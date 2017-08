Det store rollebyttet

For unge fans som har fulgt fotball i omtrent 10 år, har reglene vært klare: Barcelona er laget med egenutviklede spillere som vinner; Real Madrid er kjøpelaget som taper.

Seks ligatitler og tre mesterligaer fant veien til Camp Nou fra 2009 til 2016. Barça var overlegne.

Men nå har ting endret seg. Det er Real Madrid som nettopp vant La Liga, og som nå har tre mesterligatitler på fire år. Det er de som kjøper lurt, mens Barça sløser penger. De er de som har talentene, mens Barças akademi har sluttet å produsere.

Det er de som har stabiliteten, mens Barça preges av intern krigføring.

Og det er de som har forutsetningene for å dominere spansk fotball de neste årene.

Den nye familien

Mye av årsaken er at Real Madrid har endret strategi. Laget som pleide å hente så mange stjerner som mulig, har funnet ut at det faktisk lønner seg å hente færre.

Da Florentino Pérez ble president i 2000, kjøpte han som kjent Luís Figo, Zinédine Zidane, Ronaldo og David Beckham. Da han returnerte i 2009, kom Cristiano Ronaldo, Kaká. Senere hentet han Luka Modrić (2012), Gareth Bale (2013) og James Rodríguez (2014).

Dette var den berømte galácticos-filosofien, men etter Rodríguez har det stoppet opp.

Pérez har faktisk ikke hentet en eneste direkte forsterkning til førstelaget de siste tre årene.

Dette har gitt storspillerne som allerede var i klubben sjansen til å bli samspilte. Real Madrid har mer eller mindre brukt den samme elleveren i to-tre år nå, og relasjonene er så sterke at deler av spillet går på autopilot. De har blitt en sammensveiset gjeng – en «familie».

Og det synes på banen.

Spanias fremtid

Samtidig har Pérez planlagt for fremtiden ved å hente de beste ungguttene i Spania.

De siste årene har klubben kjøpt angriperen Marco Asensio og stopperen Jesús Vallejo, samt hentet opp midtbanespilleren Marcos Llorente og spissen Borja Mayoral fra reservelaget Castilla. I sommer rekrutterte de venstrebacken Theo Hernández og playmakeren Dani Ceballos.

Fem av disse var del av det spanske landslaget som nådde finalen i U21-EM i sommer.

I beste fall blir noen av disse verdensstjerner. Prakteksempelet er 21-årige Asensio, som allerede har vist nok til å fortjene en plass på laget foran Bale. Alternativt gir de stallen bredde, noe Zidane utnytter til fulle ved å rullere ofte.

UTVIST: Ronaldo ble utvist borte mot Barcelona. Foto: Juan Medina / Reuters

I verste fall selges de for fete summer. Álvaro Morata ble for eksempel solgt til Chelsea for rundt 600 millioner kroner i sommer.

Med et råsterkt førstelag og et lass av talenter har det knapt sett lysere ut for Pérez.

Spesielt nå som Barça går opp i limingen.

Gamle travere

Ironisk nok var det Barça som pleide å være spesialister i talentutvikling.

Det berømte La Masia-akademiet skapte byggeklossene for den eventyrlige suksessen de har hatt det siste tiåret: Xavi, Sergio Busquets, Andrés Iniesta, Gerard Piqué, Carles Puyol, Lionel Messi. I en kamp i 2012 hadde Barça 11 spillere fra akademiet på banen samtidig.

Så hva har skjedd siden?

Spillerne har blitt gamle. Xavi og Puyol er borte, mens Messi, Piqué og Iniesta alle er over 30 (det samme gjelder Luis Suárez og Javier Mascherano). Busquets er 29. Den eneste unge nøkkelspilleren var Neymar – og han har nå stukket til Paris Saint-Germain.

Derfor har Barça måttet hente stjerner utenfra. Det er de ikke særlig flinke til.

Siden 2015 har de hentet Arda Turan, Aleix Vidal, André Gomes, Paco Alcácer, Samuel Umtiti, Lucas Digne og Jasper Cillessen. Verdien på disse spillerne har vært rundt 1,5 milliarder kroner.

Men kun én – én! – har styrket førstelaget, og det er Umtiti.

Skylden tilhører styret og president Josep Maria Bartomeu, som tok over stillingen i 2014 etter at forgjengeren, Sandro Rosell, gikk av etter anklager om korrupsjon. Bartomeu, som deretter vant presidentvalget i 2015, var tidligere ansvarlig for Barças basketball-lag.

Sannsynligvis skulle han heller holdt seg til dét.

Fra Neymar til Paulinho

For tabbene har ikke vært begrenset til kjøp. I 2014 var også Barça ute etter Asensio. Men da Mallorca spurte om 40 millioner kroner, ønsket de å betale summen i flere omganger. Det irriterte Mallorca, som heller solgte ham til Real Madrid.

Samme år brukte Barça samme sum på Douglas, en høyreback som har spilt tre ligakampen på tre år.

Denne sommeren har Barça attpåtil mistet Neymar. De har jaktet Héctor Bellerín og Marco Verratti – ingen har kommet. Nå ønsker de å erstatte Neymar med navn som Philippe Coutinho og Ousmane Dembélé, men både Liverpool og Dortmund nekter å selge.

De eneste som faktisk har kommet inn dørene, er forsvareren Nélson Semedo og Paulinho, den 29-årige midtbanespilleren fra kinesiske Guangzhou Evergrande.

Fansen er nå lut lei av styret. Og det samme er spillerne.

Interne stridigheter

Stridigheter har kommet til overflaten etter at Barça tapte 3-1 hjemme mot Real Madrid i første runde av den spanske supercupen søndag. Én av direktørene uttalte at Piqués selvmål hadde kostet Barça kampen, noe Busquets tolket som et angrep på Piqué.

Busquets hadde stallen bak seg da han sa at dette slett ikke var måten styret burde oppføre seg på.

Spanske aviser skriver nå om en splittelse mellom stallen, som ønsker forsterkninger, og styret, som ikke leverer dem. Barça møter Real Madrid i den andre supercup-kampen på Santiago Bernabéu i kveld – og visstnok har ikke Barças spillere troen på et comeback.

Problemene går nå såpass dypt både på og utenfor banen at Barça fort kunne blitt avskrevet i tittelkampen om det ikke hadde vært for Messi. Det er nå Real Madrid som drømmer om en lengre periode med dominans, og som er klare favoritter til ligatittelen.

Det er ikke slik det har pleid å være. Men slik kan det fort bli.