Denne EM-stjernen viser hvordan moderne fotball fungerer

I midten av mars gikk Kylian Mbappé til søksmål på grunn av en kebab.

Den franske spissen hadde sett at ei sjappe i Marseille brukte hans navn for å beskrive Klüb kebab, en rett hvor brødet er «like rundt som Mbappés skalle». Hva var problemet? Sjappa brukte Mbappés image uten lov.

Eieren fikk brev fra Mbappés advokat med krav om å fjerne navnet fra menyen innen åtte dager, ellers bar det til retten.

Det var klassisk moderne fotball, og klassisk Mbappé.

Moderne fotball skjer ikke bare på banen. Utenfor banen finnes det et eget spill som består av kommersielle og politiske interesser. Og om en spiller er et symbol på dette spillet, så er det Mbappé, av syv gode grunner.

1) Han er lønnet av eiere fra Persiabukta

Mbappé tjener 870 millioner kroner i året etter skatt, ifølge kilder som har pratet med nettsiden The Athletic.

Og det er uten bonuser.

LYNHURTIG: Tempoet er en av Kylian Mbappés store styrker, men han har ingen problemer med å ta sin tid utenfor banen. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Pengene kommer fra det franske topplaget Paris Saint-Germain (PSG), som eies av et selskap styrt av investeringsfondet til Qatar. PSG er ett av tre store europeiske lag som er blitt kjøpt opp av sjeiker eller selskap fra Persiagulfen.

Mbappé var en del av markedsføringen før VM i Qatar i 2022.

Og så klart er PSG sponset av Qatar Airways.

2) Han har beinharde rådgivere

Sjefforhandleren er mamma Fayza, en tidligere håndballspiller.

Da Mbappé var 12 år, trente han med Chelsea. Allerede da kunne Chelsea se at gutten var lynkjapp, sylskarp og teknisk begavet, men de ønsket ham tilbake på en ny økt likevel, bare for å forsikre seg om at han virkelig var et stortalent.

Da satte Fayza foten ned. Hun sa at de måtte signere sønnen på stedet, ellers kunne de komme tilbake om fem år, og da ville den lille pjokken koste 50 millioner pund.

Fayza tok feil. Litt mer enn fem år senere ble Mbappé kjøpt av PSG for 165 millioner pund.

3) Han er besatt av bilderettigheter

Før kebabsjappa var det Mbappés egen klubb som fikk kjørt seg.

I dagens fotball har klubber ulike avtaler med spillerne for bruk av spillere i reklame og markedsføring. Mbappé vet at hans navn, bilde og stemme er gull verdt.

Så i fjor var han misfornøyd da PSG publiserte en video som promoterte billettsalg, hvor de hadde brukt et lydklipp fra et intervju de hadde gjort med Mbappé.

POPULÆR: Kylian Mbappé er svært populær i både Paris og Frankrike generelt. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Mbappé mente han ikke hadde blitt informert om at intervjuet skulle brukes i en slik video. Han la ut en melding på Instagram – hvor han har 113 millioner følgere – som krevde at PSG fjernet klippet.

«Jeg slåss for individuelle bilderettigheter», skrev Mbappé, og la til at PSG ikke er «Kylian Saint-Germain».

4) Han har full kontroll over egen karriere

Ingen forteller Mbappé hva han skal gjøre.

I 2017 dro Mbappé til PSG i stedet for Real Madrid. Spanjolene har ønsket ham siden, og Mbappé drømmer om å spille for dem en dag. Så ryktene om en overgang har florert siden han slo seg ned i Paris, og da kontrakten med PSG var i ferd med å løpe ut i 2022, forventet alle at Mbappé skulle si adieu.

Og det uten at PSG fikk en krone. Om en spillers kontrakt løper ut, kan han bytte beite gratis, så mer makt går til spilleren jo mindre tid som gjenstår av avtalen. Dette visste Mbappé, som spilte kortene sine til perfeksjon.

Han var klar over at PSG var desperate etter å beholde ham, spesielt før VM i Qatar. Så han ventet og ventet og ventet ...

... helt til PSG ga ham en avtale han ikke kunne avslå.

FORLENGET: Da alle trodde Kylian Mbappé skulle dra, forlenget han avtalen med PSG. Foto: CHRISTIAN HARTMANN / Reuters

Mbappé forlenget avtalen med tre år og fikk en lønn som nå er den høyeste i europeisk fotball. Han fikk én milliard kroner i bonus. Og han fikk en klausul om at det tredje året bare ville gjelde om han hadde lyst. Hvis ikke kunne han dra etter to år.

I forhandlinger med en av verdens største klubber ble alt gjort på Mbappés premisser.

Rapporter i media sa at PSG ga Mbappé vetorett med hensyn til kjøp og salg av spillere, noe Mbappé benektet. Det var definitivt sant at PSG offisielt ga ansvaret for kjøp og salg av spillere til direktøren Luís Campos, en venn av Mbappé.

I fjor begynte dramaet på ny. Blir han eller drar han? Snart sendte Mbappé et brev til PSG og sa at han ikke kom til å fornye avtalen. Brevet ble «lekket», og PSG anklaget Mbappé for å skape uro i klubben.

– Jeg visste ikke at et brev kunne ta livet av noen, svarte Mbappé.

Nå er vi her igjen. Den nye avtalen løper ut 30. juni, og da kan Mbappé dra gratis til Real Madrid. PSG forventer å miste ham nå, men Mbappé har ikke bestemt seg.

Legger vi sammen alle årene med rykter og bløffer, får vi en såpeopera med flere episoder enn Hotel Cæsar. Nylig publiserte den spanske sportsavisen Marca en forside som besto av alle forsidene de hadde laget om Mbappé.

ETTERTRAKTET: Det er tilsynelatende ikke bare Real Madrid som vil ha Kylian Mbappé. Spanske medier ønsker også at superstjernen skal innta Spania. Foto: THOMAS COEX / AFP

Om moderne fotball er et pokerspill, er ingen kaldere enn Mbappé.

5) Han har venner i politikken

Mbappé henger gjerne med presidenten ... altså Frankrikes president.

Da Mbappé vurderte å dra til Madrid for to år siden, tok president Emmanuel Macron personlig kontakt med ham for å få ham til å bli i Paris.

Mbappé er Frankrikes stjernespiller og kaptein. Drar han til Spania, er det fransk fotballs versjon av å miste Mona Lisa.

I februar holdt Macron en middag i Elyséepalasset med emiren av Qatar, Sjeik Tamim bin Hamad Al-Thani, hvor de pratet om våpenhvile og løslatelsen av fanger i Gaza. Det alvorlige temaet var ingen grunn til å ikke invitere fotballfolk, blant dem Mbappé og PSGs president Nasser al-Khelaifi.

STORFINT BESØK: Kylian Mbappé hilser på Frankrikes president Emmanuel Macron og den qatarske emiren Sheikh Tamim bin Hamad Al før en middag. Foto: YOAN VALAT / AFP

I fjor sa Macron offentlig at han håpet Mbappé ble i Paris.

– Jeg skal prøve å gjøre mitt, sa Macron til RMC Sport.

Den samme Macron som sier at vi ikke må blande sport og politikk.

6) Han ønskes av Saudi-Arabia

I likhet med de fleste gode fotballspillere.

I fjor skrev en rekke medier at Al Hilal, en storklubb i Saudi Pro League, hadde lagt én milliard euro på bordet for Mbappé, altså rundt 10 milliarder kroner.

Tre milliarder kroner skulle gå til PSG, og syv milliarder kroner skulle gå til Mbappé for å spille én sesong i Saudi-Arabia før han dro videre til Madrid. I så fall hadde Mbappé tjent nesten 20 millioner kroner per dag.

PSG sa ja til forslaget. Mbappé sa nei.

7) Han forstår sin egen verdi

I dagens fotball kan unge spillere bli kasteballer for mektige klubber, eller ofre for griske agenter. Men Mbappé vet at spillet utenfor banen egentlig er enkelt.

Så lenge du scorer mål, ligger verden for dine føtter.

Det er du som sitter med ess på hånden.

Du må bare forstå det selv.