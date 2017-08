Dette må du få med deg i friidretts-VM

NRK sender alt fra friidretts-VM og fredag klokken 19.40 starter den første sendingen på NRK 2. Det er lenge siden det har vært knyttet like store forventninger til norske friidrettsutøvere før VM. Og allerede første helg skal flere av dem i aksjon.

Se alle øvelser og tidspunkt i egen faktaboks.

– Jeg har størst forhåpninger til Karsten Warholm. Med to seire i Diamond League og en sterk tid etter 6 løp på 4 dager i U23 EM så er han en klar medaljekandidat, sier kommentator Jann Post.

Han får støtte av sine kollegaer. Både Karen-Marie Ellefsen og ekspert Vebjørn Rodal tror det er på 400 meter hekk for menn den største muligheten ligger. Warholm løper forsøk søndag, semifinale mandag og finalen går onsdag kveld.

DET STØRSTE HÅPET: Karsten Warholm er en klar medaljekandidat under London-VM. Her fra Bislett Games tidligere i år. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Konkurransen her blir større enn i Diamond League, men presterer han på sitt aller beste, kan han ta medalje, understreker Ellefsen.

Førstkommende lørdag kommer et høydepunkt for mange - 100 meterfinalen for menn, og Usain Bolts aller siste mesterskapsløp.

– Jeg ville aldri gått glipp av den finalen. Det kommer til å bli intenst, sier Post.

Øvelser og tidspunkt under friidretts-VM Ekspandér faktaboks Øvelser og tidspunkt under friidretts-VM (norske utøvere markert) Fredag 4. august 20.00: 100 meter forsøk, menn

20.20: Diskos kvalifisering A, menn (evt. Sven Martin Skagestad)

20.30: Lengde kvalifisering, menn

20.35: 1500 meter forsøk, kvinner (Karoline Bjerkeli Grøvdal)

20.45: Stavhopp kvalifisering, kvinner

21.20: 100 meter forsøk, menn

21.45: Diskos kvalifisering B, menn (evt. Sven Martin Skagestad)

22.20: 10.000 meter finale, menn Lørdag 5. august 11.00: Kule kvalifisering, menn

11.05: Sjukamp, 100 meter hekk, kvinner

11.35: Slegge kvalifisering A, kvinner

11.45: 400 meter forsøk, menn

12.00: Tresteg kvalifisering, kvinner

12.30: Sjukamp, høyde, kvinner

12.45: 100 meter forsøk, kvinner

13.05: Slegge kvalifisering B, kvinner

13.45: 800 meter kvalifisering, menn

20.00: Sjukamp, kule, kvinner

20.05: 100 meter semifinale, menn

20.25: Diskos finale, menn (evt. Sven Martin Skagestad)

20.35: 1500 meter semifinale, kvinner (evt. Karoline Bjerkeli Grøvdal)

21.10: 10.000 meter finale, kvinner

22.00: Sjukamp, 200 meter, kvinner

22.45: 100 meter finale, menn Søndag 6. august 11.00: Sjukamp, lengde, kvinner

11.05: 3000 meter hinder forsøk, menn (Jakob Ingebrigtsen)

11.40: Stavhopp kvalifisering, menn

11.55: Maraton, menn

12.05: 400 meter hekk forsøk, menn (Karsten Warholm)

12.45: Sjukamp spyd kvalifisering, kvinner

12.55: 400 meter forsøk, kvinner (Amalie Iuel)

14.00: Sjukamp spyd, kvinner

14.15: 110 meter hekk forsøk, menn

15.00: Maraton, kvinner

20.00: Stavhopp finale, kvinner

20.05: Spyd kvalifisering A, kvinner (evt Sigrid Borge)

20.10: 100 meter semifinale, kvinner

20.40: 400 meter semifinale, menn

21.10: 100 meter hekk semifinale, menn

21.30: Spyd kvalifisering B, kvinner (evt Sigrid Borge)

21.35: Kule finale, menn

21.40: Sjukamp, 800 meter, kvinner

22.15: 800 meter semifinale, menn

22.50: 100 meter finale, kvinner Mandag 7. august 19.30: 200 meter forsøk, menn (Jonathan Quarcoo)

19.35: Tresteg kvalifisering, menn

20.00: Slegge finale, kvinner

20.30: 400 meter hekk forsøk, kvinner (Amalie Iuel)

21.20: 400 meter hekk semifinale, menn (evt Karsten Warholm)

21.25: Tresteg finale, kvinner

21.55: 400 meter semifinale, kvinner (evt Amalie Iuel)

22.30: 110 meter hekk finale, menn

22.50: 1500 meter finale, kvinner (evt Karoline Bjerkeli Grøvdal) Tirsdag 8. august 20.20: Spyd finale, kvinner (evt Sigrid Borge)

20.30: 200 meter forsøk, kvinner

20.35: Stavhopp finale, menn

21.35: 400 meter hekk semifinale, kvinner (evt Amalie Iuel)

21.40: Kule kvalifisering, kvinner

22.10: 3000 meter hinder finale, menn (evt Jakob Ingebrigtsen)

22.35: 800 meter finale, menn

22.50: 400 meter finale, menn Onsdag 9. august 20.05: 3000 meter hinder forsøk, kvinner

20.10: Lengde kvalifisering, kvinner

20.20: Slegge kvalifisering A, menn

21.05: 5000 meter forsøk, menn (Sondre Nordstad Moen)

21.25: Kule finale, kvinner

21.50: Slegge kvalifisering B, menn

21.55: 200 meter semifinale, menn (evt Jonathan Quarcoo)

22.30: 400 meter hekk finale, menn (evt Karsten Warholm)

22.50: 400 meter finale, kvinner (evt Amalie Iuel) Torsdag 10. august 19.30: 5000 meter forsøk, kvinner (Karoline Bjerkeli Grøvdal)

20.05: Spyd kvalifisering A, menn

20.10: Høyde kvalifisering, kvinner

20.25: 800 meter forsøk, kvinner (Hedda Hynne)

21.20: Tresteg finale, menn

21.25: 1500 meter forsøk, menn (Filip Ingebrigtsen)

21.35: Spyd kvalifisering B, menn

22.05: 200 meter semifinale, kvinner

22.35: 400 meter hekk finale, kvinner (evt Amalie Iuel)

22.50: 200 meter finale, menn (evt Jonathan Quarcoo) Fredag 11. august 11.00: Tikamp 100 meter, menn (Martin Roe)

11.10: Diskos kvalifisering A, kvinner

11.45: 100 meter hekk forsøk, kvinner (Isabelle Pedersen)

12.05: Tikamp lengde, menn (Martin Roe)

12.15: Høyde kvalifisering, menn

12.35: Diskos kvalifisering B, kvinner

13.55: Tikamp kule, menn (Martin Roe)

18.00: Tikamp høyde, menn (Martin Roe)

20.05: 100 meter hekk semifinale, kvinner (evt Isabelle Pedersen)

20.10: Lengde finale, kvinner

20.35: 800 meter semifinale, kvinner (evt Hedda Hynne)

21.10: 1500 meter semifinale, menn (evt Filip Ingebrigtsen)

21.30: Slegge finale, herrer

21.45: Tikamp 400 meter, menn (Martin Roe)

22.25: 3000 meter hinder finale, kvinner

22.50: 200 meter finale, kvinner Lørdag 12. august 11.00: Tikamp 100 meter hekk, menn (Martin Roe)

11.35: 4x100 meter stafett forsøk, kvinner

11.55: 4x100 meter stafett forsøk, menn

12.00: Tikamp diskos, menn (Martin Roe)

12.20: 4x400 meter stafett forsøk, kvinner

12.50: 4x400 meter stafett forsøk, menn

13.20: Tikamp diskos, menn (Martin Roe)

15.15: Tikamp stav, menn (Martin Roe)

18.30: Tikamp spyd, menn (Martin Roe)

20.05: Høyde finale, kvinner

21.05: 100 meter hekk finale, kvinner (evt Isabelle Pedersen)

21.15: Spyd finale, menn

21.20: 5000 meter finale, menn (evt Sondre Nordstad Moen)

21.45: Tikamp 1500 meter, menn (Martin Roe)

22.30: 4x100 meter stafett finale, kvinner

22.50: 4x100 meter stafett finale, menn Søndag 13. august 08.45: 50 kilometer kappgang, kvinner og menn (Håvard Haukenes)

13.20: Kappgang 20 kilometer, kvinner

15.20: Kappgang 20 kilometer, menn

20.00: Høyde finale, menn

20.10: Diskos finale, kvinner

20.35: 5000 meter finale, kvinner (evt Karoline Bjerkeli Grøvdal)

21.10: 800 meter finale, kvinner (evt Hedda Hynne)

21.30: 1500 meter finale, menn (evt Filip Ingebrigtsen)

21.55: 4x400 meter stafett finale, kvinner

22.15 4x400 meter stafett finale, menn

Tror på Ingebrigtsen-overraskelse

Det er ikke som om moroa, sett med norske øyne, er over etter første halvdel av VM. For Norge har en rekordstor tropp i London, med 13 utøvere. Det betyr at vi kan få se en norsk mann eller kvinne i aksjon hver eneste dag.

– Jeg gleder meg veldig til å se alle de norske. Amalie Iuel, Hedda Hynne og Karoline Bjerkeli Grøvdal er tre veldig sterke utøvere, mener Rodal.

KLAR FOR TO DISTANSER: Karoline Bjerkeli Grøvdal stiller til start på både 1500- og 5000 meter. Foto: Malin Jørnholt / NRK

– Og jeg tror Jakob Ingebrigtsen vil overraske oss, legger den tidligere OL-vinneren til.

Yngstemann Ingebrigtsen løper forsøk på 3000 meter hinder søndag 6. august. Finalen går klokken 22.10 to dager senere.

Siste dag, søndag 13. august, er det duket for finale på 1500 meter. Der kan Filip Ingebrigtsen være med å kjempe om en topplassering.

KAN OVERRASKE: Vebjørn Rodal tror mesterskapsdebutant Jakob Ingebrigtsen kan overraske oss under VM. Her fra U20-EM der han tok to gull. Foto: Vebjørn Bjørkås / NRK

– Både Filip Ingebrigtsen og Håvard Haukenes (50 km kappgang) er typer som kan komme topp seks, og kanskje enda høyere, spår Post.

– Filip ser jeg på som en joker. Lykkes han taktisk, kan det bli skikkelig storveis, sier Ellefsen.

Den norske VM-troppen Ekspandér faktaboks Disse er tatt ut til VM i London: Amalie Iuel (23) – 400m hekk og 400 m

Martin Roe (25) – Tikamp

Karsten Warholm (21) – 400m hekk

Sigrid Borge (22) – Spyd

Karoline Bjerkeli Grøvdal (27) – 1500m og 5000m.

Filip Ingebrigtsen (24) – 1500m

Håvard Haukenes (27) – 50 km kappgang

Isabelle Pedersen (25) – 100m hekk

Hedda Hynne (27) – 800m

Jonathan Quarcoo (20) – 200m

Jakob Ingebrigtsen (16) – 3000m hinder

Sondre Nordstad Moen (26) – 5000m

Sven Martin Skagestad (22) - diskos

Verdensrekord?

Det er ikke bare de norske utøverne og Bolt som er verdt å få med seg, understreker ekspertene.

– Da vil jeg rette oppmerksomheten mot 400 meter for menn, der sør-afrikaneren Wayde van Niekerk kan bli den første som løper under 43 sekunder. Han er helt klart i stand til det, forteller Ellefsen og får støtte av Post:

– Det kan være den beste muligheten for verdensrekord i dette VM-et.

Så hva ser NRKs eksperter aller mest frem til?

– I tillegg til å følge nordmennene, gleder jeg meg personlig mest til høyde og stav for begge kjønn. Det er fasinerende og nervepirrende øvelser, med profilerte topputøvere som kan prestere på et meget høyt nivå, sier Ellefsen.

TOPP SEKS - ELLER BEDRE: Filip Ingebrigtsen kan være med å kjempe om en topplassering, tror Jann Post. Her fra Bislett Games i juni. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Bolt og Mo Farah som avslutter karrierene sine, og alle de norske, er Rodals svar.

– Personlig er jeg svak for de lange løp. Så jeg gleder meg til å oppleve det britiske publikummet heie fram Mo Farah på 5000 og 10000. I tillegg til siste reis med Usain Bolt. Og selvfølgelig gleder jeg meg som en unge til å se de norske i aksjon. Det er lenge siden jeg har hatt en bedre følelse før et mesterskap, forteller Post.