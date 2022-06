Forbauset av «ekstreme» Norge-tall: – Kan ikke huske at det har skjedd før

Etter drøyt fem måneder av 2022 er fasiten klar:

Ingen av Europas 32 best rankede landslag har så lavt baklengssnitt i år som Ståle Solbakkens menn.

Norge har sluppet inn ett mål på de fem landskampene mot Slovakia, Armenia, Serbia, Sverige og Slovenia i år, som gir et baklengsmål-snitt på 0,2 per kamp.

– Det er tall som er ekstreme, og jeg kan ikke huske at det har skjedd før i moderne tid at Norge slipper inn minst i Europa. Et så lavt snitt for baklengsmål etter fem kamper er imponerende.

Det sier NRK-ekspert Carl-Erik Torp om tallene som viser at Norge-forsvaret har den beste statistikken i 2022.

NRK-EKSPERT: Carl-Erik Torp.

Til sammenligning har de som vanligvis er Europas beste forsvarsnasjoner langt dårligere snitt. Her er noen utvalgte nasjoner:

Portugal: Fem kamper, to baklengsmål (0,4 i snitt)

Tyskland: Fire kamper, tre baklengsmål (0,75 i snitt)

England: Fire kamper, tre baklengsmål (0,75 i snitt)

Spania: Fem kamper, fire baklengsmål (0,8 i snitt)

Nederland: Fire kamper, fem baklengsmål (1,25 i snitt)

Belgia: Fire kamper, syv baklengsmål (1,75 i snitt)

Italia: Fire kamper, syv baklengsmål (1,75 i snitt)

– Det forsterker bare følelsen jeg tror de fleste har, at det nå er vanskelig å score på Norge. Det føles mye mer trygt enn det har gjort tidligere, sier Carl-Erik Torp.

Det er kun Hellas i hele Europa som kan matche Norges målsnitt på 0,2 baklengsmål per kamp. Men de spiller på nivå C i Nasjonsligaen og har møtt antatt langt enklere motstand enn Norge.

Det samme gjelder selvsagt motsatt vei, påpeker Carl-Erik Torp.

– Selv om det er veldig sterke tall, må det også settes i perspektiv. Norge har ikke møtt de aller beste lagene, selv om de også har hatt to vanskelige bortekamper mot Serbia og Sverige i år. Men det er uansett imponerende og viser at Norge har kommet langt etter å ha vært enkle å score på i lang tid, sier han.

I faktaboksen finner du oversikt over alle europeiske lags baklengsmål-statistikk (unntatt Russland) i 2022:

Europeiske lags baklengsmål i 2022 Ekspandér faktaboks Nivå A: Spania: Fem kamper, fire baklengsmål Danmark: Fem kamper, sju baklengsmål Østerrike: Fire kamper, fem baklengsmål Frankrike: Fem kamper, fem baklengsmål Kroatia: Fem kamper, seks baklengsmål Portugal: Fem kamper, to baklengsmål Spania: Fem kamper, fire baklengsmål Tsjekkia: Fire kamper, seks baklengsmål Sveits: Fem kamper, ti baklengsmål Italia: Fire kamper, syv baklengsmål Ungarn: Fire kamper, tre baklengsmål Tyskland: Fire kamper, tre baklengsmål England: Fire kamper, tre baklengsmål Nederland: Fire kamper, fem baklengsmål Belgia: Fire kamper, syv baklengsmål Polen: Fire kamper, tre baklengsmål Wales: Fire kamper, fem baklengsmål Nivå B: Skottland: Fire kamper, seks baklengsmål Ukraina: Tre kamper, to baklengsmål Armenia: Fire kamper, 11 baklengsmål Irland: Fire kamper, fire baklengsmål Island: Syv kamper, 15 baklengsmål Israel: Fire kamper, sju baklengsmål Albania: Fire kamper, fem baklengsmål Finland: Fire kamper, fire baklengsmål Bosnia: Fire kamper, to baklengsmål Montenegro: Fire kamper, tre baklengsmål Romania: Fire kamper, seks baklengsmål Norge: Fem kamper, ett baklengsmål Serbia: Fem kamper, fem baklengsmål Sverige: Fem kamper, fem baklengsmål Slovenia: Fem kamper, syv baklengsmål Nivå C: Tyrkia: Fire kamper, seks baklengsmål Luxembourg: Fire kamper, fire baklengsmål Færøyene: Fire kamper, fem baklengsmål Litauen: Fire kamper, 10 baklengsmål Hellas: Fem kamper, ett baklengsmål Kosovo: Fem kamper, fire baklengsmål Nord-Irland: Fem kamper, fem baklengsmål Kypros: Tre kamper, fem baklengsmål Kasakhstan: Tre kamper, to baklengsmål Hviterussland: Fem kamper, to baklengsmål Aserbajdsjan: Fem kamper, fem baklengsmål Georgia: Fem kamper, to baklengsmål Nord-Makedonia: Tre kamper, fire baklengsmål Bulgaria: Fem kamper, 11 baklengsmål Gibraltar: Fem kamper, syv baklengsmål Slovakia: Fem kamper, tre baklengsmål Nivå D: Latvia: Fem kamper, tre baklengsmål Moldova: Fem kamper, 11 baklengsmål Andorra: Fem kamper, fire baklengsmål Liechtenstein: Fem kamper, 12 baklengsmål Estland: Tre kamper, seks baklengsmål Malta: Fem kamper, tre baklengsmål San Marino: Fem kamper, ni baklengsmål

Landslagssjef Ståle Solbakken mener det er flere grunner til at det norske forsvaret nå virkelig begynner å bli vanskelig å trenge gjennom.

– Det er fordi vi godt organisert, jobber hardt, har riktige avstander og alle forstår det. Men hadde vi møtt et enda bedre lag i førsteomgangen mot Slovenia, hadde vi blitt straffet hardt. Da var hverken intensiteten eller avstandene riktige, sier Solbakken til NRK.

Han understreker at den gode statistikken uansett ikke bare handler om forsvarssfireren.

– Det er en kollektiv lagorganisering som ligger bak. Det starter oppe på toppen og helt ned, at alle vet hva de skal gjøre, sier landslagssjefen.

Forsvarsspillet hans er tidligere beskrevet, både av Solbakken selv og andre, som avansert og uvanlig.

Kort fortalt er Solbakken opptatt av å spille rendyrket soneforsvar, som betyr at spillerne er mer opptatt av rom enn motstanderne. Solbakken vil ikke at spillerne skal løpe etter motstanderens bevegelser, men heller være opptatt av lagets kollektive bevegelser og hvor ballen er på banen.

Leo Skiri Østigård, som har vært en bauta i det norske forsvaret de siste kampene, forteller at han har lært å forstå hva Solbakken ønsker og krever.

– Vi har en veldig god struktur i laget, og en god plan, som selvfølgelig er viktig. Min jobb er først og fremst å holde nullen, og det du er fornøyd med det – men du er likevel ikke fornøyd med kampen, sier Østigård etter nok en smultring mot Slovenia.

– Får mye gratis mot Sverige

Norge avslutter junisamlingen med ny kamp mot Sverige søndag kveld. Skal den kampen vinnes, må forsvarsspillet fungere mot store stjerner som Alexander Isak, Emil Forsberg og Dejan Kulusevski, eller Kusulevski, som Solbakken kaller ham.

– Det blir knalltøft på alle parametere. Vi må slikke våre sår og være klare både fysisk og taktisk, sier landslagssjefen.

FORSVARSSJEF: Ståle Solbakken har virkelig fått sving på det defensive med landslaget. Foto: JOEL MARKLUND / BILDBYRÅN

Selv om nullen ble holdt mot Slovenia, og Norge igjen var solide defensivt, ble kampen en stor skuffelse.

Poengtapet gjør at Norges overtak i gruppa er dårligere enn ventet etter de to solide borteseirene i Beograd og Stockholm.

Stefan Strandberg fikk hvile mot Slovenia, og forteller til NRK at det var slitsomt og tungt å sitte på sidelinjen og se seieren glippe.

Men han er ikke bekymret for at Norge skal slite med å finne nye krefter til søndagens oppgjør.

– Det blir ikke noe problem. Vi får mye gratis, sier Strandberg, som selv har vært glimrende i Norge-forsvaret denne samlingen.

Tror Haaland holder

Heller ikke Martin Ødegaard er veldig bekymret for det fysiske før den fjerde landskampen på 13 dager.

– Jeg føler meg bedre når jeg får noen matcher, så det blir ikke noe problem, slår Norge-kapteinen fast overfor NRK.

SPILLER 90? Erling Braut Haaland har én kamp igjen før han tar sommerferie etter en lang sesong. Foto: MARIUS SIMENSEN / BILDBYRÅN

Erling Braut Haaland spilte 95 minutter torsdag. Solbakken tror det er mulig at han spiller hele kampen også mot Sverige søndag.

– Ja, det tror jeg, det handler om å skvise ut det siste. Det er ingen umulighet, sier Solbakken.

– Sverige er forbilder

Landslagssjefen håper det blir et nabooppgjør preget av tenning og engasjement. Men på et respektabelt nivå. Sist gang fikk Alexander Milosevic mye fokus etter beskyldninger om at han skal ha ropt hore etter Haaland.

– Jeg har enorm respekt for Sverige som nasjon, for fotballaget de har, for trenerteamet og spillergruppa. Jeg har ikke et vondt ord å si om dem. De er på mange måter forbilder for oss når det gjelder det vi ønsker å oppnå, sier Solbakken.

Kampen har avspark 18.00 på Ullevaal stadion og kan følges på NRK Sport på radio.