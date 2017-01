Dette er håndballjentenes beste finaleråd til gutta

– De må spille alt de har gjennom hele finalen – med følelser, hjerte og alt, sier landslagsspiller Camilla Herrem til NRK.

Søndag spiller håndballgutta VM-finalen for første gang. Mot Frankrike. I Frankrike.

Vanen er at det er håndballjentene som pleier å spille finaler. Siden 2010 er det blitt syv finaler i både VM, EM og OL.

– Huske å nyte det

Camilla Herrem satt i sofaen og fulgte med på den nervepirrende semifinalen. Før finalen gir hun håndballherrene følgende tips.

TROEN: Trioen Camilla Herrem, Marit Breivik og Stine Bredal Oftedal har troen på Myrhol og co. Foto: Franck Fife / AFP

– Det er bare å holde hodet kaldt. Det er mye som kan skje på kort tid i håndball. De må bare huske å nyte det. Det er en VM-finale – det er veldig viktig å huske, forteller Herrem til NRK.

Landslagsvingen er begeistret og imponert over det hun har sett av laget i VM. Hun har troen på VM-gull, men synes det er merkelig at motstanderen har en ekstra hviledag.

– Jeg har en følelse av at alt kan skje i finalen. Jeg synes imidlertid det er merkelig at Frankrike har fått en ekstra dag å hvile på, det har jeg aldri vært med på før, forklarer Herrem.

Marta Tomac, som spilte EM- og VM-finaler i 2015 og 2016, mener det er Frankrike som har alt å tape ettersom de er storfavoritter.

– Nå må gutta bare gå ut på banen å nyte det hele opplevelsen, senke skuldrene og tenke på arbeidsoppgavene. Her er det bare å kjøre på, sier Tomac til NRK.

Må ikke være fornøyd med sølv

Marit Breivik tok over som landslagssjef for Sven Tore Jacobsen i 1994 og førte Norge helt til topps internasjonalt. Elleve finaler har hun ledet Norge i. Det har endt med seks gull. Hun har følgende råd til håndballgutta.

– De må få opp det gode forsvarsspillet i samspill med målvaktene. Det er ikke noe annerledes i en finale en det er i en semifinale, kvartfinale eller åttendedelsfinale. Det er bare så utrolig mye mer morsomt når man har kommet så langt som en finale, forteller Breivik, og utdyper:

VEGG: Dette er mannen Frankrike må overliste i finalen. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Jeg håper de kjenner og nyter det og slipper seg løs, og får til spillet sitt igjen. At de ikke er ferdige og er fornøyde med sølv, men har lyst til å kapre den gullmedaljen når de har sjansen.

Hun skal selv være tilskuer under finalen og tror på gull mot vertsnasjonen.

– Jeg er alltid optimistisk. Jeg trodde kanskje ikke at de skulle nå finalen, men at de skulle spille om medalje, det hadde jeg god tro på. Det er det som gleder aller mest, at de gjentar en veldig sterk prestasjon og ser ut til å stabilisere seg på et veldig høyt nivå, forklarer hun.

Landslagsspiller Stine Bredal Oftedal tror også på gull.

– Frankrike er favoritt, men kanskje det passer Norge bra? De har allerede vunnet en medalje, forteller hun til NRK.