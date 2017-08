«Overgangen skulle egentlig ikke være mulig»

Vanligvis himler man bare med øynene.

Neymar til PSG? Gjesp. Nok et rykte, nok en tullete artikkel. Mer vås fra desperate journalister.

Ingen kommer til å gi 222 millioner euro, mer enn to milliarder kroner, for en spiller. Det ville vært mer enn dobbelt så mye som Paul Pogba, verdens dyreste, kostet Manchester United i fjor.

Barcelona vil ikke la sin nest beste spiller dra. Glem det.

Og Neymar vil aldri si ja uansett. Hvorfor skulle en av verdens beste spillere gå til fransk fotball?

Det var i hvert fall slik det var logisk å tenke. Men nå har det altså skjedd.

QATAR: Nasser Al-Khalefi er styreleder i Paris Saint-Germain. Det er Qatar som eier klubben. Spørsmålet er om handelen møter kravene til UEFAs Financial fair play, mener kommentatoren Foto: Michel Euler / AP

Barças blunder

Dermed har vi en av de mest sjokkerende overgangene siden Real Madrid hentet stjernevingen Luís Figo fra Barça i 2000.

Hvordan er det mulig? PSG har råd til dette fordi de eies av Qatar Sports Investments, en del av staten Qatar. Spørsmål er om de vil møte kravene til UEFAs «Financial Fair Play»-regler, som sier at klubber må dekke sitt forbruk med «naturlige» inntekter.

Det virker nesten umulig med en slik sum, men PSG hevder å ha kontroll. Svaret får vi om noen år, da UEFAs regler gjelder over flere sesonger.

Hvorfor lot Barça spilleren gå? De hadde ikke noe valg.

Alle spillere i Spania har klausuler som kan løse dem fra kontrakten. Når det gjelder stjernene er summene nesten alltid for høye til at noen har råd til dem, noe Barça nok trodde var tilfellet da de satte Neymars klausul til 222 millioner euro. Der tok de feil.

Hvorfor ønsket Neymar å vrake Barça til fordel for Ligue 1? Det er et mer komplisert spørsmål.

Rik pappa

Det offisielle svaret er at Neymar «ønsker en ny utfordring». Det mange vil peke på er penger.

Brasilianeren vil tjene rundt fem millioner i uka, nesten dobbelt så mye som før. Både han og PSG hevder at penger ikke er motivasjonen bak overgangen.

Selv om det skulle være sant, kan det hende at Neymars far har et annet perspektiv. Neymar Senior er sønnens agent, og har mottatt en formue fra Barça via kontrakter, bonuser og overgangen fra Santos i 2013. Avisen The Guardian hevder at Barça har betalt faren nesten en milliard kroner totalt.

Nå får Neymar Senior visstnok rundt 240 millioner fra PSG som del av overgangen. Neymar selv hevder at faren ønsket at han skulle bli i Barça.

Om det er sant, kan man trygt si at faren har fått plaster på såret.

Vekk fra Messi

I SKYGGEN: Neymar kan ha følt at han har kommet i skyggen av Lionel Messi på Barcelona Foto: NRK

Når alt dette er sagt, bør man ta Neymars offisielle begrunnelse seriøst. Dette er en spiller som er stjerne i Brasil, som har enorme ambisjoner, og som spås å vinne Gullballen.

Men det er ikke lett å bli verdens beste, om man ikke er best på sitt eget lag.

Lagkamerat Gerard Piqué har sagt at om Neymar drar, er det ikke fordi han ønsker flere titler, eller mer penger, men fordi han ønsker hovedrollen. I Barça vil denne alltid tilhøre Lionel Messi, som til tross for sine 30 år ikke viser tegn til å være på vei nedover.

Messi og Neymar er gode venner og har storspilt sammen, men det er naturlig at Neymar savner statusen som nummer én.

Dessuten skinner Messis lagkamerater ofte når argentineren er borte. Alexis Sánchez er et godt eksempel på en tidligere støttespiller som har blomstret i en mindre klubb, Arsenal. Neymars beste periode i Barça var fra oktober til november i 2015, da Messi var skadet.

I PSG får Neymar trøye nummer 10. Hovedrollen er hans.

GAMLE: Luis Suárez, Lionel Messi og Gerard Pique jubler etter seier i El Clásico. Men alle begynner å dra på årene Foto: Susana Vera / Reuters

Gammelt lag

En annen mulige faktor er at Neymar anser Barça som mindre attraktive enn før.

Katalanerne vant kun den spanske cupen i år, mens Real Madrid vant La Liga samt sin tredje mesterliga på fire år. Barças styre har bommet grovt på overgangsmarkedet de to siste årene, noe som har etterlatt en stall som trenger fornyelse.

Blant nøkkelspillerne som har fylt 30 år, finner vi Messi, Piqué, Luis Suárez, Javier Mascherano og Andrés Iniesta. Sergio Busquets og Ivan Rakitic er 29.

Den eneste stjernen som faktisk er yngre enn 29, er ... vel, det var Neymar.

Samtidig har Real Madrid hentet de beste spanske talentene. Mens erkerivalene blir yngre og bedre, blir Barça eldre og dårligere. Neymar kunne dratt til PSG i fjor, men sa nei.

Denne gangen var timingen langt bedre.

Gjensyn med Dani

Man skal heller ikke glemme at Barças styre har terget på seg en av Neymars beste venner. Dani Alves forlot klubben gratis i fjor, fordi han følte direktørene ikke verdsatte ham nok.

– De som styrer Barcelona, vet ikke hvordan de skal ta vare på spillerne sine, sa Alves i februar.

Neymar og Alves er også lagkamerater på Brasils landslag. Da Juventus slo ut Barça i mesterligaen i april, omfavnet Alves en gråtende Neymar.

Nylig hentet PSG Alves fra Juventus. Høyrebacken har ikke lagt skjul på at han har ønsket at Neymar skal følge ham til Paris, hvor landsmennene Thiago Silva og Marquinhos også spiller.

Nå har han fått sin vilje.

Sjansespillet

Hvor mye Alves har påvirket avgjørelsen er umulig å si, men PSG har uansett bekreftet en overgang som vil legge press på flere parter.

Den som bør svette mest, er Barça-president Josep Maria Bartomeu, som satte Neymars klausul på 222 millioner euro da de skrev ny kontrakt i oktober i fjor. Det er på hans vakt at Neymar har ønsket seg bort fra Barça, en klubb alle bør drømme om å spille for.

Med hensyn til andre klubber har overgangsmarkedet nå fått en ny takhøyde. Det blir enda mer akseptabelt å svi av store summer.

Og Neymar har ikke minst gamblet selv. I en klubb hvor ligatittelen er minstekrav, kan overgangen kun bli ansett som en sportslig suksess om han fører PSG til mesterligatittelen. Det er også slik at Neymar kan vinne Gullballen.

Dermed hadde Piqué rett i å si at Neymar satser alt på ett kort. Sjelden har et sjansespill medbrakt en så lønnsom trøstepremie.