Dette er kanskje den største idrettsutøvaren du aldri har høyrt om

Virat Kohli er indisk cricketspelar. 30-åringen er kaptein og den største idrettskjendisen i India, landet med 1,36 milliardar innbyggjarar, og der «alle» er cricket-fans.

SIGER: Virat Kohli leia laget sitt til siger i opningskampen, men var neppe nøgd med sitt eige spel Foto: Dibyangshu Sarkar / AFP

Og om vi ser bort frå fotball og dei aller største stjernene der, er både Kohli og idretten hans blant dei aller største i verda.

Cricket når sjeldan førstesidene i norske media. Men på verdsbasis er cricket nesten ufatteleg stort.

– Cricket er stort først og fremst i land som har bakgrunn frå Det britiske samveldet, og aller størst er det i India. Vi har ikkje den bakgrunnen, derfor har ikkje cricket fått skikkeleg fotfeste blant publikum her i landet, seier generalsekretær Gry Bruaas i Noregs Cricketforbund til NRK.

Nest størst i verda

– Men norsk tv sende vel ikkje cricket før i 2010, så vi kan vel spørje oss kvifor sportsmedium i Noreg ikkje bryr seg meir om den nest største idretten i verda.

Ifølgje ICC, det internasjonale cricketforbundet, reknar 1,24 milliardar menneske seg som cricket-fans, berre slått av fotball. Andre kjelder med andre reknemåtar seier 2,5 milliardar, samanlikna med 4 milliardar for fotball.

Idretten med bowlers og batsmen og som blir målt i runs og wickets er altså nest størst i verda. 39 prosent av fansen er kvinner.

På verdsbasis er det 460 millionar aktive cricket-spelarar.

VM finalen mellom Australia og New Zealand i 2015 samla godt over ein milliard tv-sjåarar. Det same gjaldt kampen mellom India og Pakistan. Og til India–Pakistan i årets VM går billettar for 890 kroner til over 15.000 på svartebørs. Den kampen går på Old Trafford i Manchester søndag.

– Eg angrar på at eg ikkje gjekk inn på den kampen litt tidlegare. No er det ikkje billettar å få, seier Tariq Mir, som er organisasjonskonsulent i Noregs Cricketforbund.

Harry Kane bad Kohli om selfie

Men Virat Kohli altså. No er han i England, der han har som mål å leie sitt lag til siger i VM-finalen på tradisjonelle Lord's den 14. juli.

Det fekk den tyske landslagsspelaren i fotball, Thomas Müller, iført indisk landslagstrøye, til å ønskje Kohli lykke til. Kohli har nemleg markert seg også som supporter av Tysklands fotballandslag. Og Kohlis kontoar på sosiale medium gjekk seg om mogeleg endå varmare etter det.

– Eg kryssar fingrane for Kohli, skreiv Müller i twitter-meldinga.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Kohli la også ut ein selfie med Tottenhams landslagsspiss i fotball Harry Kane før opningskampen i VM. Det skal ha vore Kane som bad om den selfien.

Så viktig er Kohli for det indiske laget at dei – etter ei avgjerd i indisk rett – ikkje spela sin opningskamp før alle dei andre hadde spela ein eller to kampar. Grunnen er at kapteinen måtte ha nokre ekstra kviledagar frå serieavslutninga i ligaen.

Kohli har leia India til sigrar over Sør-Afrika og Australia i sine første kampar. Mot regjerande meister Australia scora India fleire poeng enn nokon har gjort mot australiarane nokon gong tidlegare i eit VM, og vann med 36 runs. Kohli sjølv scora svært akseptable 82 poeng.

– Det var ein perfekt kamp av oss, sa kaptein Kohli. – Og vi hadde noko å revansjere, sa han, og tenkte på det vonde semifinaletapet han var med på i førre VM.

I cricket blir spelarane mellom anna målt på tal på «centuries» – kampar med over 100 poeng. Fram til VM har Kohli 41 «centuries» i ODI-kampar, ifølgje statistikk i Wikipedia. Det er det berre legenden Sachi Tendulkar som har fleire (meir om Tendulkar seinare i artikkelen).

God sportsånd

India-kapteinen viste stor sportsånd då han bad sine eigne fans på tribunen slutte med hetsande tilrop mot Australias Steve Smith. Smith var tilbake etter eitt års utestenging fordi han og ein lagkamerat hadde fiksa ein ball på ulovleg måte i ein test-serie i Sør-Afrika i fjor, og fekk høyre det av motstandar-fansen.

– Eg synest synd i han. Det er ikkje akseptabelt å oppføre seg slik mot ein spelar, sa Kohli.

Men torsdag er tabelleiar New Zealand motstandar, og søndag ventar altså erkefiende Pakistan. Det vil bli ein skikkeleg test for superstjerna, både som spelar og kaptein.

HUNDRE: Rohit Sharma blei den store i I Indias første kamp med sitt «Century» – over 100 poeng Foto: Dibyangshu Sarkar / AFP

– Virat Kohli er nok den største cricket-profilen akkurat no. Og saman med skodespelar-kona fangar dei nok interessa til dei – nokså få – indarane som ikkje er spesielt cricket-interesserte. Han er ein fin fyr som gjer det veldig godt, seier Tariq Mir.

Kohli leier slagmann-rankinga til det internasjonale cricketforbundet både i testkampar og ODI. Men i T20 finst han ikkje blant dei ti beste.

Artikkelen held fram under biletet

«Virushka»

VIRUSHKA: Virat Kohli blir gratulert av kona Anushka Sharma. Ho er populær Bollywood-skodespelar, og saman er dei kjende som "Virushka" i indiske kjendismedia Foto: David Gray / AFP

Kohli runda i mai 100 millionar følgjarar på sosiale media, flest av alle i internasjonal cricket. Det blei slått opp av mange media omkring på kloden.

Det er likevel godt bak fotballstjerner som Cristiano Ronaldo, Lionel Messi og Neymar, og basketstjerna LeBron James.

Men hans rating er så sterk at ein einaste sponsa post på hans instagramkonto kostar over ein million kroner. Og med suksess i VM, der India saman med vertsnasjonen England er favoritt, kjem nok følgjarskaren til å auke monaleg.

Kona Anushka Sharma er Bollywood-skodespelar, og bileta av dei to saman – med tilnamnet «Virushka» i kjendispressa – hjelper nok litt på ratingen.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

I 2017 blei Kohli kaptein på ODI-laget.

Større enn ikonet

Men Kohli er litt «uindisk», fordi han skil seg ut frå gentlemanspreget som tradisjonelt pregar cricket. Han fekk badboy-stempel allereie då han leia India til siger i U19-VM i 2008, og har alltid vist eit enormt temperament.

Han er også kjend for å slenge med leppa og snakke rett frå levra. I november i fjor vekte han sterke reaksjonar med sine utsegner då han på sin eigenproduserte app sa at cricketfans som likar utanlandske lag og spelarar berre kan kome seg ut av India.

Han fekk sterk kritikk av kommentatorar, og gjekk delvis tilbake på det han skreiv.

Men popularitetsmessig gav det knapt nok ei ripe i lakken.

På sosiale media er han til og med større enn nasjonalikonet Sachin Tendulkar, det nærmaste ein kjem ein gud i indisk cricket. Tendulkar står med «berre» 74 millionar følgjarar.

Tendulkar er kanskje den største og mest profilerte cricketspelaren gjennom tidene. Frå 1989 til 2013 knuste han så godt som alle rekordane i cricket. Han slutta på 664 landskampar, inkludert 200 testkampar, som er dei største og mest prestisjefylte.

150 år eldre enn fotball

Foto: John Macdougall / AFP

Tendulkar var kaptein for India i 2011, då også Virat Kohli spela alle kampane. I finalen mot Sri Lanka scora Kohli og «rekkekamerat» Gautam Gambhir 83 runs (poeng) i tredje wicket (omgang). Det blei seinare rekna som vendepunktet i kampen der det cricket-galne landet tok sin første VM-tittel på 28 år.

Organisert cricket daterer seg tilbake til omkring år 1700, rundt 150 år før fotballen dukka opp som organisert idrett.

Men VM blei det ikkje før i 1975, og årets er det 12. i rekkja. Australia er tittelforsvarar.

Og India grugledar seg til møtet med Pakistan. Dei to landa spelar aldri mot kvarandre anna enn når dei må i VM.

– Men då skal eg love deg at det blir stemning, seier Tariq Mir.

Og kor mange er det Virat Kohli sjølv følgjer? 145 – 93 på instagram og 52 på twitter.