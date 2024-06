– Jeg har lurt veldig på det selv, og det har familien og. Hva dette kan skyldes. Man begynner å tenke alle mulige tanker, sier Eivind Vold til NRK.

NRK møter landslagspadler Eivind Vold ved Bestumkilen i Oslo. Han er i godt humør til tross for at det bare er halvannen uke siden han fikk diagnosen.

– Jeg oppdaget en kul jeg hadde på låret som etter hvert viste seg å være bløtvevssarkom. En veldig uvanlig form for kreft. Da var det rett inn i operasjonssalen, forklarer han.

PÅ BENA: Eivind Vold ble operert på fredag. Han håper at han snart vil være i fin form igjen. Foto: Privat

Han ble operert i helgen som var. På lørdag feiret han sin 31-årsdag med beskjeden om at operasjonen var vellykket, og at han trolig er kvitt kreften. Han delte selv et innlegg om kreftbeskjeden på Instagram samme dag. VG har også omtalt storebror Volds operasjon.

– Jeg er veldig tydelig på at det her er ikke på langt nær det samme som Amund måtte gjennom.

For da lillebror Amund Vold (26) fikk beskjeden om at broren også hadde blitt alvorlig syk, satte det et støkk i ham.

– Først og fremst, så ble jeg utrolig redd, sier Amund Vold til NRK.

– Hva har skjedd her?

For fem år siden fikk Amund Vold påvist akutt lymfoblastisk leukemi. Kreftdiagnosen ble en årelang kamp. I dag er han helt frisk og tilbake som proffpadler.

Han har vanskelig for å skjønne at også broren skulle få kreft.

– Hva har skjedd her? Vi er begge friske og toppidrettsutøvere. Kreft med så korte mellomrom? Så man lurer jo på hva det er som skjer, sier Amund Vold.

– Legene har sagt at det er ekstremt spesielt. Med så korte mellomrom, og så unge, og så godt trente. De ser ingen årsak til det. Det er bare uflaks, fortsetter han.

Her fjerner Vold-brødrene håret sammen Du trenger javascript for å se video.

– Det er ikke godt å si. Jeg vet ikke om jeg skal skylde på at padlingen er kreftfremkallende, sier Eivind og ler.

Han påpeker at det ikke er noe i genene eller i familiehistorikken som tilsier at begge de to skulle få kreft i så ung alder.

– Legene har vært helt tydelige på at disse to tilfellene har vært helt uavhengige av hverandre, og at vi bare har hatt uflaks, forklarer storebroren.

– Perspektiv på ting

Til tross for at det skal ha gått bra, så må Eivind Vold fortsatt gå til jevnlige sjekker de neste ti årene.

Han forteller selv at han hadde det mye verre da lillebror Amund ble syk.

– Jeg har sett hvordan han har håndtert det, og jeg syns at det har vært veldig forbilledlig. Jeg tror ikke det kommer noe positivt ut av å grave seg ned, sier han.

ARR: Slik så benet til Eivind Vold ut etter at legene hadde fjernet kreftsvulsten. Foto: Privat

Eivind er europamester i maratonpadling, har flere VM-bronser og har vunnet NM i padling 44 ganger.

Målet for brødrene var å komme seg til OL i Paris, men de klarte ikke å kvalifisere seg. Etter at Amund ble frisk, så har de tatt VM-bronse i K2 maraton to ganger.

– Sykdomsmessig har det vært litt mye. Men det setter litt perspektiv på ting. Man setter ekstra pris på å være aktiv og å ha idretten, sier Eivind.

– Sånn som det har gått hittil, så er vi egentlig bare utrolig lettet. Jeg håper bare at det fortsetter sånn. Når vi først har hatt så uflaks begge to, så håper vi at dette går fint til slutt. Og det er det all grunn til at det skal, avslutter Amund.