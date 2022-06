Dette kan være starten på et maktskifte

Ståle Solbakken har naturligvis helt rett når han sier at Sverige vil ligge foran så lenge Norge ikke har tatt seg til et mesterskap. Da hjelper det ikke å vinne én eller to eller fire enkeltkamper.

Men nå står Norge overfor en enkeltkamp som kan endre nettopp det.

En gruppeseier i Nasjonsligaen er langt mer interessant enn det kanskje høres ut som. Én ting er ekstrasjansen den gir til et EM via playoffspill, men et hopp i seedingen kan endre premissene helt for Norge.

DOBBEL: Erling Braut Haaland scoret begge målene for Norge i Stockholm. Foto: VEGARD GRØTT / BILDBYRÅN

Det skjedde med meg i Danmark. Vi spilte på B-nivå mot Wales og Irland. Et opprykk til A-nivå ga bedre seeding og lettere motstand i kvalikene.

Et hopp i seeding kan eksempelvis gjøre Frankrike og Tyskland til bare Frankrike i en kvalikgruppe. Forskjellen er enorm.

Hvis Norge slår Sverige på Ullevaal, holder Norge stø kurs samtidig som Sverige hektes av.

Ståle-stempel

Norge og Sverige er på forskjellige steder nå. Sverige hadde et «gammelt» lag forrige mesterskap, og de går gjennom et aldersskifte. De har bestemt seg for å justere spillestilen og skrinlegge 4-4-2.

Ståle Solbakken har fått på plass et kollektiv. Prinsippene er banket inn. De har løftet bunnivået og slipper inn lite mål. Norge er ikke enkle å slå.

Taktisk minner det mye om det Solbakken reiste i FC København. Et klassisk soneforsvar med riktige avstander mellom lagdelene, og spillerne jobber for hverandre. Det kollektive har utvilsomt løftet kvaliteten på enkeltspillere.

Ikke minst er det et ungt lag på vei opp og frem. Det inkluderer kapteinen og en av verdens beste spisser.

Det er stor optimisme rundt det norske landslaget nå, til tross for 0–0 hjemme mot Slovenia. Det er enda en grunn til at Sverige-kampen er ekstra viktig.

Neste steg?

Et tap vil gjøre at mye av optimismen – i alle fall utenfra – blir til usikkerhet. Serbia vil trolig ta over kommandoen, og Sverige hekter seg på. Du kan få en snikende følelse av at det glipper igjen. Dynamikken vil snu.

Men Norge er godt forberedt. De er klare til å ta det neste steget. Alt de har levert i år taler for det. Det handler om kollektivt arbeid, samhold og tydelige roller. Hvis du har en giftig målscorer på topp, en kreatør på midten og en solid defensiv, ligger mye til rette for å komme langt.

Kanskje til en gruppeseier. Kanskje til et mesterskap. Kanskje til et overtak på «söta bror».

Det starter i alle fall på Ullevaal i kveld.