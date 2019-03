Derfor har Zidane vendt tilbake

Da Zinedine Zidane sjokkerte ved å si opp som trener for Real Madrid i mai i fjor, sa han at det ikke var «adjø», kun «på gjensyn».

Ingen skal beskylde Zidane for å ikke holde ord.

Ni måneder senere sitter franskmannen igjen i trenerstolen til verdens mest glamorøse klubb. Da ryktene om tilbakekomsten først dukket opp i ettermiddag, var det knapt til å tro.

Ikke bare fordi Zidane nettopp forlot de spanske gigantene, men fordi han vil vasse inn i et rot av en fotballklubb mens hans egne status er på topp. Skulle dette gå dårlig, vil han skrive om en historie som allerede har en lykkelig slutt.

Slik sett har Zidane alt å tape. Slik ser det i hvert fall ut.

Ga seg på topp

Zidane sto tross alt bak definisjonen av å gi seg på topp i fjor. Som spiller hadde han vunnet en ligatittel og en mesterliga med Real Madrid like etter årtusenskiftet.

Som trener hadde han vunnet tre strake mesterligaer, og seks titler til, på to år og fem måneder.

Bedre kan det knapt gjøres. Zidane hadde attpåtil gjort det hele ved å sjarmere pressen, blidgjøre fansen og bygge tette bånd til spillerne. Da Real Madrid begynte å slite denne sesongen, uten Zidane, virket arbeidet hans enda mer imponerende.

Nå vender han altså tilbake. Om Zidane feiler nå, kan han i verste fall ødelegge deler av sin mytiske status i Real Madrid.

Og akkurat nå er ikke Real Madrid et lag det er lett å lykkes med.

Ingen revolusjon

Situasjonen er nemlig langt mer alvorlig enn da Zidane tok over Real Madrid i januar 2016, da som en overraskende kandidat som kun hadde trent klubbens reservelag Castilla.

Den gangen var Real Madrid fortsatt med i mesterligaen og tittelkampen i La Liga. De hadde en sterk stall i god alder, pluss Cristiano Ronaldo. En dose karisma og offensiv fotball var nok til at Zidane førte laget til mesterligatittelen seks måneder senere.

Han trengte ingen revolusjon for å vinne titler da.

TRE: Under Zidane vant Real Madrid mesterligaen tre ganger. Foto: Matthias Schrader / AP

Men siden Zidane sa opp i fjor, har Real Madrid kollapset. De har solgt Ronaldo uten å kjøpe en skikkelig erstatter. De har ansatt to trenere – Julen Lopetegui og Santiago Solari – uten hell.

Nylig tapte Real Madrid tre strake kamper som sendte dem ut av mesterligaen, cupen og i praksis ligaen også. To av tapene var mot erkerivalene Barcelona, det tredje 4–1 mot Ajax.

Alle tre utspilte seg hjemme på et pipende Santiago Bernabéu.

Sjelden har Real Madrid trengt en helt så mye som nå.

Nei til Mourinho

Derfor var president Florentino Pérez så desperat etter å få Zidane tilbake. Styret hadde tenkt å fortsette med Solari ut sesongen, og deretter jakte store navn som Jürgen Klopp og Mauricio Pochettino.

Men den katastrofale uken gjorde situasjonen uakseptabel, selv om sesongen i praksis er over. Solari måtte ut.

FERDIG: Santiago Solari fikk ikke lang tid i lederstolen. Foto: Sergio Perez / Reuters

Og med så lite tid til å finne en ny trener, sto to navn øverst på listen: Zidane og José Mourinho. Pérez skal ha ønsket Mourinho, men ifølge avisen El País skal den innflytelsesrike kapteinen Sergio Ramos ha vært imot det.

Så lettelsen må ha vært stor for Pérez da han klarte å overtale Zidane.

Spørsmålet er om det blir like mye lettelse for Zidane.

Savner Cristiano

Det var tross alt en grunn til at Zidane ga seg i fjor. Da han sa adjø, nevnte han at klubben trengte «en endring» og at han ikke var «100 % sikker» på at de kom til å fortsette å vinne.

Det er klart at Zidane visste at stallen trengte fornyelse.

Og selvsagt hadde han rett. Real Madrid var kjent for sine galácticos-stjerner da Zidane var spiller, men har strammet inn pengebruken de siste årene, og har faktisk ikke kjøpt en virkelig stjerne på fem år nå.

Dette har ført til en stall som trenger friskt blod. Selv da de vant sin tredje strake mesterliga i fjor, kom de 17 poeng bak toppen i La Liga.

De har siden gjort noen kjøp – Thibaut Courtois, Mariano, Álvaro Odriozola – men Ronaldo har ikke blitt erstattet. Flere av nøkkelspillerne begynner å bli gamle, blant andre Luka Modric (33 år), Marcelo (30), Karim Benzema (31) og Sergio Ramos (32).

Med andre ord hadde det gitt lite mening om Zidane tok over denne stallen uten løfter fra Pérez om at nye fjes vil komme inn i sommer.

Og nettopp dette kan være hovedforklaringen til at Zidane har vendt tilbake.

Tre milliarder kroner

Både spanske og britiske aviser skriver nemlig at Zidane har krevd et stort budsjett i sommer for å ta jobben. Britiske The Independent skriver at Pérez vil sette av mer enn tre milliarder kroner til spillerkjøp.

Det gir Zidane sjansen til å skape et lag i sitt eget bilde.

På presentasjonen i kveld nevnte Pérez at Zidane er hentet inn for å starte en ny etappe i klubbens historie. Kanskje var det denne idéen han lokket Zidane med da de to diskuterte jobben.

HENTET ZIDANE: President Florentino Pérez har nå hentet tilbake treneren som ga klubben tre seire i mesterligaen. Foto: BENJAMIN CREMEL / AFP

For på mange måter var Zidane en slags midlertidig trener gjennom hele sin første periode i som trener. Han fikk tildelt en stall, uten å få hentet inn store navn. Han vant kun én ligatittel av tre mulige.

Faktisk har Real Madrid kun to ligatitler det siste tiåret.

Nye fjes

Denne ansettelsen gir imidlertid Zidane sjansen til å forme sitt eget prosjekt. Det at Pérez måtte overtale ham til å ta jobben, kan gi Zidane makt nok til å enten påvirke eller bestemme rekrutteringen.

Forvent spekulasjoner rundt stjerner som Eden Hazard (Chelsea) og Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain).

Mange av Real Madrids stjerner kan også bli kastet på dør, da spesielt skadeskutte Gareth Bale. Zidane vil bruke resten av sesongen til å bestemme hvem han vil ha med videre.

Enn så lenge røper Zidanes egen kontrakt hvorfor han blir med videre. Den løper ut i juni 2022, noe som understreker at dette er et langtidsprosjekt.

Denne gangen er han ikke kommet for å redde sesongen, men for å bygge laget opp på nytt.