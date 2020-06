Det unormale gjennombruddet

Det ble ingen stor avslutning på sesongen for Erling Braut Haaland da Dortmund tapte 4–0 hjemme mot Hoffenheim lørdag. Men sett under ett har de siste 12 månedene knapt vært til å tro.

For unge spisser pleier ikke «gjennombruddet» å skje på denne måten.

Det mest typiske er at et talent scorer et uventet høyt, men likevel moderat, antall mål. Da Kylian Mbappé blomstret i 2016/17, scoret han 15 ligamål for Monaco.

Da Cristiano Ronaldo tok av i 2006/07, smalt han inn 17 mål for Manchester United.

Disse to var allerede etablerte på A-laget og hadde store forventninger rundt seg. Dette er normalt.

Det som ikke er normalt, er at en 19-årig reserve på RB Salzburg blir Europas heteste spisstalent i løpet av seks måneder.

Rekordene har falt

Og det er dette som har gjort Erling Braut Haalands gjennombrudd så bemerkelsesverdig. Fotballverden har sett større spisstalenter enn Haaland, som spilte sin siste kamp for sesongen i dag, mot Hoffenheim.

Men sjelden har den sett en tenåring utrette så mye på én sesong.

ANNET UTGANGSPUNKT: Mbappés gjennombrudd var varslet. Det var ikke Haalands gjennombrudd. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Da Mbappé begynte å herje for Monaco, hadde han blitt utpekt som en mulig vinner av Gullballen. Haaland hadde status som stortalent i Norge, men i utlandet visste få hvem han var.

Den ene store internasjonale overskriften han hadde skapt, var da han scoret ni mål for Norges U20-lag mot Honduras. Det virket mer som en statistisk kuriositet enn et tegn på et snarlig gjennombrudd.

Men så begynte Haaland å pøse inn mål for Salzburg i Østerrike. Siden har han fått rekorder til å falle, fans til å måpe og journalister til å lete etter nye superlativer.

Det de fleste spisstalenter håper å oppnå på tre år, har Haaland klart på 12 måneder.

Fenomenet

Dermed er det kanskje ikke så rart at markedsverdien hans, ifølge nettsiden Transfermarkt, har gått fra fem millioner euro til 72 millioner euro på ett år.

Men hvordan har han klart å nå så langt på så kort tid?

KAN BLI BEDRE: Erling Braut Haaland rager høyt i lufta, men hodespillet er en av tingene han kan bli bedre på. Foto: LEON KUEGELER / AFP

Kanskje var Haaland hele tiden mye bedre enn det folk visste. Kanskje har han bare forbedret seg ekstremt mye siden i fjor.

Kanskje har han kombinert sitt råe potensial med to slue klubbvalg, noe som har gitt ham rammene som skulle til for å få maksimalt ut av sitt talent.

Hva enn som er tilfellet, kan man forstå at det fantes skepsis rundt ham i starten. Utviklingen var så eksplosiv at den nesten ikke virket sann.

Så fort han begynte å score mål i Østerrike, var mange i tvil om hvor god toppligaen der egentlig var. Da han scoret hat trick i debuten i mesterligaen – hans internasjonale gjennombrudd – beskrev noen motstanderen, belgiske Genk, som en kasteball.

Kanskje var de det, men da Haaland fulgte opp med mål mot Napoli og Liverpool, forsvant mye av tvilen.

I stedet ble fokuset rettet mot alle rekordene han slo i mesterligaen, som for eksempel at han ble den første til å score seks mål på sine tre første kamper.

Eller at han ble den første tenåringen til å score 10 mål i turneringen på én sesong.

Da Dortmund slo kloa i Haaland sent i desember, var spørsmålet om Haaland ville takle nivået i tysk Bundesliga. Det besvarte han med et hat trick på 34 minutter i debuten.

Siden har han scoret to minneverdige mål mot Paris Saint-Germain og bøttet inn mål i Bundesliga.

Nå som sesongen er over, står han med 44 mål på 40 kamper.

Spesiell kombinasjon

Merknaden ved disse tallene er at Haaland har scoret 20 av dem i Østerrike. Men selv om man tar bort den biten, har han hevdet seg blant de beste.

I mesterligaen står han med 10 mål på åtte kamper. Kun Bayern Münchens målkonge Robert Lewandowski har flere mål i turneringen denne sesongen.

I Bundesliga har Haaland 13 mål på 15 kamper. Fortsetter han i samme spor, vil han utfordre Lewandowski om tittelen som toppscorer neste år.

Men tallene er ikke det eneste som har vært imponerende denne sesongen. Haaland har også vist hvor mange ferdigheter han besitter som avslutter.

Han har scoret etter løp i bakrom, han har headet inn innlegg og han har pirket inn returer. Han har dundret ballen i mål fra 30 meter.

Han har vist seg som en kontringsspiller, samtidig som han har vist potensial til å bli en rå hodespiller.

Det er denne kombinasjonen av fart og en høyde på 194 centimeter som gjør ham så spesiell.

TOPPSCORER: Robert Lewandowski har bøttet inn mål hele sesongen, men kan få tøff kamp om toppscorertittelen allerede neste sesong. Foto: Martin Meissner / AP

Men målene Haaland kanskje verdsetter aller mest, er de fra kloss hold inne i boksen, som er enhver målscorers levebrød. Han har vist en enorm evne til å komme seg til slike sjanser.

Dette er en egenskap han deler med både Lewandowski og Cristiano, som begge har lange, men kjappe, bein. Ofte er et lite rykk eller en kroppsfinte nok til å skaffe den halvmeteren som trengs.

Deretter bankes ballen i mål på så få berøringer som mulig.

Veien videre

Hvor går nå veien videre for Haaland? At han blir i Dortmund neste sesong, virker klart. Pandemien har rammet fotballen så hardt at selv storklubbene vil slite med å få råd til en spiller med Haalands prislapp akkurat nå.

Dessuten gir det mening å utvikle seg i Dortmund i noen år til.

For selv om Haaland er bedre nå enn det for eksempel Lewandowski var da han var 19 år, er det ingen grunn til å forhaste seg. Haaland har passet godt inn i Dortmunds spillestil. Både han og klubben vil tjene på at han blir.

Dermed vil neste sesong handle om å opprettholde målsnittet i Bundesliga fra starten av. Tvilen rundt nivået i Østerrike vil ikke spille inn, og Haalands tall vil kunne måles opp mot de til mer etablerte spisser som Mbappé, Cristiano og Lewandowski.

Slike sammenligninger er ikke lenger nødvendige for å fastslå at Haaland er god. Men de kan vise oss hvor god han er – og hvor god han kan bli.

Akkurat det er det nok mange i Norge som venter spent på å se.

Det samme gjelder de aller største klubbene i Europa.