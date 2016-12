Carlsen kunne krevd remis mot Karjakin i tabbeparti

VM i lynsjakk pågår fortsatt. Se og følg dramatikken direkte her!

– Jeg tror han var veldig stresset etter det som skjedde tidligere i partiet, sier NRKs sjakkekspert og chatter Askild Bryn.

Det var under drømmeduellen og VM-reprisen fra New York at Carlsen gikk på en smell i Doha.

Først gjorde han en tabbe som førte til at den russiske motstanderen fikk et stort overtak. Deretter overså Carlsen muligheten til å kreve remis.

Det var VG som først omtalte saken.

– Vanskelig å oppdage

I løpet av lynpartiet hadde nemlig de to spillerne den samme stillingen tre ganger. Om Carlsen hadde oppdaget dette, hadde han hatt et halvt poeng mer i sammendraget.

– På dette tidspunktet hadde han fokus på å redde remis med tårn mot dronning med dårlig tid på klokken. Da er det vanskelig å oppdage den type ting, sier Bryn og legger til:

– Det var en mye større tabbe den gaffelen han gikk på sammenlignet med at han ikke oppdaget at det var samme stilling tre ganger, sier Bryn.

Henger godt med

Trolig ville Carlsen oppdaget stillingen under et parti med klassisk sjakk. Der skriver man ned alle trekkene, noe man ikke gjør i lynsjakk.

– Jeg frøs plutselig totalt på et tidspunkt, og jeg husker ikke hva jeg skulle gjøre. Jeg brukte masse tid. Men, men. Sånn er det, sa en lettere oppgitt Carlsen etter tapet.

Men til tross for tabbene i partiet mot Karjakin henger den norske stjernen fortsatt godt med i VM i lynsjakk.

I skrivende stund har Magnus Carlsen 8,5 poeng etter ti partier.

