Dette gjør ingen av rivalene: – Må være litt smart

Sterling mottok rasismepris

Manchester Citys Raheem Sterling mottok en pris for sin innsats mot rasisme på en britisk sportsgalla (BT Sport Industry Awards) torsdag kveld. Ifølge BBC takket han for prisen ved å fortelle at han håpet å være et forbilde for unge spillere. Den engelske spissen har kritisert medienes beskrivelser av svarte spillere og vil ha strengere straff for fans som ytrer seg rasistisk mot spillere.