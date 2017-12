Disse langrennstalentene må du se opp for

Frem mot OL virker det å være noenlunde klart hvilke løpere som får gå for Norge, men kan vi få noen overraskelser i verdenscupen i løpet av sesongen?

Her har vi samlet de kanskje mest spennende talentene som kan slå skikkelig gjennom i år, i tilfeldig rekkefølge:

Kasper Stadaas, 23 år

Junior-norgesmesteren i sprint fra 2012 imponerte stort under sesongåpningen på Beitostølen, og var den eneste som til en viss grad klarte å følge Johannes Høsflot Klæbo på den klassiske sprinten. Ble også toer på Gålå, kun slått av Fredrik Riseth.

Fredrik Aukland: – Kan ta steget opp i år, men OL-plass er ekstremt krevende. Dersom han får muligheten i Planica og vinner der kan han klare det.

Torgeir Bjørn: – En sterk rulleskiløper som har jobbet mye med å utvikle utholdenheten.

KAN KOMME TIL OL: Kasper Stadaas har mulighet for å komme med til OL, mener Aukland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Fredrik Riseth, 22 år

Var nærmest Klæbo på prologen, og kom seg til finalen i sprinten på Beitostølen. Tok VM-gull på sprint i U23-VM i februar, og vant sprinten på Gålå.

Fredrik Aukland: – Mangler den siste maksfarten i finalene, men har noe på gang.

Torgeir Bjørn: – En god sprinter. Begynner å bli moden for å blande seg inn i senior-sprinter nå.

MÅ BLI BEDRE I FINALENE: Fredrik Riseth må bli bedre i finalene i sprint, mener Aukland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Jan Thomas Jenssen 21 år

Skøytet inn til tredjeplass på Beitostølen i 15 km fri, 22 sekunder foran Martin Johnsrud Sundby. Stafettgull i junior-VM for to sesonger siden, sammen med blant andre Johannes Høsflot Klæbo.

Fredrik Aukland: – Imponerte på Beitostølen. Spennende type.

Torgeir Bjørn: – En løper som viser god kapasitet, spennende.

IMPONERTE: Jan Thomas Jenssen imponerte stort på Beitostølen og kan gjøre det godt i vinter. Foto: Kjartan Ovesen/NRK

Johan Hoel, 22 år

Sterk femteplass på 15 km klassisk på Beitostølen. Slo med det flere av landslagsløperne. Mange topplasseringer fra skandinavisk cup og Norgescup.

Fredrik Aukland: – Meget imponerende på Beitostølen som viser at han har et stort potensial.

Torgeir Bjørn: – Han banker på døra hos de aller beste.

STORT POTENSIAL: Johan Hoel har vist mye potensial, mener Aukland. Foto: NRK

Mikael Gunnulfsen, 24 år

Har vært et stort talent på klassisk lenge, imponerte under NM i fjor da han kom på femteplass på 15 km klassisk. Bronse på 15 klassisk i U23-VM for to år siden.

Fredrik Aukland: – Har vist godt nivå, men har den siste biten igjen opp til landslag.

Torgeir Bjørn: – Viser høy kapasitet, Han er ganske nær elitelaget.

HAR LITT IGJEN: Mikael Gunnulfsen mangler litt for å kunne true de beste, mener Aukland. Foto: Privat

Mattis Stenshagen, 21 år

Vant 15 km klassisk i Norgescupen på Gålå. På pallen flere ganger i skandinavisk cup i fjor, og var med på stafettlaget som tok gull i junior-VM i 2016.

Fredrik Aukland: – Stort talent. Blir spennende å følge.

Torgeir Bjørn: – Han er kanskje nærmest til å slå de på elitelaget. Har levd litt i skyggen av Klæbo, men har en fin utvikling.

STORT TALENT: Aukland mener det blir spennende å følge Mattis Stenshagen denne sesongen. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Vebjørn Hegdal 19 år

Har fått mye oppmerksomhet for sine enorme treningsmengder. Tok bronse i mennenes sprintfinale i Ungdoms-OL i 2016, og gikk på stafettlaget som tok gull sammen med Stenshagen og Klæbo i 2016.

Fredrik Aukland: – Slitt med sykdom og tunge bein. Vil han få uttelling i år?

Torgeir Bjørn: – Begynte tidlig med store treningsmengder. Utviklingen har stoppet litt opp. Han må finne balansen.

VIL HAN TA STEGET?: Vebjørn Hegdal må holde seg unna sykdom denne sesongen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– For stort gap hos damene

Det er en stund siden vi fikk vår siste Johaug eller Weng opp til de beste. Torgeir Bjørn håper det skjer snart.

– På damesiden er det et litt for stort gap mellom de beste elitejentene til de nest beste. For Norges del er det viktig at det kommer opp noen på damesiden som er helt der oppe, sier Bjørn.

Tiril Udnes Weng 21 år

Ble nummer fire på sprinten på Beitostølen i sesongstarten. Hun står med flere gull i junior-VM.

Fredrik Aukland: – På tide å ta et steg opp for Tiril og det tror jeg hun klarer.

Torgeir Bjørn: – Hun er kanskje den som er nærmest av elitejentene. God på flere distanser.

TROR HUN KAN TA STEGET: Aukland mener Tiril Udnes Weng må ta steget opp i år. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Ane Appelkvist Stenseth, 22 år

Strålende start på sesongen med sjetteplass på sprinten i sesongåpningen på Beitostølen, og fjerdeplass på sprinten i Norgescupen på Gålå.

Fredrik Aukland: – Trenger mer matching med de beste jentene for å ta et steg opp.

Torgeir Bjørn: – Klart best på sprint, vi får se om hun griper sjansene hun får.

TRENGER Å GÅ MOT DE BESTE: Ane Appelkvist Stenseth må ha flere skirenn med de beste, mener Aukland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Martine Lorgen Øvrebust, 20 år

Sesongdebuterte med 10.- plass på 10 kilometer fri teknikk på Beitostølen. Viste seg som en god allrounder med 8. 10. og 25. plass på Gålå i Norgescupen.

Fredrik Aukland: – Ung, spennende løper.

Torgeir Bjørn: – Har gjort noen gode løp i skøyting. Har en fin utvikling. Fortsetter hun utviklingen kan hun bli farlig etter hvert.

UNG OG SPENNENDE: Kan Martine Lorgen Øvrebust ta det siste steget? Foto: Privat

Silje Theodorsen 23 år

Tok sprintgull i junior-OL i Innsbruck så tidlig som i 2012, og sølv i U23-VM i 2015. Sesongåpnet med en oppløftende syvendeplass på 10 km klassisk på Beitostølen.

Fredrik Aukland: – Kommende løper som blir spennende å følge.

Torgeir Bjørn: – Var god som junior, men hadde en litt dårlig sesong i fjor. Hun har bra potensial.

SPENNENDE: Silje Theodorsen blir spennende å følge i år, mener Aukland. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Thea Krokan Murud 23 år

Kom på åttendeplass på 10 kilometer klassisk på Beitostølen. Hun gikk inn til sølv under U23-VM i forrige sesong, og tok seieren på klassisksprint på Gålå.

Fredrik Aukland: – En løper som også må ta det siste steget opp.

Torgeir Bjørn: – Har vist sterke sprinttakter. Hun må bare gripe sjansen når den kommer.

PÅ TIDE Å TA DET SISTE STEGET: Aukland mener Thea Krokan Murud bør ta store steg i år. Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

Marte Mæhlum Johansen, 19 år

Tok VM-gull på fellesstart med skibytte forrige sesong. Fulgte opp med å ta gull i junior-NM. Åpnet årets sesong med 15. plass på 10 kilometer klassisk på Beitostølen, og fulgte opp med blant annet en sjetteplass på Gålå.

Fredrik Aukland: – Ung lovende løper, men trenger noe mer tid.

Torgeir Bjørn: – Har hatt litt problemet med kneet i sommer. Hun har bra kapasitet.

TRENGER MER TID: Marte Mæhlum Johansen trenger mer tid før hun kan ta det siste steget, mener Aukland. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

Av de utenlandske vil Aukland trekke frem 22 år gamle Aleksej Tsjervotkin fra Russland. Han ble nummer fem på minitouren i Ruka sist helg, og tok to sølv i det russiske mesterskapet i fjor vår.

– Han viste ekstreme kvaliteter i Ruka. En spennende utøver, sier Aukland.

Bjørn er ikke enig, han foretrekker to år yngre Bolsjunov, som tok tredjeplassen bak Klæbo og Sundby i helgens minitour i Ruka.

– Det er Aleksandr Bolsjunov (20) fra Russland uten tvil. Stor kapasitet, men litt teknisk uferdig, sier han.