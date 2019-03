«Århundrets fiasko» kan bety retur for Mourinho

Den siste uken har vært så dyster for Real Madrid at det nesten er komisk.

Europas mest meriterte fotballklubb har tapt to kamper mot Barcelona, som har gitt erkerivalene overtaket i innbyrdes oppgjør for første gang siden 1932.

I går kveld tapte Real Madrid 1–4 mot Ajax og røk ut av mesterligaen, en turnering de har vunnet tre år på rad.

De tre tapene har slukket Real Madrids tittelhåp i La Liga, mesterligaen og den spanske cupen. Det har vært en tragedie av verste sort, fordelt på tre akter.

Og hele stykket har utspilt seg foran lagets kresne fans på Santiago Bernabéu.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Sesongen er over

Selv med et par riper i den hvite lakken denne sesongen var det ingen som så denne ulykken komme. Ikke i mesterligaen, turneringen Real Madrid har vunnet nesten dobbelt så mange ganger (13) som noe annet lag.

Å tape to på rad mot Barça er ydmykende nok. Å tape 1–4 mot Ajax er et sjokk.

Men sjokket var fortjent. Ajax knuste et hjemmelag som var kaotisk, forvirret og nervøst. Kvelden tilhørte ikke stjernene i hvitt, men den serbiske playmakeren Dusan Tadic, som gjorde dette før Ajax sin andre scoring.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Real Madrid har ikke røket ut av mesterligaens åttedelsfinale på ni år. Den spanske storavisen Marca kaller det «århundrets fiasko».

Og spillerne vet det. Høyrebacken Dani Carvajal virket nærmest på gråten etter kampen.

– Jeg har aldri følt meg så dårlig før ... sesongen er over for oss, sa Carvajal.

Laster Twitter-innhold Kunne ikke laste innhold, men du kan gå til twittermeldingen.

Carvajal har rett: Real Madrid tar neppe igjen Barças ledelse på 12 poeng i ligaen. Så de neste dagene, ukene og månedene vil den spanske pressen lete etter syndebukker og redningsmenn.

Listen over syndebukker er lang.

Navnet til den mulige redningsmannen får mange i Spania til å grøsse.

Seierherrer i krise

Det er opplest og vedtatt at Santiago Solari ikke vil få fortsette. Argentineren som tok over for Julen Lopetegui som permanent trener i november, har mistet all tillit.

Solari har blant annet tviholdt på 4-3-3, kommet på kant med Isco (en av Spanias mest talentfulle playmakere) og benket Marcelo (venstrebacken som har briljert på laget i et tiår).

UNDER PRESS: Real Madrid-trener Santiago Solari. Foto: Susana Vera / Reuters

En annen syndebukk er presidenten Florentino Pérez, som i går fikk høre rop fra fansen om at han bør gå av. Det var Pérez som i fjor solgte Cristiano Ronaldo, mannen med 450 mål på 438 kamper i hvitt, uten å hente en erstatter.

Om Pérez trodde at Gareth Bale og Karim Benzema kunne fylle tomrommet, har han tatt fullstendig feil.

Real Madrid betalte også i fjor 400 millioner kroner for keeperen Thibaut Courtois, som ikke har fremstått bedre enn målvakten de allerede hadde, Keylor Navas.

Disse tabbene er imidlertid små brikker i et stort puslespill. Problemene går langt dypere enn hendelsene denne sesongen.

Faktisk var Real Madrid i krise selv da de tronet på toppen av Europa.

«Slutten på syklusen»

For da Real Madrid vant tre strake mesterligaen under Zinédine Zidane, var det lett å glemme hva som hadde blitt børstet under teppet. Om laget virket uorganisert under Solari, var det ikke langt fra like ille under Zidane.

Real Madrid tapte 3–0 hjemme mot Barça forrige uke. De tapte også 3–0 hjemme mot Barça forrige sesong.

Real Madrid ligger 12 poeng bak toppen i La Liga. De endte 17 poeng bak toppen forrige sesong.

Real Madrid tapte nylig mot Barça i cupen. I fjor røk de ut mot lille Leganés.

Selv i mesterligaen slet Real Madrid i lange perioder, men fikk hjelp av omdiskuterte dommeravgjørelser og uforklarlige keepertabber. Da Zidane trakk seg som trener i mai, var det fordi han så stormen komme.

– Jeg er ikke 100 % sikker på at vi kommer til å fortsette å vinne, sa Zidane.

TIDLIGERE REAL MADRID-TRENER: Zinédine Zidane. I bakgrunnen er Real Madrid-president Florentino Pérez. Foto: Pierre-philippe Marcou / AFP

Uttrykket som ble brukt i går kveld var «slutten på syklusen». At dette laget er ferdig, at det må bygges på nytt. Kanskje tok syklusen egentlig slutt i fjor.

Uansett vil sommeren by på store endringer. Og det kan bety navnet så mange frykter: José Mourinho.

Dype sår

Mourinho vil ikke bare være dårlig nytt for deler av pressen, som er lut lei portugiseren, men også noen av spillerne.

En av grunnene til at en retur lenge har virket utenkelig, er at Mourinho brente så mange broer før han forlot Madrid i 2013. Han kranglet med journalister, splittet fansen og snudde ryggen til en rekke stjerner, blant dem Marcelo og Sergio Ramos, som fortsatt er der.

Disse sårene virket for dype til å kunne leges.

SERGIO RAMOS OG MOURINHO: José Mourinho ledet Real Madrid mellom 2010 og 2013. Foto: Javier Soriano / AFP

Likevel har stemmer i spansk presse hele tiden hvisket at Mourinho fortsatt har et godt forhold til Pérez. Når trenerjobben har blitt ledig, har navnet hans dukket opp. Ryktene har stort sett blitt møtt med vantro.

Nå er imidlertid timingen bedre. Real Madrid trenger en overhaling, og Pérez kan tenke at han trenger en sterk personlighet som kan kaste stjerner på dør og endre kulturen. Mourinho pleier å kreve store signeringer, noe Real Madrid trenger.

Laget skriker etter friskt blod både på banen og på benken.

Desperate tiltak

Hva med Mourinhos mislykkede opphold i Chelsea og Manchester United de siste årene? De styrker ikke hans sak. Samtidig vil Pérez huske at Mourinho førte Real Madrid til rekordsterke 100 poeng i La Liga i 2012.

Dessuten bygget Mourinho laget opp igjen i mesterligaen, selv om han ikke vant turneringen. Real Madrid hadde røket ut i åttedelsfinalen mot Lyon like før han kom.

Under Mourinho nådde laget tre semifinaler på tre år – og vant turneringen like etter.

En av journalistene som står nærmest Pérez, Josep Pedrerol, sier at Sergio Ramos er det største hinderet for at Mourinho returnerer, men at de to kan bli venner igjen «på fem minutter». Ramón Calderón, Real Madrids president før Pérez, hevder at Mourinhos retur nesten er garantert.

Denne uken skrøt Mourinho av Real Madrids historikk da han var gjest hos BeinSports. Han la til at han fint kan gå tilbake til en klubb han har trent før.

– Når folk tar deg tilbake for andre gang, betyr det at de vet hvor god du er, sa Mourinho.

Dermed er det bare å forvente uker og måneder med spekulasjon. Om desperate tider virkelig krever desperate tiltak, er Mourinho utvilsomt den fremste kandidaten.

Om han er den beste, er nok heller tvilsomt.