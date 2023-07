Meiner Mbappé-sagaen viser ei spesiell utvikling: – Det er tankevekkande

– Ingen veit kva som kjem til å skje. Ikkje eingong Kylian Mbappé. Faktum at han skåra hat trick i VM-finalen i desember og at vi åtte månader seinare diskuterer om han kjem til å gå til Saudi-Arabia, viser at å spå ting om fotball i dag er tullete å gjere.

Det skriv journalisten Nick Miller for nettstaden The Athletic.

I ein artikkel poengterer han at det ville vore logisk for ein av dei største stjernene i verda, Kylian Mbappé, å ta ein sesong i Saudi-Arabia. Samtidig understrekar han at det for nokre månader sidan berre ville vorte sett på som galskap. Men:

– Akkurat no er det mest logiske for Mbappé å akseptere tilbodet frå Saudi-Arabia. At vi har nådd det punktet er berre uhyggeleg, skriv han.

AU REVOIR? Kylian Mbappé kan forlate PSG i sommar. Foto: FRANCK FIFE / AFP

Sidan det nesten heile tida kjem nye rapportar og vendingar i overgangssagaen rundt Kylian Mbappé, får du ei kjapp oppsummering:

Superstjerna vil bli verande i PSG éin sesong til, men har ikkje skrive under på ny kontrakt. Han vil dermed gå gratis neste sommar. Klubben svarte med å legge han ut for sal, ambisiøse Al Hilal la inn eit verdsrekordbod som PSG aksepterte, men Mbappé skal ikkje ha vore interessert.

Men dei siste par dagane har ein Kylian Mbappé-overgang til saudiarabisk fotball, på mange måtar, faktisk gitt meining:

Real Madrid, klubben Mbappé vil til, har denne sommaren hatt store utlegg etter kjøpa av Arda Güler og Jude Bellingham.

Mbappé vil tene vanvitige summar: 7,7 milliardar kroner ifølge The Athletic. Samstundes slepp han å sitje på ein PSG-benk før EM neste sommar.

PSG får bøttevis med pengar.

Al Hilal får ein av dei beste spelarane i verda og eit av dei aller største namna.

Eit ledd for å lokke verdsmeisteren frå 2018 til landet er å love han at det berre dreier seg om éin sesong og at han kan få draumeovergangen til Real Madrid neste sommar.

– Den ultimate maktkampen

Men alt avheng sjølvsagt av kva Mbappé sjølv ønskjer. For etter at det oppstod ein isfront mellom Mbappé og PSG, har det nesten dagleg vore noko nytt å skrive om i det som verkar som ein evigvarande overgangssaga.

– Dette er den ultimate maktkampen mellom ein enkeltspelar og klubb. Det er fascinerande. Det blir sagt at ingen spelarar er større enn klubben, men her er vi i grenseland, meiner TV 2-kommentator Øyvind Alsaker.

For ei meir detaljert oversikt over kva som har skjedd denne sommaren, sjå faktaboksen under:

Kylian Mbappé-sagaen: Dette har skjedd Foto: Reuters Ekspander/minimer faktaboks Kylian Mbappé vart nyleg, ifølgje rapportane, lagt ut for sal av PSG. Det etter at han skal ha gitt beskjed om at han ønskjer å spele i den franske klubben neste sesong, men ikkje ønskjer å skrive under på ein ny kontrakt. Det betyr at spelaren PSG betalte meir enn halvannan milliard norske kroner for i 2017 kan gå gratis neste sommar. Den beskjeden skal ha fått PSG til å sjå raudt, og superstjerna vart vraka frå PSGs turné til Japan. Isfronten mellom partane har ifølgje avisa Le Parisien ført til bekymring hos Mbappés lagkameratar. Avisa beskriv atmosfæren i garderoben som «tung og merkeleg». Så kom den saudiarabiske klubben Al Hilal med eit bod på svimlande 300 millionar euro – 3,3 milliardar norske kroner (!) – for å sikre seg 24-åringen, som mange reknar som den beste spelaren i verda. PSG skal, ifølgje fleire medium, ha akseptert bodet. Dersom Mbappé hadde vore open for ein overgang til Al Hilal, ville det vore ny overgangsrekord. Den noverande overgangsrekorden tilhøyrer nettopp PSG, som betalte 2 milliardar kroner for Neymar i 2017. Men Mbappé har heile tida vore klar på at han ønskjer å bli i Paris éin sesong til, sjølv om arbeidsgivaren hans ikkje er spesielt fornøgd med Mbappés plan.

– Utruleg aggressive

For sjølv om Mbappé avslår ein overgang til Saudi-Arabia, som akkurat no verkar å vere det mest sannsynlege, ville det for nokre månader sidan vorte sett på som heilt urealistisk og i det heile gi det eit forsøk.

Men berre det at det har vorte sett på som logisk og realistisk er smått utruleg.

Alsaker meiner vi nærmar oss punktet der det er heilt stovereint å forlate europeisk fotball til fordel for mykje pengar i Saudi-Arabia. Uavhengig av kva Mbappé gjer denne sommaren.

KOMMENTATOR: Øyvind Alsaker. Foto: TV 2 Daniel Sannum Lauten / TV 2

– No er det såpass mange som både vurderer å gå dit og takkar ja til å gjere det at vi blir lulla inn i ein «sånn er det berre»-mentalitet. Saudi-Arabia er utruleg aggressive på overgangsmarknaden, og skulle Mbappé hamne der ... Då byrjar vi å snakke om ein liga som et seg veldig inn blant eliten, seier kommentatoren.

Jordan Henderson fekk for ordens skyld passet ordentleg påskrive for overgangen sin til Al Ettifaq.

Politikarar reagerer

Kylian Mbappé er enorm i Frankrike. Han er gullkalven i landet og har vore det sidan han var med på å skyte Frankrike til VM-gull i 2018. Han er så stor at det ikkje er berre fotballkjennarar som synsar og meiner ting rundt 24-åringen. Politikarar blandar seg òg.

Anne Hidalgo, borgarmeister i Paris sidan 2014, er blant dei som har uttalt seg.

– Dei har den beste spelaren i verda og er villige til og ikkje spele med han. Eg må innrømme at eg skjønner ingenting, seier ho i eit intervju med den franske TV-kanalen BFM.

Hidalgo har jamleg vore på PSG-kampar og er overraska over innstillinga og behandlinga PSG har gitt den største fotballstjerna i landet.

Anne Hidalgo (til venstre) med PSG-president Nasser al-Khelaifi. Foto: FRANCK FIFE / AFP

– Kylian er ein ekstraordinær spelar, og eg vil helst behalde han i Paris. Eg trur det også ønsket hans er å bli verande så lenge som mogleg i Paris. Så spørsmålet er: Kva slags spel er det PSG spelar?, spør ho.

Paris' borgarmeister er ikkje den første franske politikaren som har sagt sitt om Mbappés framtid. Frankrikes president, Emmanuel Macron, har også blanda seg.

Det er ingenting å seie på ambisjonsnivået til Al Hilal. Tidlegare i sommar prøvde dei å signere Lionel Messi, som i staden valde Inter Miami.

Al Hilal har neppe gitt opp draumen om Mbappé, trass i at stjerna har sagt nei. Fleire stjerner har tidlegare sagt nei til saudiarabiske klubbar, men seinare snudd.

Al Hilal er ein av fire Saudi Pro League-klubbane som tidlegare i sommar vart kjøpt opp av det saudiarabiske investeringsfondet (PIF) i eit forsøk på å styrke ligaen.

I løpet av sommaren har dei signert Kalidou Koulibaly frå Chelsea, Ruben Neves frå Wolverhampton, Sergej Milinkovic-Savic frå Lazio og Malcom frå Zenit.

Heilomvending i fjor

Kvar einaste sommar sidan Mbappé slo gjennom har han vorte kopla til Real Madrid, men dei som har venta på franskmannen i den kvite trøya, har til no venta forgjeves.

I fjor vart det påstått at dei var svært nære. Men Mbappé skreiv i staden under på ein ny kontrakt med den franske hovudstadsklubben.

24-åringen stilte opp i dress, smilte og heldt fram PSG-drakta der det stod «Mbappé 2025», men kontrakten strekte seg eigentleg til 2024. Mbappé har sjølv ein opsjon på å forlenge kontrakten med eitt år, ein opsjon han tydelegvis ikkje ønskjer å nytte seg av.

Fristen for å nytte seg av opsjonen er 31. juli, ifølgje The Athletic.

HEILOMVENDINGA: Kylian Mbappé poserer etter at han forlengde kontrakten med PSG sommaren 2022. Foto: FRANCK FIFE / AFP

«Upløgd mark»

Alsaker er ein av dei som har følgt overgangssommaren, og Mbappé-sagaen, tett. Han beskriv seg som både spent og bekymra, uavhengig av kva Mbappé endar med å gjere.

– Dette er heilt upløgd mark. Det kan vere at vi er vitne til eit paradigmeskifte der olje- og pengesterke nasjonar blir ein maktfaktor i fotballen. Det er i alle fall ingen tvil om at det er ein ny spelar ved bordet.

STJERNE: Cristiano Ronaldo var startskotet for Saudi-Arabias kraftige satsing. Foto: AP

Cristiano Ronaldo oppmoda tidlegare i sommar fleire stjerner å komme til Saudi-Arabia. Sidan har ei rekke spelarar gått dit. Alsaker meiner at Mbappé ville vore krona på verket for Saudi Pro League.

– Mbappé til Saudi-Arabia ville vore banebrytande. Eg blir både uroa og spent. Det er tankevekkjande, seier han, og stiller spørsmålet:

– Kanskje Erling Braut Haaland er nestemann?

Om det skjer er ikkje godt å seie. Éin ting er i alle fall sikkert:

Det manglar verken ambisjonar eller økonomiske musklar for saudiarabiske klubbars del.