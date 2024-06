Knallhardt ut mot blodig Mbappé: – Mangler respekt for motstanderen

– For meg så var det respektløst.

Det sier Østerrikes keeper Patrick Pentz til NRK etter kampen mellom Frankrike og Østerrike mandag.

På tampen av kampen holdt nok mange Frankrike-fans pusten da Mbappé lå nede i tilsynelatende voldsomme smerter. Franskmannen fikk en blodig smell i nesa etter å ha stanget i skuldra til Østerrikes Danso.

Mbappé måtte til slutt gå av banen, men uten at Frankrike rakk å erstatte ham. TV-bildene viste en rasende Didier Deschamps langs sidelinjen.

Da bestemte den franske stjerna seg for å snike seg inn på banen igjen – og sette seg rett ned på gressmatta.

– Se her da, han ser seg litt rundt. Han går inn og setter seg, som skal føre til et nytt stopp i spillet. Det gjør det for så vidt da. De får satt inn Giroud. Han får på en måte det han er ute etter her. Han får en for laget, sier Løkberg om Mbappés manøver.

– Burde ikke kommet tilbake på banen

Pentz har ingenting til overs for Mbappés stunt.

– Jeg synes han mangler litt respekt for motstanderen. Han var skadet, så selvfølgelig ventet vi på ham. Jeg sa umiddelbart til hans folk og leger at de måtte komme inn, fordi jeg så blod i ansiktet hans. Jeg synes jeg reagerte fort. Etter det burde han bare blitt utenfor banen. Han kommer tilbake og setter seg ned på banen. For meg er dette uakseptabelt.

Patrick Pentz står over Kylian Mbappé etter den voldsomme smellen. Foto: Kacper Pempel / Reuters

– Hvis du ikke kan fortsette å spille, hvorfor kommer du tilbake på banen? spør han.

På spørsmål fra NRK om han kommer til å snakke med den franske spilleren om situasjonen er han bestemt.

– Nei, og jeg kommer ikke til å gjøre det nå heller. For meg så var det respektløst. Det er det eneste jeg kan si.

Må spille med maske

– Det der er vondt i hvert fall i tre uker, sier NRK-ekspert Tete Lidbom om den voldsomme Mbappé-smellen.

Lidbom sier selv at han har brukket nesa flere ganger og advarer om at den franske stjerna kan slite med nattesøvnen i noen dager fremover.

Det franske fotballforbundet melder natt til tirsdag at Mbappé har tatt røntgen på sykehuset i Düsseldorf, før han reiste tilbake til laget. Han slipper i første omgang operasjon, men han må spille med maske i de kommende EM-kampene.

Han spøker selv på X, og lurer på om noen har idé til en maske:

Kylian Mbappés X-innlegg Foto: Skjermbilde

Frankrike-sjef Didier Deschamps bekreftet etter kampen at Mbappé hadde fått seg en kraftig smell i nesa.

– Han har det ikke bra. Han er med medisinsk personell. Nesa hans ble hardt truffet. Det er sikkert. Vi må sjekke ut det. Det virker veldig komplisert, noe som er uheldig for oss i kveld, sier Deschamps på pressekonferansen etter kampen.

SMELL: Kylian Mbappé ble liggende lenge etter en tøff duell. Du trenger javascript for å se video. SMELL: Kylian Mbappé ble liggende lenge etter en tøff duell.

Den franske avisen L’Equipe skrev først at superstjerna måtte opereres som følge av brukket nese.

Det ble blodig i Düsseldorf, og både Mbappé og Antoine Griezmann gikk på noen voldsomme smeller.

– Det er elendig av dommeren å ikke blåse med en gang der. Når du går ned med en gang på den måten der, så må du som dommer se det, sa en kritisk NRK-ekspert Kristoffer Løkberg.

HODESMELL: Her lappes Antoine Griezmann sammen etter et ublidt møte med reklameskiltene. Foto: FRANCK FIFE / AFP

– Du kan ikke gjøre det!

– Det er her er jo katastrofalt av dommer. Han skal jo idet ballen går ut til kast på motsatt side vite at det står bytter klart. Det er bare å blåse i fløyta, sa Løkberg.

Seieren kostet for Frankrike Du trenger javascript for å se video.

Tidligere England-stopper Matthew Upson kommenterte kampen for BBC og også han reagerte på Real Madrid-vingens oppførsel.

– Kylian Mbappé har gått inn på banen igjen uten tillatelse. Dommeren kommer til å gi ham kort, med rette. Du kan ikke gjøre det! sier Upson.

RASENDE: Didier Deschamps virket mildt sagt irritert over dommerens beslutning. Foto: AP

Klønete selvmål sikret seier

Frankrike hadde uansett brukbar kontroll mot Østerrike og sikret tre viktige poeng mot Ralf Rangnicks mannskap.

Et noe klønete selvmål fra Maximilian Wöber, fremprovosert av Kylian Mbappé, sikret 1-0-seier i Düsseldorf.

NRKs fotballekspert Åge Hareide var kritisk til Østerrike-spilleren.

– Han vil gjerne klarere, selvfølgelig, men han kan jo bare ta den ned med brystet – da blir det ikke selvmål, sa Hareide i pausesendingen.

Det betyr at Mbappé fortsatt står uten EM-scoring i karrieren. Med en brukket nese kan den måltørken bli forlenget ytterligere.

Frankrike ligger med det på andreplass i gruppe D, bak Nederland. De to står med samme poengsum og lik målforskjell, men nederlenderne har scoret ett mål mer.