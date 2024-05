Denne teipen skaper voldsomt sinne: – Helt uakseptabelt

For der de andre spillerne i toppdivisjonen i fransk fotball hadde en synlig logo på brystet der det sto «homofobi» med en rød strek over, valgte Camara å skjule budskapet med en stor, hvit teip.

Camara uteble i tillegg fra et bilde der resten av Monaco-spillerne sto foran et banner med støtte til den internasjonale dagen mot homofobi, bifobi og transfobi.

Denne logoen ble teipet over. Foto: Reuters

– Helt uakseptabelt

Nå går Frankrikes idrettsminister Amelie Oudea-Castera i strupen på Camara.

– Slik oppførsel må bli møtt med tøffe sanksjoner, både for spilleren og klubben som tillot ham å gjøre det. Det er helt uakseptabelt, og jeg har fortalt ligaorganisasjonen hva jeg syntes om det, forteller Oudea-Castera til radiostasjonen RTL.

Camara har selv ikke kommentert kritikken.

Men etter hjemmekampen mot Nantes, som Monaco vant hele 4-0, fikk trener Adi Hütter spørsmål om Camaras teipbruk.

– Først og fremst vil jeg si at vi som lag støtter markeringen, men for hans del var det et personlig valg. Vi kommer til å prate med ham internt. Utover det vil jeg ikke kommentere saken, fortalte Hütter ifølge nyhetsbyrået AFP.

– K an gjerne gå et kurs hos Patrick Berg

Leder for Foreningen for kjønns- og seksualitetsmangfold (FRI) syns det hele er trist, samtidig hyller han initiativet fra Ligue 1.

– Når stjernespillere gjør som dette, går tanken til at folks eksistens er noe man kan teipe over, og det er svært uheldige signaler å sende. Fotballen skal jo være for alle, sier FRI-leder Viljar Eidsvik.

FRI-LEDER: Viljar Eidsvik.

– Vi vet at skeive deltar mindre i organisert idrett enn majoritetsbefolkningen, og slike saker som dette kan bidra til at flere føler seg utrygge til å delta. Toppspillere kan ikke oppføre seg slik, tenker jeg. Han (Camara) kan gjerne gå et kurs hos Patrick Berg, sier Eidsvik videre.

Han henviser til episoden hvor Bodø/Glimt spiller, Patrick Berg i forrige uke raste mot en tilskuer som ropte ut homofobiske gloser.

Han får støtte fra leder i Oslo Pride, Dan Bjørke.

– Her ser vi nok et eksempel på at fotballen at et stykke å gå, sier Bjørke.

– Her forsøkte det franske fotballforbundet å ta tak for å vise at fotballen er for alle. Det er bare så utrolig synd at ikke alle spillerne kan stå sammen om dette, fortsetter han.

– Dumskap

NRKs sportskommentator Jan Petter Saltvedt reagerer sterkt på hendelsen.

– Det er andre året på rad dette prisverdige initiativet i Ligue 1 ender med å bli overskygget ev enkeltpersoners dumskap. Monaco burde aldri latt Camara få spille etter å ha gjort noe slikt. Vel skal man verdsette enkeltpersoners ytringsfrihet, men det å aktivt motarbeide kampanjer som skal bidra til å styrke toleranse og grunnleggende menneskerettigheter burde aldri blitt tillatt, mener Saltvedt.

REAGERER: Jan Petter Saltvedt. Foto: Lars Thomas Nordby / NRK

Saltvedt sikter til bråket som oppsto da flere spillere forrige sesong nektet å delta under markeringer mot homofobi i fotballen.

Også verden rundt hagler reaksjonene.

– Er det fritt frem å teipe over «no to racicm» i Ligue 1 også? Kom ikke med religionskortet. Skal du få tro på hva du vil, så skal jeg få elske hvem jeg vil, skriver den svenske fotballeksperten og tidligere landslagsspilleren Emelie Ölander på X.

Håper på streng straff

Saltvedt stempler det hele som «ekstremt feigt».

– Både av klubben og selvsagt spilleren selv. Dette fremstår mest av alt som forhistorisk, og forhåpentligvis får spilleren en straff som merkes og synes. Det er slike holdninger fotballen prøver å fjerne fra tribunene. Da kan man i hvert fall ikke akseptere spillere som selv til de grader viser en grunnleggende mangel på menneskelighet og toleranse, sier Saltvedt.

Og legger til:

– Hadde jeg eid Ligue 1, noe mange nok er glad jeg ikke gjør, hadde aldri Camara spilt der igjen.

– Dette er homofobi

Yoann Lemaire, en tidligere amatørfotballspiller som kom ut som homofil i 2004 og som har jobbet med det franske fotballforbundet for å drive opplæring om homofobi i fotballen, rykket søndag kveld ut på X:

– Vi kan bare beklage denne oppførselen, og at klubben hans og dommeren lot ham skjule logoen. Dette er homofobi, slår han fast.