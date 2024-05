Elisabeth (22) forbløffer i England: – Kan ikke huske lignende

– Det har vært en veldig fin sesong og jeg har utviklet meg mye som spiller. Jeg trives veldig godt i denne ligaen. Den er veldig konkurransedyktig og jeg føler jeg har tatt store steg. Det handler bare om å fortsette på den veien. Man vil jo ting som fotballspiller, sier Terland til NRK.

Hun har nettopp lagt bak seg en sesong de fleste ville vært stolte av. På 22 kamper for Brighton har rogalendingen scoret 13 mål for laget som endte på 9. plass i en liga med 12 lag.

Men enda mer imponerende blir det når man ser på totalstatistikken: Brighton har nemlig bare scoret 26 mål på 22 kamper.

Dermed har Terland stått for 50 prosent av alle Brightons ligamål denne sesongen. Og det uten å ta et eneste straffespark.

– Kan ikke huske lignende

NRKs fotballekspert Carl-Erik Torp er full av beundring for den sesongen Terland har levert.

– Det er utrolig bra. Jeg kan ikke huske å ha sett lignende tall. Det er ikke bare at hun er involvert i halvparten av målene, men hun er sist på halvparten av målene denne sesongen. Det er veldig spesielt og utrolig imponerende, sier Torp.

TREFFSIKKER: Elisabeth Terland har en egen evne til å finne nettmaskene. Foto: Peter Dejong / AP

Lagvenninne Maria Thorisdottir sier det enkelt da NRK spør henne om en vurdering av lagets toppscorer:

«Terland har levert».

– Så tror jeg selv at hun synes hun kan sette enda flere og det vet jeg at hun kommer til å gjøre. Hun skal være veldig stolt av den sesongen hun har hatt. Jeg er også veldig stolt av henne, sier Thorisdottir.

Best i Europa

NRK har gått gjennom statistikken i de klassiske topp fem-landene: England, Spania, Tyskland, Italia og Frankrike.

Verken på kvinne- eller herresiden er det en eneste spiller som kan måle seg med Terlands bidrag for egen klubb.

Spillere med mer enn 33,3 prosent av målene for sin klubb denne sesongen Ekspander/minimer faktaboks Premier League: Dominic Solanke: 19 av 54 mål (35,2 prosent) for Bournemouth Serie A: Duván Zapata: 12 av 36 mål (33,3 prosent) for Torino Dusan Vlahovic: 16 av 49 mål (32,7 prosent) for Juventus Albert Gudmundsson: 14 av 43 mål (32,6 prosent) for Genoa PS! Juventus spiller mandag kveld. Ligue 1: Alexandre Lacazette: 19 av 49 mål (38,8 prosent) for Lyon Georges Mikautadze: 13 av 35 mål (37,1 prosent) for Metz Jonathan David: 19 av 52 (36,5 prosent) for Lille Kylian Mbappé: 27 av 81 mål (33,3 prosent) for PSG Thijs Dallinga: 14 av 42 mål (33,3 prosent) for Toulouse LaLiga: Borja Mayoral: 15 av 41 mål (36,6 prosent) for Getafe Ante Budimir: 16 av 44 mål (36,4 prosent) for Osasuna Alexander Sørloth: 23 av 64 mål (35,9 prosent) for Villarreal Hugo Duro: 13 av 38 mål (34,2 prosent) for Valencia Bundesliga: Harry Kane: 36 av 94 mål (38,3 prosent) for Bayern München Serhou Guirassy: 28 av 76 mål (36,8 prosent) for Stuttgart WSL: Elisabeth Terland: 13 av 26 mål (50 prosent) for Brighton Amalie Thestrup: 9 av 20 mål (45 prosent) for Bristol City Khadija Shaw: 21 av 61 mål (34,4 prosent) for Man City La Liga F: Kayla McKenna: 10 av 23 mål (43,5 prosent) for Villarreal Synne Jensen: 13 av 34 mål (38,2 prosent) for Real Sociedad Ana Marcos: 11 av 32 mål (34,4 prosent) for Valencia Division 1 Féminine: Ingen over 33,3 prosent. Bundesliga Frauen: Vanessa Fudalla: 10 av 25 mål (40 prosent) for RB Leipzig Vanessa Haim: 5 av 14 mål (35,7 prosent) for Nürnberg OBS! Siste serierunde i kvinnenes Bundesliga er mandag 20. mai. Serie A kvinner: Tori DellaPeruta: 8 av 25 mål (32 prosent) for Sampdoria.

– Det er jo ganske store tall og en stor andel. Jeg skulle ønske vi kanskje hadde flere spillere som puttet litt mer, slik at vi kanskje fikk enda høyere siffer totalt sett. Det sier at man har vært farlig foran mål og har blitt satt opp i mange situasjoner hvor man har hatt muligheten til å score. Det har vært fint, sier Terland om de oppsiktsvekkende tallene.

Taus om fremtiden

Med slike prestasjoner kommer det også økt oppmerksomhet. Nå må Terland snart bestemme seg for hva fremtiden innebærer, kontrakten med Brighton går nemlig ut i slutten av juni denne sommeren.

På spørsmål fra NRK om fremtiden hennes ligger i Brighton, drar hun litt på det før hun svarer:

– Jeg har en kontrakt som går ut. Jeg vet ikke helt hva jeg skal gjøre enda, så jeg vil ikke kommentere det for mye.

LIVET SMILER: Elisabeth Terland kan se tilbake på en meget sterk sesong i England. Foto: Heiko Junge / NTB

NRK-ekspert Carl-Erik Torp er spent på hva fremtiden bringer for den norske landslagsspilleren. Men Torp mener det viktigste nå er å ikke gape over for mye.

– Hun har tatt noen fysiske steg og ser kvikkere ut i spillet. Og hun er fortsatt ung og har brukt litt tid på å knekke koden i engelsk fotball, i den sterkeste ligaen. Jeg håper ikke hun stresser videre til en ny klubb hvor hun ikke får spille, nå bør hun stabilisere seg på det nivået hun er nå, mener han.

– Mener du det beste for henne er å bli værende i Brighton?

– Jeg tror det er det lureste med tanke på den utviklingen hun har hatt. Man skjønner at Brighton er en liten klubb, og at det frister hvis man får muligheten til å dra til større klubber med en bedre økonomisk pakke. Men for utviklingen hennes er jeg ikke sikker på om det er riktig å dra videre. Hun er fortsatt ung og er på et bra sted nå, og jeg tror ikke hun er god nok for de aller største klubbene helt ennå, sier han.

KAN VINNE: Elisabeth Terland er blant de nominerte til å bli sesongens beste spiller. Foto: BILDBYRÅN

Hylles av sjefen

Prestasjonene hennes legges uansett merke til. Forrige uke ble hun kåret til sesongens beste spiller i Brighton. Nylig ble hun nominert som årets spiller i England.

Brighton-trener Mikey Harris roser Terland, som han mener har vært fantastisk for laget.

– Men jeg kjenner «Terrie» godt nok til å vite at hun er skuffet over at hun ikke har scoret mer, for hun er en strålende spiller og en fantastisk avslutter. Hun er fremdeles ung, så hun har en fantastisk fremtid foran seg, sier han.

– Hvordan ser du på fremtiden til de tre norske (Elisabeth Terland, Maria Thorisdottir og Guro Bergsvand) i Brighton?

– De har vært nøkkelspillere for meg siden jeg kom. Jeg kan ikke snakke varmt nok om dem som mennesker. De er blant lederne på laget og er veldig erfarne spillere. Jeg er veldig takknemlig for støtten de har gitt meg.