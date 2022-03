Dette er vinneren av Finnmarksløpet 600 km

Finlenderen har vært utpekt av ekspertene til å ha en god sjanse til å gå av med seieren på denne distansen i år – og det slo soleklart til for finlenderen.

Klokken 06.01 var han over målstreken i gågata i Alta.

– 10 kilometer herfra, da skjønte jeg det – nå vinner jeg, sa Wingren når han kom over målstreken.

Bak han følger Per M. Brennodden, og en periode også svenske Malin Strid.

– Jeg forstod det egentlig, at skulle dem ta meg så måtte dem kjøre fort, smler han.

Målgang på FL600 i Finnmarksløpet Du trenger javascript for å se video.

Wingren har kjørt Finnmarksløpet hele 12 ganger. Fra før har to 2.-plasser i denne distansen og en seier fra 2014 i den gang 500-klassen.

– Å vinne Finnmarksløpet er det største som hundekjører. Det er dette man fantaserer om når man trener, sa finske Ronny Wingren den gang.

Nå har han klart det igjen, bare 100 kilometer lengre.

– Denne seieren i år er den gjeveste.

En av lederhundene til Ronny Wingren, som tilhører spannet til faren Ole Wingren. Den har ledet spannet og Wingren hele veien til mål i Alta. Foto: Håkon Mudenia / NRK

Wingren kjører hundene til sin far, den erfarne hundekjøreren Ole Wingren.

– Dette er et fantastisk spann, de er veldig gode. Og her finnes det ingen stjerner, det er et jevnt spann.

Ronny Wingren hadde lenge en drøm om å vinne Finnmarksløpet. I2014 gikk den i oppfyllelse. Nå går det igjen. Wingren har ligget lenge først i løypa, her fra sjekkpunktet i Karasjok. Foto: Håkon Mudenia / NRK

Først i løypa

Siden sjekkpunktet i Levajok har han ligget først i løypa.

Klokka 20.09 mandag kveld startet Ronny Wingren ut fra sjekkpunktet på Karasjok som første kjører. For å få kjøre videre her måtte spannet gjennom en obligatorisk veterinærsjekk av hundene. Veterinærene ga dem full score og klarsignal til å fortsette ferden i Finnmarksløpet.

Neste kjører ut var Per M. Brennodden kl. 20.54, og tredje kjører ut var Ivar Johan Sørli kl. 21.01.

Men mye kan skje på de siste etappene mot mål i Alta.

Bjørnar Andersen har nettopp passert Tinja Myllykangas og spannet. De har begge to kjørt forbi svenske Malin Strid, som opprinnelig lå på 2. plass inn til Jotka. Foto: Rune Berg / NRK

Ronny Wingren lå hele tiden først i løypa, etter han passerte sjekkpunkt Jotka klokken 02:22 i natt. Bak han i sporet, og forbi Jotka, lå også Per M. Brennodden. Brennodden ligger fremdeles best an til å komme inn på en 2. plass.

Videre kniver Bjørnar Andersen og Tinja Myllykangas om en 3. plass, etterfulgt av Malin Strid, Brage Nilsen Jæger og Ivar Johan Sørli.