først en bachelor innen bevegelseslære. Etappe 5: Pia Rivelsrud Pia Rivelsrud er tidligere alpinist, nå journalist i NRK. Hun var på europacuplaget i alpint. Fra 2013 var hun programleder for NRK-programmet Forbrukerinspektørene. Etappe 6: Synnøve Solemdal Synnøve Solemdal er en tidligere landslagsutøver i skiskyting. Hun har seks VM-gull i stafett og blandet stafett. Hun vant verdenscupjaktstarten i Hochfilzen foran Tora Berger den 8. desember 2012. Etappe 7: Simen Østensen Simen Håkon Østensen er en tidligere langrennsløper og NRKs ekspert på langløp. Fram til 2014 var han tilknyttet langløpslaget Team Centric og til 2019 Team BN Bank. Han debuterte i verdenscupen 12. mars 2005 på den klassiske femmila i Holmenkollen. Etappe 8: Torstein Bae Bae er NRKs sjakkekspert og for tiden aktuell i "Forræder" på TV 2. Ikke helt den settingen vi er vant til å se Torstein i, men ryktene skal ha det til at han er en milsluker. Etappe 9: Frode Søreide Frode Søreide er journalist og programleder i NRK. Han har blant annet vært programleder for Solgt! i åtte år. Søreide er fra Høyanger. Han startet som journalist i Ytre Sogn Avis. Etappe 10: Kristian Ulriksen Kristian Ulriksen er en norsk løpeprofil og blant NRK-lagets sterkeste kort. Klarer du å slå han? Du kan høre Kristian i podkasten I det lange løp sammen med Jann Post. Etappe 11: Carl-Erik Torp Carl-Erik Torp er NRKs fotballekspert og tidligere spiller på toppnivå i Norge. Han spilte blant annet for Brann, og var også landslagsspiller i futsal. Etappe 12: Malin Jørnholt Malin er programleder for Toppserien på NRK. Du har kanskje sett henne i en rød jakke på skiskytterstadion også? Hun hevder at hun er i sitt livs dårligste form, men aldri undervurder denne dama. Etappe 13: Joachim Ose Joachims smørmyke stemme hører du vanligvis i NRK Sportens radiosendinger. Nå skal radiomannen ut i sollyset, snøre på joggeskoa og forsvare NRKs ære. Etappe 14: Matias Alegria Matias Alegria er programleder for Barne-TV i NRK Super og forfatter av boken Verdens råeste haier. Nå skal han svømme seg gjennom feltet av løpere under Holmenkollstafetten. Etappe 15: Vebjørn Rodal Vebjørn Rodal er NRKs friidrettsekspert, men er først og fremst kjent som en av historiens beste norske løpere. Rodal vant OL-gull på 800 meter i 1996 og satte samtidig ny norsk rekord på tiden 1.42,58.

Supertrenaren har sett opp eit program for Luchsinger, og følgjer opp NRK-profilen over videolink.

– Stafetten var eit gyllent høve til å byrje og trene igjen, og eg bestemde meg for å gå «all in» No har eg fått ein ny giv for springing, fortel Luchsinger, som kjenner Brissach frå før.

Skiskytingseksperten fortel at uthaldet er bra, men at toppfarten har

«ALL IN»: Harri Luchsinger gjer alt for å forsvare NRKs ære. Foto: Even Bjøringsøy Johnsen / NRK

manglar. Der har Rodal-trenaren utgjort ein forskjell.

– Tipsa har gitt meg veldig stor framgang på kort tid.

På Instagram la Luchsinger også nyleg ut eit bilete saman med tidlegare europarekordhaldar på maraton, Sondre Nordstad Moen. Dei bur ikkje langt unna kvarandre, og Luchsinger våga seg til å invitere rekordmannen på besøk.

– Eg må høyre med dei beste. Eg spurde managementet hans om han kunne komme innom og dele nokre erfaringar med springegruppa vår. Plutseleg vart han sitjande i 2,5-3 timar og vi fekk stille dei spørsmåla vi ville, fortel den tidlegare orienteringsløparen.