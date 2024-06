Dag Erik Pedersen døde mandag, 64 år gammel. Familien bekreftet dødsfallet tirsdag morgen.

Pedersen ble kjent som syklist, hvor han var blant Norges mest fremtredende syklister gjennom hele 1980-tallet og starten på 90-tallet. Han var også en profilert programleder, hvor han blant annet jobbet tett med skiskyting.

– Jeg er i sjokk. Det er litt tøft å tenke på at Dag Erik ikke er her mer. Han har gitt utrolig masse glede. Så det er veldig trist og jeg tenker spesielt på barna hans. Tankene går alltid til de nærmeste, sier tidligere skiskytter og skiskytterekspert Liv Grete Skjelbreid.

Pedersen jobbet i mange år tett på Skjelbred da hun var utøver, før de senere ble kollegaer i NRK Sporten.

– Jeg trodde egentlig ikke på det. Det tok litt tid før det gikk opp for meg, sier hun.

– Hva betydde han for deg?

– Han var først og fremst en humørspreder. Jeg jobbet med han i veldig mange år. Det jeg synes var fint med han var de gangene vi satt inne på kveldene og hadde masse flotte samtaler. Han var morsom og det var gøy å være sammen med ham, sier hun.

Dag Otto Lauritzen: – Klarer ikke helt å ta innover meg

Fra sykkelmiljøet var Pedersen tett på Dag Otto Lauritzen i mange år. De hadde begge sine beste år i sykkelkarrieren på 1980-tallet.

– Jeg er i sjokk. Tenker først og fremst på familien og de nærmeste som opplever sin tyngste tid. Dag Erik gledet og imponerte så mange gjennom så mange tiår, sier Dag Otto Lauritzen til NRK.

– Vi har jo fulgt hverandre på hjul siden vi møttes på sykkelen for første gang i 1979/80. Deretter på TV, som foredragsholdere og forkjempere for helse og hverdagstrim. Jeg klarer ikke helt å ta innover meg at han ikke lenger er blant oss, sier Lauritzen videre.

LANDSLAGSTRIO: Dag Erik Pedersen og Dag Otto Lauritzen syklet mye sammen. Fra venstre: Jaanus Kuum, Dag Otto Lauritzen og Dag Erik Pedersen Foto: Bjørn Sigurdsøn / NTB

– Jeg husker Dag Erik først og fremst som en god syklist, et forbilde å se opp til. Så husker jeg han som en skikkelse, ikke bare norsk sykkelsport, men også med alt han fikk til på siden. Et menneske som brydde seg om andre. Det var ikke mange som kunne ringe meg og spørre «hvordan det går med deg, Thor?». Der var Dag Erik, sier Thor Hushovd.

Hushovd: – Betydd veldig mye for norsk sykkelsport

Hushovd er selv blant tidenes beste norske syklister, og vant også den syvende sesongen av «Mesternes mester», med Pedersen som programleder.

– En ting er sykkelkarrieren. Det er det som står sterkest igjen for meg, men jeg og Dag Erik var med på å arrangere Oslo Grand Prix sammen og fikk Lance Armstrong på startstreken. Det viste hvordan han brant for enkelte ting.

Veldedighetsrittet ble arrangert i samarbeid med Kreftforeningen i 2010 og samlet store folkemasser på Karl Johan:

OSLO GRAND PRIX: Hushovd på startstreken i Oslo Grand Prix i 2010, et ritt som ble arrangert i samarbeid med Kreftforeningen. Foto: NTB

Pedersen vant tre etapper i Giro d'Italia i løpet av karrieren, ble nummer ti sammenlagt i Giro d'Italia i 1984 og har tidenes beste norske plassering i monumentklassikeren Liège-Bastogne-Liége med en tredjeplass fra 1986.

– Dag Erik sammen med Dag Otto Lauritzen var dem som for min del motiverte og viste at selv om man kom fra et lite land som Norge, så kunne man hevde seg i en internasjonal idrett. Slik sett har han betydd har han veldig mye for norsk sykkelsport, sier Hushovd.

Fulgte i fotsporene til Knudsen

Pedersen kjørte store deler av karrieren sin i Italia. Han startet i Bianchi-laget i 1981, og fikk der sykle sammen med Knut Knudsen, i det som var Knudsens siste sesong.

Kontrakten med Bianchi-laget var Knudsen selv involvert i å skaffe for Pedersen, og forteller at Pedersen tidlig fulgte han tett.

73 år gamle Knudsen var en norsk sykkelpioner og tok OL-gull på bane i 1972 og var blant verdens beste syklister i en årreke. Han ble kjent med Pedersen gjennom faren Odd, som var president i det norske sykkelforbundet.

– Han gikk i rumpa på meg da jeg kjørte sykkelløp hjemme i Norge. Han var med faren sin på sykkelritt, ettersom faren da var sykkelpresident. Han gikk bak sykkelen min og skulle bli stor syklist. Jeg kjente han fra han var veldig liten, sier Knudsen.

Videre pleiet de også kontakten som kamerater etter at sykkelkarrierene var over.

– Da jeg fikk se dette på nettet i dag, så jeg ble bare sittende helt stum. Du får det så plutselig Det var en fryktelig trist melding å få. Hva skal man liksom si? Du blir bare stum. Det var altfor tidlig, sier Knudsen.

Du kan se Knudsen og en da 13 år gammel Pedersen på treningsøkt sammen 40 sekunder ut i denne videoen:

Se øyeblikkene fra Dag Erik Pedersens karriere Du trenger javascript for å se video.

– En ordentlig livsnyter

Etter at Pedersen la opp som syklist etter 1992-sesongen, ble han en profilert programleder. Mest kjent er han for å ha ledet «Mesternes mester» i tolv sesonger.

Han har også ledet NRKs sendinger fra flere store mesterskap, som sommer- og vinter-OL, VM i skiskyting og ski-VM.

– Det var trist å høre. Han skulle levd i mange år til. Det må være tungt for familie og nære venner, sier syklist Alexander Kristoff.

Karoline Dyhre Breivang ble nummer to i den tiende sesongen av «Mesternes mester».

– Det var voldsomt trist. Jeg har bodd i Larvik i 12 år og kjente hans også litt før «Mesternes mester». Jeg møtte han også senere i Larvik og da pleide vi å slå av en prat, sier Breivang.

MESTERNES MESTER: Dag Erik Pedersen ledet «Mesternes mester» i tolv sesonger. Her fra finalen i sesong tolv, som ble vunnet av Aksel Lund Svindal. Foto: Sunniva Luca Veliz Pedersen / Rubicon TV/NRK

Johan Remen Evensen ble nummer to i sesong fem av «Mesternes mester» og har også vært ekspertkommentator for programmet i flere år.

– Jeg kjente Dag Erik som programleder i både Sportsrevyen, «Mesternes mester» og at han ledet hoppsendinger. Jeg har blitt intervjuet av han, men vi har også jobbet sammen som kolleger, sier Remen Evensen, og fortsetter:

– Dag Erik var en fantastisk person foran kamera, genuint opptatt av å gjøre det så bra som mulig. Han var utrolig flink og dedikert, ordentlig proff, og det var trygt og godt både å bli intervjuet og stå ved siden av han som programleder.

Remen Evensen ble født i 1985 og husker av den grunn ikke mye av Pedersens aktive karriere, men deler et minne fra en sykkeltur med Pedersen.

– Jeg husker godt at han tok meg med på en sykkeltur i hans italienske hjemby. Det var et fint minne. Vi skulle egentlig bare sykle en runde, men det ble selvsagt to, og vi ble altfor sene i forhold til planen. Det var sånn han var, en ordentlig livsnyter, sier han.

Hoppkollega Anders Jacobsen har også deltatt i «Mesternes mester», hvor han vant den åttende sesongen.

– Jeg har møtt en varm mann i Dag Erik. I «Mesternes mester» ble man også kjent med ham bak kamera. Han var så mye. Alt fra en primadonna, men også en sånn skikkelig bestefar. Og så hadde han mange historier. Han var en interessant mann å prate med. En som «tok» rommet, sier Jacobsen.