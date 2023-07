Følg og høyr den tredje etappen i Tour de France her!

– Alle har rett til si meining, og dei har si meining, det kan ein ikkje gjere noko med, seier Vingegaard til dansk TV 2 før starten på den tredje etappen av årets Tour de France.

Svaret kjem på spørsmål om korleis han har opplevd oppstyret som oppstod etter den andre etappen søndag.

Der kom Wout van Aert til kort i kampen om ein etappesiger i årets Tour de France. Med eit lurt støt like før den siste kilometeren, heldt franske Victor Lafay akkurat unna I San Sebastián søndag.

FORBANNA: Medan Victor Lafay (venstre) jubla, var Wout van Aert (høgre) irritert etter å ha komm i mål i San Sebastián. Foto: Daniel Cole / AP

Dette er den første sigeren til det franske Cofidis-laget i Tour de France sidan Sylvain Chavanel vann den 19. etappen i 2008. Ei «forbanning» vart broten for det franske laget. Om ikkje ei forbanning, så verka Van Aert mildt sagt forbanna etter målgang og slo hardt ned i lufta, like ved eige styre.

100 meter seinare kasta han drikkeflaska i bakken - ei handling Tadej Pogacar imiterte overfor samanlagtleiar Adam Yates noko seinare. I videoen, delt av mellom anna Sporza, høyrer ein Pogacar seie «like a child» - «som eit barn», tilsynelatande knytt til Van Aerts flaskekasting.

Belgiaren lét sykkelen falle i bakken då han svinga inn ved lagbussen. Like etter han gjekk inn på bussen, kunne ein høyre eit høgt rop.

– Akkurat i dag (søndag) trur eg Van Aert er veldig irritert over at ein stor sigerssjanse glapp, seier NRKs sykkelekspert, Sondre Sørtveit.

– Hadde vore fly forbanna

På begge dei to første etappane har laget til Van Aert, Jumbo-Visma, gjort mykje jobb mot slutten for å prøve å halde det samla. Men danske Jonas Vingegaard, det store samanlagthåpet til laget, har ikkje vore ein del av den innsatsen.

– Eg hadde vore fly forbanna, sa TV 2 sin ekspertkommentator, Thor Hushovd, i TV 2 si sending.

– Sett i ettertid, så kunne han ha gjort noko. Men du kunne ikkje rekne med eit angrep frå Lafay på den siste kilometeren. Og det er ikkje Playstation heller. Wout kunne også ha henta inn Lafay, men då ville han ha vorte slått av Pogacar i spurten, og det ønskjer du ikkje i det heile, sa Jumbo-Visma sin sportsdirektør, Frans Maassen til NOS, ifølgje Wielerflits.

– Vi må sjå på det. Du kan ikkje føresjå alt. Det kunne definitivt ha utgjort ein forskjell i dag. Då ville vi hatt sigeren i lomma, men dessverre vart det ikkje slik, sa Jumbo-ryttar Wilco Kelderman til NOS om Vingegaard si rolle.

Kelderman gjorde mesteparten av jobben på den siste kilometeren, før Tiesj Benoot kom hjelpande til inn mot oppløpet. Men for seint for Jumbo-Visma.

– Vi mangla berre litt krefter, omtrent ein ryttar, som kunne ha tetta luka, sa Kelderman.

TO STJERNER: Wout van Aert og Jonas Vingegaard, her frå pressesona etter lagpresentasjonen torsdag. Foto: Fredrik Varfjell / NTB

Får hard kritikk i Belgia

I sykkelgalne Belgia har Vingegaard si køyring vorte møtt med kritikk.

– Eg har all mogleg respekt for Tour-vinnaren (Vingegaard), men i dette tilfellet burde han ha vore ein lagkamerat i litt større grad, sa Sporza-kommentator José Cauwer, og følgde opp:

– Vingegaard burde ha gjort sin del av jobben. Eg finn ingen unnskyldningar for det. Ingen kan få meg til å endre meining.

Allereie etter laurdagsetappen fekk Vingegaard høyre det frå belgisk presse. Sykkelkommentatoren Michel Wuyts skreiv i spalta si for Het Laatste Nieuws at Vingegaard var passiv.

– Kvifor gjer ikkje Vingegaard noko for Van Aert. Eg forstår det ikkje. Han har skuffa meg litt, skreiv Wuyts etter opningsetappen.

Vingegaard vart spurt av Wielerflits om kritikken som har kome frå Belgia etter etappen.

– Eg synest ikkje det er rettferdig, svarte dansken.

HESTEHOVUD FØRE: Tadej Pogacar og Jonas Vingegaard har vist seg som dei beste klatrarane i årets Tour de France så langt. Her er dei to på søndagsetappen. Foto: Bernard Papon / AP

Droppa intervju

Van Aert forlét målområdet i San Sebastián utan å gjere nokre intervju. Jonas Vingegaard kom etter ein dusj ut til pressa, der han forklarte at måten han hjelper van Aert på var å ikkje samarbeide med Tadej Pogacar.

– Eg kunne ha vore egoistisk og gått rundt med Pogacar. På den måten hjelpte eg. For min del, så må eg berre fokusere på samandraget, sa Vingegaard til internasjonal presse søndag.

Pogacar og Vingegaard fekk ei luke over den siste stigninga til etappen, slik dei også gjorde på opningsetappen laurdag -. då saman med Victor Lafay. I begge tilfella har Vingegaard nekta å samarbeide med rivalen Pogacar.

– Eg var berre skuffa over at eg ikkje vann. Vi køyrde for siger, og så skjedde det ikkje. Vi var nære, og det er alltid frustrerande. Eg trong litt tid for meg sjølv, forklarer van Aert til dansk TV 2 eit snautt døgn etter hendinga.

Reagerte på Netflix-serie: – Ganske forstyrrande

For Van Aert vart Tour de France i fjor ein stor suksess, med tre etappesigrar og siger i poengkonkurransen. I tillegg vann altså Vingegaard samanlagt, mellom anna etter fleire viktige bidrag frå Van Aert som hjelperyttar.

I Netflix-dokumentaren Tour de France: Unchained, som kom ut for nokre veker sidan, blir det hinta om at det var gnissingar mellom Van Aert sine ambisjonar og Vingegaard sine ambisjonar i Tour de France i fjor.

Det fekk Van Aert til å reagere sterkt i eit intervju med belgiske Sporza i forkant av årets Tour:

– Det er ganske forstyrrande at historier som ikkje vart tatt med i dokumentaren. For meg, så er serien fokusert på oppstyr, sa Van Aert, og følgde opp:

– Jonas og eg er bestevenner. Den fokuserer på augneblink der det er vanskeleg å ta rett avgjerd, men det er også så mange augneblinkar der vi støtta kvarandre og jobba saman. Det er ei skam at det ikkje vart teke med.

Også Vingegaard var kritisk til framstillinga i Netflix-serien, då han vart spurd på ein pressekonferanse i dagane før Tour dei France-starten.

Heilt generelt synest eg det er bra for sykkelsporten og laga. Men eg synest også at det nokre gonger ber preg av at ein skaper ei historie som ikkje er der, sa Vingegaard ifølgje Ekstra Bladet.

NRKs sykkelekspert trur ikkje Van Aert kjenner på direkte misnøye mot at Vingegaard ikkje har bidrege meir på dei første etappane.

–Antakinga mi er at Vingegaard som regjerande meister har fått «frikort» til å berre konsentrere seg om å følgje dei største samanlagtkonkurrentane hans, og elles kvile der han kan, uavhengig av om det går ut over Van Aerts sjansar til etappesigrar, seier Sørtveit.

– Men kanskje kan ein så sur andreplass som i dag føre til at Van Aert er litt mindre motivert til å gå i kjellaren for kapteinen sin seinare i rittet, seier Sørtveit vidare.