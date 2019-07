Debatten raser rundt Johaugs NM-deltakelse

Som NRK skrev torsdag, har Therese Johaug for første gang meldt seg på friidretts-NM førstkommende helg. Da gjorde Johaugs trener Pål Gunnar Mikkelsplass det klart at å løpe 5000 meter i utgangspunktet hadde passet skiløperen best, men siden hun ikke hadde tatt kvalifiseringskravet ble hun påmeldt 10.000-meteren – hvor det er fri påmelding.

Friidrettsforbundet bekreftet at langrennsstjernen trolig ville ikke ville fått dispensasjon til å løpe 5000 meter. Og selv om Johaug-leiren understreker at de ikke har noe problem med å forholde seg til kravene, har saken vakt oppsikt i Idretts-Norge.

– Hun kan løpe kravet baklengs med vektvest på oppvarmingen eventuelt, skriver Petter Northug i et forum for mellom- langdistanseløping på Facebook.

PROTESTERTE: I et forum for mellom- og langdistanseløpere på Facebook, skrev Petter Northug at Johaug enkelt ville klart kravet. Foto: Facebook

Ønsker endringer

En rekke friidrettspersonligheter har kastet seg inn i debatten. Tidligere styremedlem i friidrettsstyret fra 2013 til 2017, Atle Guttormsen, er en av dem som reagerer sterkt på friidrettsforbundets NM-krav.

– Norsk friidrett kan med fordel bli litt løsere i snippen, når det gjelder en del reglementer. Hvis hun ikke får løpe, lar vi reglene bli vår egen verste fiende, sier Guttormsen, faren til stavhopper Sondre Guttormsen, til NRK.

– De kan gjøre unntak hvis utøvere på internasjonalt nivå er aktuelle. Johaug sprang jo 33:36 i fjor, som er i nærheten av EM-kravet på 10.000. Hun er en løper på internasjonalt nivå, som man burde gitt tillatelse, mener mellomdistanseløper Marius Vedvik.

SKEPTISK: NRKs friidretts- og langrennskommentator, Jann Post, reiser spørsmålet om det burde være et krav for kvinnedistanser over 1500 meter. Foto: Privat

Jann Post kommenterer både langrenn og friidrett for NRK, og mener at kvalikkrav kan sette begrensninger for kvinnelige deltakere på langdistansene.

– For norsk friidrett tror jeg det er en fordel om utøvere fra andre idretter prøver seg i NM. Det skaper både medieinteresse og det er fin målestokk for dem som driver friidrett, det blir bedre konkurranser og mer morsomt for alle. Så man kan vurdere i fremtiden om det bør være krav på de lengste distansene, sier Post.

– Vi har sett to deltakere på 3000 meter hinder før, og det har ikke vært overbefolket på hverken 5000 eller 10.000 meter, fortsetter NRK-kommentatoren.

Mener krav er en styrke

Mikkelsplass har derimot full forståelse for at regelverket overholdes, også i denne saken.

– Jeg støtter friidrettsforbundet hundre prosent. De må kjøre en klar linje. Når det dreier seg om en utøver som aldri har sprunget på bane, så er det ikke vits å lage særregler, slår han fast.

Friidrettspresident, Ketil Tømmernes, forteller til NRK at det ikke vil forekomme endringer til kravet med det første.

VIL IKKE ENDRE: Friidrettspresident Ketil Tømmernes forteller at det foreløpig ikke vil bli endringer når det kommer til mesterskapskrav. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix

– Vi vet det er kjempemange som jobber for å nå disse kravene og får oppturer og nedturer på den reisen. Det er noe av det som er friidrettens styrke, at det er så målbart, sier friidrettspresidenten.

Om de hadde fått en formell søknad fra Johaug om å løpe 5000 meter, ville dette blitt behandlet på et styremøte onsdag.

– Det sitter nok langt inne å godkjenne en som ikke er kvalifisert, poengterte Tømmernes forrige uke.



– Kan vi finne gode og smidige løsninger, så er vi jo alltid åpne for å se på det. Men per i dag har vi samme konseptet på norske mesterskap som i internasjonale mesterskap. At det er et krav, utdyper han.

Satser på 10.000 meter

Johaug er en av 14 kvinner som er påmeldt søndagens 10.000 meter i NM, og det er den hun nå planlegger å stille på.

BEKREFTER: Trener Pål Gunnar Mikkelsplass bekrefter at Johaug ikke vil stille på 5000-meteren i friidretts-NM. Foto: Gunnar Grimstveit / NRK

– I det totale bildet hadde vi landet på det samme uansett. Hadde det vært fri påmelding for alt, og 5000-meteren hadde gått på søndag, så ville hun nok heller ha stilt der, forklarer Mikkelsplass.

Det blant annet fordi 31-åringen har vært tre uker i USA, og skal løpe Lysebotn Opp under Blink-festivalen torsdag.

– Vi vet ikke helt hvordan kroppen hennes vil reagere etter å ha trent bra i høyden i USA. Da passer det bedre at hun får noen dager hvile etter Lysebotn Opp. Derfor er søndagens 10.000 meter et bedre alternativ, forklarer Mikkelsplass.