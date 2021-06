Dagens kamper:

15.00: Sverige – Slovakia (NRK)

18.00: Kroatia – Tsjekkia (NRK)

21.00: England – Skottland (TV 2)

Dagens snakkiser:

Å flytte på sponsede produkter, som Coca-Cola og Heineken, har blitt en snakkis i årets VM. Ronaldo startet det hele da han heller ville markedsføre det å drikke vann, og Pogba ville ikke ha Heineken på podiet under sin pressekonferanse. Italias Locateli fulgte opp med å erstatte cola med vann.

Nå truer Uefa med bøter om dette fortsetter, og minner utøverne om at de har kontrakter som de må følge. De legger likevel til at de har forståelse for at Pogba gjorde det av religiøse grunner.

Fredagens kamp mellom England og Skottland byr på et møte med de to Manchester United-spillerne Scott McTominay og Marcus Rashford, men denne gangen på hver sin banehalvdel.

Skotske McTominay brukte da store deler av sin pressekonferanse på å rose sin lagkamerat opp i skyene. Noe også Rashford gjorde da han snakket om sin skotske kamerat på sin pressekonferanse.

– Å spille mot ham i morgen blir spennende. Det blir åpenbart et merkelig øyeblikk. Vi har spilt sammen siden jeg var åtte år gammel, og vi gikk på akademiet i Manchester United, forteller McTominay.

Lukakus rørende opptreden etter kampen mot Danmark gjorde inntrykk også på de danske supporterne.

– Lukaku er et stort menneske og er gode venner med Christian, sier landslagssjef Kasper Hjulmand etter klemmen han fikk av Inter-stjernen.

Sverige – Slovakia

Dagens første EM-kamp spilles mellom Sverige og Slovakia i St. Petersburg. Sverige imponerte i første runde og tok med seg ett poeng i kampen mot Spania. Tidligere denne uka ble det også klart at Sveriges Dejan Kulusevski var tilbake i trening etter å ha vært ute med koronasmitte.

Hos Slovakia, derimot, er forsvarsspilleren, Denis Vavro, og en trener i det slovakiske fotballandslaget smittet av koronaviruset. De to smittede er satt i isolasjon, og foreløpig virker det som at Slovakia har unngått at smitten har spredt seg videre.

Med seier vil Sverige har fire poeng etter to kamper, og dermed skal det mye til for at «söta bror» ikke går videre til sluttspillet.

Kroatia – Tsjekkia

Dagens andre kamp spilles på Hampden Park. Der skal Tsjekkia og Kroatia møte hverandre. Tsjekkia vant sin første kamp mot Skottland og står derfor med tre poeng, mye takket være et ellevilt langskudd fra midtbanen av tomålshelten Patrik Schick. Kanskje EMs mest spektakulære scoring så langt. Vi sier ikke nei til flere mål av det kalibret, Schick.

Kroatia står foreløpig uten poeng etter sitt tap for England. Likevel, Kroatia er av de fleste regnet som et bedre lag enn Tsjekkia. Men kroatene må vinne for å henge med i kampen om sluttspillet, mens tsjekkerne kan greie seg med et uavgjortresultat.

Fantastisk 2-0 skåring av Tsjekkia Du trenger javascript for å se video.

England – Skottland

Dagens godbit for mange. «Lokaloppgjør» på De britiske øyer med mye historie og politiske undertoner. Men fredag handler det først og fremst om fotball, og England må finne seg i å være favoritter her.

England har erstattet Manchester United-keeper Dean Henderson med Aaron Ramsdale. Henderson sliter med en hofteskade. Henderson spilte ikke i åpningskampen mot Kroatia.

Skottland tapte 0-2 for Tsjekkia, og er så langt uten poeng.

Men Arsenal-forsvarer Kieran Tierney kan gi Skottland et ekstra gir i kampen mot England fredag om han blir klar. Ifølge Skottland-sjefen er det gode muligheter.

Tierney var ikke med i kamptroppen mot Tsjekkia.

– Han har en god sjanse, sa Skottland-sjef Steve Clarke om fredagens kamp, uten å gå i detaljer om Tierneys skade.

– Han trente lett i dag, og vi får se hvordan det utvikler seg, la han til.

Et nytt tap fredag vil gjøre mulighetene for å ta seg til cupspillet svært vanskelige for Skottland.

Kampen spilles på Wembley.