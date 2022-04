Dennis Hauger har hatt mye stang ut i sesongens fire første løp, men etter å ha kjørt seg opp tre plasser i dagens dramatiske Emilie-Romagnes Grand Prix og opp til 3. plass, havnet Aurskog-gutten for første gang på pallen.

– Det var godt med en pallplass, sa Hauger over radioen til laget etter løpet.

– Dobbelt på podiet, bra jobbet, sa Haugers lagkamerat Jehan Daruvala etter å ha kjørt over målstreken til en 2. plass.

Men det var ikke uten dramatikk at Hauger tok sin første pallplass.

For mens førerne kjørte i farten til den virtuelle sikkerhetsbilen i den 11.-runden, så det ikke ut til at Dennis Hauger fulgte med i omstarten.

– Hva i all verden skjedde der? Dennis er avhengig av informasjon i det øyeblikket. Dette tapte han masse på, sa Viaplays ekspertkommentator Henning Isdal etter situasjonen.

FORNØYD: Dennis Hauger på et pressetreff på Operaen i Oslo. Foto: Annika Byrde / NTB

– Han sløvet

Da lagkamerat Jehan Daruvala ga gass på riktig tidspunkt, hang Hauger langt etter – og da tidene dukket opp hadde Hauger tapt hele to sekunder.

– Der følger ikke Dennis med! Han sløvet rett og slett og tapte to sekunder på det, sa Isdal.

EKSPERTKOMMENTATOR: Henning Isdal. Foto: Rune Bendiksen / Viaplay

Rett etter den trege omstarten viste TV-bildene lagsjefene i Prema Racing, som Hauger kjører for, som drev med hektisk kommunikasjon.

Det stoppet ikke der.

Med kun fem runder igjen viste TV-bilder at sidedekselet til Hauger hadde løsnet.

Den svarte karbondelen blafret godt synlig i over 200 kilometer i timen. Faren var dermed til stede for at Hauger kunne få et svart flagg og bli diskvalifisert.

– Mest sannsynlig har Dennis kjørt litt for hardt over curbsene, sier Viaplay-kommentator Guldbrandsen og viser til de langsgående veimarkeringene som skaper vibrasjon i bilen om man kjører for langt ut på banen.

NÆR DISKVALIFIKASJON: Hvis den svarte delen, markert i rødt, hadde løsnet ville Dennis Hauger stått i fare for diskvalifikasjon. Foto: Annika Byrde/Skjermdump / NTB/Viaplay

En løs skrue skal ha forårsaket flagringen på karbondelen. Heldigvis løsnet ingen av fra bilen – og det svarte flagget ble holdt inne av vaktene. Med det sikret også Hauger sin første pallplass i Formel 2 med tredjeplassen.

TV-bildene viste en Hauger som jublet heftig i Prema-bilen over målstreken.

– Det ble ekstra spennende da det begynte å løsne deler fra bilen til Dennis Hauger, men heldigvis så gikk det veien fra sjette startposisjon og inn til sin første pallplassering i Formel 2. Et fantastisk løp fra 19-åringen, sa Guldbrandsen.

Til slutt vant 21-åringen Marcus Armstrong sin andre seier i karrieren foran Haugers lagkamerat Daruvala.

Knallstart la grunnlaget

Dennis Hauger, som kjører for Prema Racing, fikk en knallstart ut fra sjette startposisjon. Han var ute på gresset inn mot Tamburello-svingen, men forsvarte posisjonen sin på en god og aggressiv måte mot Roy Nissani.

– For en kanonstart av Dennis! Utrolig hvor smart han er når han må trekke seg, men klarer likevel å komme seg forbi Roy Nissani, sa Atle Guldbrandsen.

IMPONERTE: Dennis Hauger i Prema Racing holdt hodet kaldt selv etter all dramatikken. Foto: Hassan Ammar / AP

Han klatret med det hele tre plasser ut fra sjette startposisjon.

Etter noen hektiske sekunder med en kanonstart fra Hauger måtte sikkerhetsbilen ut på banen etter at David Beckmann Charouz i Racing System snurret rundt etter kontakt med Clément Novalak.

Jehan Daruvala, som lå på andreplass foran Hauger, fikk en dårlig omstart da sikkerhetsbilen kjørte inn og spant ut fra svingen mot start- og mållangsiden.

Hauger var side om side med lagkameraten, men brukte nok en gang hodet da han innså at luken inn mot første sving var for liten.

Etter en turbulent sesongstart med motortrøbbel i Bahrain og etter å ha fått feil beskjed fra laget etter å ha ledet i Jeddah, sikret Dennis Hauger sine første Formel 2-poeng i sesongens fjerde løp i Saudi-Arabia.

Med dagens tredjeplass klatret Hauger opp til en 10. plass i sammendraget i Formel 2.

I morgen venter det siste og mest poenggivende løpet på Imola. Her starter Hauger fra femte startposisjon.