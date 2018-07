Debutant-Jansen om Cavendish og co.: – De er for treige

– Det er nok et generasjonsskifte som har skjedd i år, hvor gamlegutta har blitt for treige. Nå er det Dylan Groenewegen og Fernando Gaviria som er de to store spurterne hittil i år, sier Amund Grøndahl Jansen.

På lørdagens åttende etappe av Tour de France var det nettopp Jansens lagkamerat Groenewegen (25) som vant. I likhet med Gaviria (23) står nederlenderen med to etappeseire så langt.

– Nå begynner Mark Cavendish å bli gammel. Alexander Kristoff er en annen type spurter. Marcel Kittel får det ikke til å stemme i nytt lag. Det kommer alltid et nytt talent som er større enn det gamle. Jeg tror det handler om sulten og at man er ung og dum, og tar sjanser, sier 24-åringen.

Ifølge Quick Step-sjefen er det derimot helt naturlig at hans 23-årige superspurter, Gaviria, har vært hakket hvassere enn flere av konkurrentene så langt i Tour de France.

– Jeg tror at hvis du er 35 år og har tre barn så bremser du tidligere enn noen som er 23 år. Er du 23 år tenker du ikke på at du kan krasje, sier Patrick Lefevere

TUNG START: Det har vært en tung start så langt i Tour de France for Edvald Boasson Hagen og lagkamerat Mark Cavendish. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

– Ikke så overraskende

Edvald Boasson Hagen, som har vært i proffsirkuset i ti år, mener det er forventet at de eldste spurtkanonene ikke lenger er like raske som dem en gang var.

– Det alltid noen som kommer bakfra. Det er sjelden at det kommer noen nye som er eldre. Så det er ikke så overraskende det egentlig, sier Boasson Hagen.

Nok en gang måtte han se 33-årige Cavendish levere en skuffende spurt. I mål ble lagkameraten, med 30 etappeseire i Tour de France i karrieren, nummer åtte.

– Har Cavendish blitt for gammel?

– Vet ikke. Du får gå og spørre han, sier Boasson Hagen.

Andre seier på rad

Nok en gang spilte Jansen en stor rolle for å få Groenewegen i posisjon til spurten.

– Jeg holder Groenewegen borte fra vinden og i god posisjon til den siste kilometeren. Så kan han finne et hjul når opptrekkene starter, Jansen.

Den oppskriften var god som gull. For andre dag på rad endte det med seier til Groenewegen, som ligger på tredjeplass i kampen om den grønne spurttrøya.

– Det er herlig. Vi nyter det i dag, så er det ny dag i morgen, sier nordmannen.