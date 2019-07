Johaug vil delta i friidretts-NM: – Gøy å gjøre noe som er litt galt

Onsdag var fristen for å melde seg på friidretts-NM på Hamar neste helg. På lista står Therese Johaug.

Langrennsstjernen har aldri før løpt konkurranse på bane, og dette er første gang hun melder seg på et friidretts-NM.

– Av og til må man gjøre noe «crazy». Det er gøy å gjøre noe som er litt «galt» innimellom, forteller trener Pål Gunnar Mikkelsplass.

Kan få nei

PRIVAT TRENER: Pål Gunnar Mikkelsplass har fulgt Therese Johaug siden hun ble utestengt i oktober 2016. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Egentlig ønsker Johaug å løpe 5000 meter på fredag. Men siden hun ikke har tatt det formelle kravet på bane, og dermed i så fall må få spesialdispensasjon for å stille, er hun påmeldt søndagens 10.000 meter. Der er det ikke et tidskrav for kvinnene.

– 5000 hadde passet oss bedre, men det må friidrettsforbundet ta stilling til. Vi må ta lett på det om det ikke går i henhold til reglementet, sier Mikkelsplass.

Norges Friidrettsforbund har fått påmeldingslistene fra NM-arrangøren, og må stå for godkjenning og eventuelle dispensasjoner.

– Det sitter nok langt inne å godkjenne en som ikke er kvalifisert. Det har vært noen få unntak tidligere når det gjelder utøvere som har vært skadet, men som ønsker å ta et mesterskapskrav eller lignende. Men vi tar gjerne en dialog med klubben hennes, så vil Johaug bli vurdert, sier friidrettspresident Ketil Tømmernes.

– Ingen baneløper

Avgjørelsen vil da sannsynligvis ikke falle før forbundet har styremøte neste onsdag.

Selv om Johaug aldri tidligere har konkurrert på bane, har hun vist seg frem som en habil løper tidligere. 31-åringen stilte blant annet opp i det 10 kilometer lange Fornebu-løpet i fjor vår. Der ble det seier med tiden 33,36.

– Therese er jo ingen baneløper, teknisk sett, så jeg tror hun vil være forholdsvis beskjeden i feltet. Men hun har sin kapasitet. Det er jo monotont å springe på bane når du ikke er vant til det, påpeker Mikkelsplass.

– Men det er en god treningsøkt, og jeg tror hun klarer å motivere seg til å springe 25 runder glatt, legger han til.

Rett fra høydesamling i USA

Johaug er for tiden på et treukers høydeopphold i Colorado i USA, sammen med Ingvild Flugstad Østberg, og kommer først hjem mandag. Turen går deretter rett til Sandnes og Blink-festivalen, hvor går rulleski-konkurransen Lysebotn Opp torsdag. Det kan derfor hende friidretts-NM blir vraket i siste liten.

TØFF UKE: Therese Johaug skal delta på Lysebotn Opp, som hun vant i fjor, i Rogaland neste torsdag. Og ønsker å dra rett til Hamar for friidretts-NM. Foto: Carina Johansen / NTB Scanpix

– Det blir hektisk, så vi får se litt an hvor treningssliten hun er når hun kommer hjem. Det kan variere litt i tiden etterpå, og vi må se på hva som er lurt i totalprogrammet, så vi får legge den siste planen når hun kommer hjem, forklarer treneren.

– De har hatt et veldig bra treningsopphold. Det har vært en fin ferie for dem, men jeg tror ikke akkurat de har tatt det med ro, forteller han og flirer.

Mikkelsplass tror det er litt ekstra stas at NM arrangeres på Hamar, i Johaugs hjemfylke.

– Men vi regner med det blir litt styr rundt henne, så vi ventet med å melde oss på så lenge som mulig, innrømmer han.

Johaug er ikke den eneste langrennsløperen som har planer om å stille i NM. Også Astrid Uhrenholdt Jacobsen er påmeldt kvinnenes 5000 meter. Og som NRK tidligere har skrevet, løper Didrik Tønseth 10.000 meter.

– Vi er veldig glade for at det er så stor interesse fra andre idretter til NM. Det er gøy når langrennsløpere skal måle krefter med friidrettsutøverne våre, sier president Tømmernes.