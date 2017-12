Torstein Bae og Atle Grønn har plukket ut sine favoritter før romjulens mesterskap. Carlsen er i førersetet før starten, men det er mange som kan slå nordmannen om han ikke er på sitt beste i Saudi-Arabia.

– Det er et supersterkt felt. Det er kanskje ti spillere som er gode nok til å vinne. Uansett hvor god Carlsen er, så er sjansen størst for at han ikke vinner. Det er mye som skal klaffe, sier Grønn.

VM i lyn- og hurtigsjakk 2017 Foto: Fiona Hanson / AP Ekspandér faktaboks VM i lyn- og hurtigsjakk arrangeres i Riyadh i Saudi-Arabia fra 26. til 30. desember.

Vasyl Ivantsjuk er regjerende verdensmester i hurtigsjakk, mens russiske Sergej Karjakin er regjerende mester i lynsjakk.

Hurtigsjakk spilles fra 26. til 28. desember, mens lynsjakk spilles 29. og 30. desember.

Magnus Carlsen og Johan-Sebastian Christiansen er de norske deltakerne i mesterskapet.

NRK1 sender direkte hver dag hele mesterskapet. Du kan følge sjakksendingene på NRK hver dag fra klokken 11.45.

Maxime Vachier-Lagrave (27), Frankrike

FRANSK: Maxime Vachier-Lagrave. Foto: Mads Nyborg Støstad / NRK

Franskmannen er nummer to på verdensrankingen i hurtigsjakk, og var sekundant for Carlsen under VM i New York i fjor. I år har «MVL» vært svært solid, og han var toer bak Carlsen sammenlagt i Grand Chess Tour.

– Han er den jeg frykter aller mest. Det blir et ekstra psykologisk spill, særlig i åpningen. Spillerne må styre unna det den andre kan, sier Grønn.

– At han har vært sekundant gir ham innsikt i hvordan han tenker, og hvilket spilleopplegg han liker. Han kommer fra en rolle der han har vært en god hjelper, og er litt underdanig i posisjon. Det kan slå begge veier, men Maxime er en farlig mann, sier Bae.

Sergej Karjakin (27), Russland

VM-MOTSTANDER: Sergej Karjakin. Foto: KENA BETANCUR / Afp

Vant VM i lynsjakk i fjor, men har slitt i langsjakk etter tapet i VM-kampen mot Magnus Carlsen.

– Han har vist før at han er god med kort tenketid, sier Bae.

– Han er en type som liker dette, selv om han har slitt i langsjakken. Hvis han er i form, er han ekstremt farlig, sier Grønn.

Levon Aronian (35), Armenia

I FORM: Levon Aronian. Foto: Skibstad, Kent / NTB scanpix

Endte langt nede på listene i fjorårets mesterskap, men har virkelig vist seg fra sin beste side i 2017. Har nå klatret opp på andreplass på verdensrankingen, og er kun bak Carlsen. Også rangert som nummer to i lynsjakk.

– Han har kanskje vært verdens beste spiller i år. Han er med og kan vinne både hurtig og lynsjakk. Aronian har vært best i langsjakken i år, men lyn og hurtig er Carlsens disipliner, sier Grønn.

Aleksandr Grisjtsjuk (34), Russland

GOD: Aleksandr Grisjtsjuk. Foto: Carina Johansen / NTB scanpix

Tre VM-gull i lynsjakk viser at han er god med kort tenketid. Endte som toer i hurtigsjakken i fjor, med like mange poeng som vinner Ivantsjuk og Magnus Carlsen.

– Han er livsfarlig i begge disipliner. Grisjtsjuk har vunnet lynsjakken tre ganger, og det er oftere enn Carlsen, sier Atle Grønn

Vasyl Ivantsjuk (48), Ukraina

REGJERENDE MESTER: Vasyl Ivantsjuk. Foto: Maria Emelianova

kraineren vant hurtigsjakken i fjor, og er således blant favorittene også i år.

– Han er regjerende mester, og blir en farlig fyr for Magnus, sier Bae.

Ding Liren (25), Kina

KAMP: Magnus Carlsen møtte Ding Liren tidligere i år. Her fra kampen i 2016 i Wijk aan Zee. Foto: Koen Suyk / AFP

Rangert som nummer seks i verden i lynsjakk. Kineseren har hatt et godt år som sjakkspiller, men i november fikk han bank av Magnus Carlsen. Dermed er han et usikkert kort foran lyn- og hurtigsjakken i Saudi-Arabia.

– Han var nummer to i lynsjakk tidligere i år, men så ble han knust av Magnus. Han fikk en liten nedtur etter det, sier Grønn.

Usikkert startfelt

Spillerne over er alle bekreftet klare for mesterskapet, men startfeltet er ikke offentliggjort. Det er usikkert om flere stiller, og ryktene går i sjakkmiljøet om hvilke spillere som er med og ikke. Det er allerede klart at Hikaru nakamura boikotter mesterskapet.

En som foreløpig ikke er bekreftet er Jan Nepomnjatsjij (27), som slo Magnus Carlsen i London. Russeren har aldri tapt for Carlsen i langsjakk.

– Han har holdt på å vinne flere ganger, men har aldri vunnet verken lyn eller hurtigsjakken, sier Grønn.

NRK sender direkte fra mesterskapet 26.–30. desember fra kl. 11.45.