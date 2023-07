Årets Tour de France starter på spansk jord i havnebyen Bilbao, med en kupert og «utradisjonell» første etappe, før rytterne på den andre etappen går i mål i spanske San Sebastián. Det var her spanjolen Miguel Indurain vant åpningsetappen i 1992, og la grunnlaget for sin andre av i alt fem sammenlagtseire.

Etter to dager i Spania krysser rytterne over grensen og inn i Frankrike.

I denne guiden vil du få en oversikt over etappene, norske sjanser, lagene og sendetider:

Dato : 01.07.23

: 01.07.23 Start : Bilbao

: Bilbao Mål: Bilbao

Bilbao Lengde: 184,5 kilometer

184,5 kilometer Starttidspunkt: 12.30

12.30 Forventet målgang: 17.15-17.42

Hør etappen på NRK Sport Radio fra klokken 12.50.

Tour de France starter med en kupert etappe i hjertet av Baskerland. Etappen har både start og målgang i Bilbao, hvor de entusiastiske baskiske sykkelsupporterne utvilsomt vil markere seg. Selv med over 3000 høydemeter, kan vi nok få se et forholdsvis stort felt inn på de siste 15 kilometerne. Der vil det imidlertid sprekke opp grundig i etappens siste kategoriserte stigning, Côte de Pike, hvis toppunkt er ti kilometer fra mål. Bakken er bare to kilometer lang, men stiger i snitt rundt 10 prosent og spesielt den siste halvdelen er bratt.

Etter en rask utforkjøring stiger det igjen slakt opp mot mål den siste kilometeren, hvor vinneren kjører seg inn i den gule ledertrøya.

Norske sjanser: På sitt beste er dette en etappe som er nærmest skreddersydd for en rytter som Tobias Halland Johannessen. Han har både klatrebeina til å henge med de beste i de bratte partiene og hurtigheten til å levere en god spurt. Det er imidlertid også en avslutning som passer glimrende for ryttere som Tadej Pogacar, Mathieu van der Poel, Wout van Aert og Tom Pidcock, men Johannessen kan være en joker. Det viktigste for ham blir posisjoneringen.

Dato : 02.07.23

: 02.07.23 Start : Vitoria-Gasteiz

: Vitoria-Gasteiz Mål: San Sebastián

San Sebastián Lengde: 208,9 kilometer

208,9 kilometer Starttidspunkt: 12.15

12.15 Forventet målgang: 17.04-17.31.

Hør etappen på NRK Sport Radio fra klokken 14.00.

Vi holder oss i Baskerland og den andre etappen går fra den nest største byen til den fjerde største byen i området. Igjen er det en etappe som byr på flere stigninger, hvor det er den tradisjonsrike stigningen opp Jaizkibel som trolig blir avgjørende. Dette er en stigning de fleste lagene kjenner godt til, da den i en årrekke har hatt en sentral rolle i éndagsrittet Clásica San Sebastián. Med 8,1 kilometer à 5,3 prosent er det nok til å riste av de fleste spurterne, men med 16,5 kilometer til mål fra toppen, ligger det til rette for et åpent ritt. Det som kan lokke frem de største favorittene er bonussekundene på toppen av Jaizkibel.

Norske sjanser: Mens det nesten er umulig at et brudd skal holde inn på åpningsetappen, kan det bli en ganske så annerledes dynamikk her. En del ryttere vil nok tape tid med vilje på den første etappen og dermed få litt friere tøyler i et brudd. Det kan gjelde for ryttere som Rasmus Tiller og Edvald Boasson-Hagen. Utfordringen er imidlertid å være sterk nok til å vinne fra bruddet. Fra feltet er trolig Tobias Halland Johannessen igjen det sterkeste norske kortet.

Dato : 03.07.23

: 03.07.23 Start : Amorebieta-Extano

: Amorebieta-Extano Mål: Bayonne

Bayonne Lengde: 187,4 kilometer

187,4 kilometer Starttidspunkt: 13.00

13.00 Forventet målgang: 17.19-17.43

Hør etappen på NRK Sport Radio fra klokken 14.00.

Adiós España. Den tredje etappen av årets Tour de France starter i Baskerland, før rytterne jobber seg oppover langs kysten og inn i det sørvestlige Frankrike, med målgang i Bayonne. Den snaue 190 kilometer lange etappen byr på fire kategoriserte stigninger: Tre tredjekategorier og én fjerdekategori, alle unnagjort etter drøye 100 kilometer på setet. På papiret skal ikke de skape mye hodebry, men den første kategoriserte stigningen, som kommer etter kun 9,5 kilometer, vil kun by på en rampe for de som ønsker å skape et brudd. Det som derimot vil kunne skape hodebry er vinden. Store deler av etappen går helt ute langs den spanske kysten. Kommer vinden inn fra kysten vil både raskeste, som ønsker å vinne etappen, samt sammenlagtlagene krige i fronten for å ikke havne i trøbbel i sidevinden. Det er lov å håpe på skikkelig trøkk og viftekjøring, på en etappe som ellers ser ut til å bli den første åpenbare spurtetappen. Avslutningen inne i Bayonne er litt krevende teknisk de siste tre kilometerne, så et godt opptrekk vil være viktig i kampen om seieren.

Norske sjanser: Ettersom rytterne trekker innover i landet mot slutten av etappen, vil trolig ikke eventuell sidevind påvirke selve finalen. Og på en så flat dag som den tredje etappen er, vil det til slutt stå mellom feltes raskeste menn. De er det mange av i årets Tour de France, og mange har vist at de har et høyere tempo enn Alexander Kristoff. Den siste kilometeren av etappen stiger litt, en klassisk spurt i slak motbakke, noe som kan gjøre at Søren Wærenskjold også blir et alternativ for Uno-X.

Dato : 04.07.23

: 04.07.23 Start : Dax

: Dax Mål: Nogaro

Nogaro Lengde: 181,8 kilometer

181,8 kilometer Starttidspunkt: 13.20

13.20 Forventet målgang: 17.12-17.34

Hør etappen på NRK Sport Radio fra klokken 14.00.

Den første fulle etappen i Frankrike starter 30 kilometer inn fra kysten i byen Dax, og rytterne trekker videre inn i landet for målgang i Nogaro. Den fjerde etappen har kun én kategorisert stigning, en fjerdekategori snaue 30 kilometer før mål. Samtidig avsluttes den inne på motorsportbanen Circuit Paul Amagnac. Med andre ord byr etappen opp til fartslek for feltes spurtere. Og kanskje kan en avslutning inne på banen gjøre avslutningen spennende, for de siste tre kilometerne blir svingete. Til info: Dagens etappe starter et steinkast fra byen hvor André Darrigade ble født. 94-åringen rasket med seg hele 22 etappeseire, og er nummer fem på listen over mestvinnende ryttere i historien.

Norske sjanser: Ny dag og nye muligheter for spurterne. Vi får igjen se hvordan Uno-X disponerer mannskapet sitt rundt Wærenskjold og Kristoff, i det som blir en helt flat avslutning.

Dato : 05.07.23

: 05.07.23 Start : Pau

: Pau Mål: Laruns

Laruns Lengde: 162,7 kilometer

162,7 kilometer Starttidspunkt: 13.05

13.05 Forventet målgang: 17.21-17.51

Hør etappen på NRK Sport Radio fra klokken 14.00.

For 74. gang er startbyen Pau en del av Tour de France-sirkuset. Byen, som er hovedstaden i departementet Pyrénées-Atlantiques, var også startby på den 13. etappen i 2011. Det var dagen hvor Thor Hushovd, ikledd verdensmestertrøya, utmanøvrerte franskmennene Jérémy Roy og David Moncoutié og skapte øyeblikket «Mirakelet i Lourdes». 12 år senere byr den femte etappe på den første virkelige klatretesten for sammenlagtkanonene. På menyen står tre kategoriserte bakker. Utenforkategorien Col de Soudet, med en lengde på 15,2 kilometer og en snittprosent på 7,2, tredjekategorien Col d´Ichere og avslutningsvis førstekategorien Col de Marie Blanque. Den er 7,7 kilometer lang, stiger med 8,6 prosent i snitt og har partier godt over 10 prosent. For de med sammenlagtambisjoner vil utenforkategori-bakken Soudet kommet for tidlig, mens Col de Marie Blanque vil være en ypperlig mulighet for å teste både ben og konkurrenter. Fra toppen av bakken og til mål i Laruns er det 18,5 kilometer, hvor 11 av dem er utforkjøring. Det vil bli kjørt hardt, men hvor hardt tør de beste å kjøre så tidlig i løpet?

Norske sjanser: Alexander Kristoff fyller 36 år denne dagen, men han kan nok ikke regne med de største bursdagspresangene av feltet. Istedenfor er det en dag for klatrerne og med norske øyne er det da Tobias Halland Johannessen og Torstein Træen som trolig blir de største håpene. Dette er en ideell etappe å «låne» bort den gule ledertrøya på og sjansene for bruddseier er gode. Spørsmålet rundt Træen og Johannessen er da hvordan de er plassert i sammendraget og om de vil få frihet til å gå i brudd.

Dato : 06.07.23

: 06.07.23 Start : Tarbes

: Tarbes Mål: Cauterets-Cambasque

Cauterets-Cambasque Lengde: 144,9 kilometer

144,9 kilometer Starttidspunkt: 13.10

13.10 Forventet målgang: 17.06-17.37

Hør etappen på NRK Sport Radio fra klokken 14.00.

Vi holder oss i Pyreneene på den sjette etappen, og får et første møte med en avslutning på toppen av et fjell. Og på veien dit, et gjensyn med to ikoniske «bakker» i Tour de France-sammenheng. Fra startbyen Tarbes skal rytterne innom, opp, over og i mål på i alt fire kategoriserte stigninger. Én tredjekategori, én utenforkategori og to førstekategorier. Vi hopper bukk over tredjekategorien, som kommer først på etappen, og går rett til stigning nummer to: Col d´Aspin. Bakken på 12 kilometer og med en snittstigning på 6,5 prosent, er med 72. gang og brukes i årets utgave som en rampe til det ikoniske fjellet: Col du Tourmalet. Sist det 17,1 kilometer lange fjellet, som stiger med 7,3 prosent i snitt var med, var i 2021. Da var det franskmannen Pierre Latour som var først over. Etter toppen venter en utforkjøring på 30 kilometer, før rytterne dundrer inn det som er den fjerde og siste bakken for dagen. Førstekategorien Cauterets-Cambasque. Stigningen er 16 kilometer lang og stiger «bare» med 5,4 prosent i snitt, men: Fra kilometer 12 til og med kilometer 14 er det over 10 prosent. Deretter følger to kilometer opp til mål på henholdsvis 5 og 6,6 prosent før en vinner skal kåres. I 1989 tok spanjolen Miguel Indurain sin første av i alt tolv etappeseire i Touren, på avslutningsfjellet. Indurain vant for øvrig rittet sammenlagt fem ganger.

Norske sjanser: Igjen blir det duoen Tobias Halland Johannessen og Torstein Træen som blir de sterkeste norske kortene. Træen har selv snakket ivrig om de lange stigningene i Pyreneene og dette er nok en av etappene han virkelig har sett seg ut i årets Tour de France. Det som kan tale mot dem, er at det potensielt kan ta lang tid før et brudd går av gårde. Det kan også gjøre at bruddets forsprang inn i siste bakke ikke er så stort.

Dato :07.07.23

:07.07.23 Start : Mont-de-Marsan

: Mont-de-Marsan Mål: Bourdeaux

Bourdeaux Lengde: 169,9 kilometer

169,9 kilometer Starttidspunkt: 13.15

13.15 Forventet målgang: 17.07-17.27

Hør etappen på NRK Sport Radio fra klokken 14.00.

Årets flateste dag. Rytterne forlater Pyreneene og setter kursen for havnebyen Bourdeaux. Byen som er hovedstad i regionen Nouvelle-Aquitaine får besøk av Tour-feltet for 81. gang, men vi må helt tilbake til 2010 for å finne sist gang byen hadde målgang. Den gang da var det briten Mark Cavendish som vant og tok sin 14. etappeseier i rittet. Før årets utgave står han på 34. seire, likt med Eddy Merckx som mestvinnende, og jakter sin 35. Og den syvende etappen i årets ritt er uten tvil for spurterne. En bitte liten fjerdekategori står på menyen, ellers er det så å si pannekake-flatt. Dog er det ikke helt rett frem. For selv om de siste 1700–1800 meterne går langs elvebredden og ikke byr på store utfordringer, skal rytterne gjennom to krappe svinger på få hundre meter etter 4-kilometersmerket. En finale kan bli kaotisk av mindre.

Norske sjanser: Selv om det er lenge siden sist Tour de France hadde målgang i Bourdeaux, så vil nok også de norske rytterne være klar over at dette er spurternes by. Dermed vil det igjen være opp til Alexander Kristoff eller Søren Wærenskjold i Uno-X. Det flate oppløpet, hvor den siste kilometeren er lagt i en slak sving, bør passe kraftopptrekket til Uno-X bra.

Dato : 08.07.23

: 08.07.23 Start : Libourne

: Libourne Mål: Limoges

Limoges Lengde: 200,7 kilometer

200,7 kilometer Starttidspunkt: 12.30

12.30 Forventet målgang: 17.07-17.32

Hør etappen på NRK Sport Radio fra klokken 14.00.

Fra startbyen Libourne skal rytterne tilbakelegge over 20 mil før de når målbyen Limoges. Forrige gang feltet gikk i mål her var det tyskeren Marcel Kittel som spurtet til seier, det med en margin på 0,0003 sekunder over franskmannen Bryan Coquard, viste målfotoet. En så jevn spurt kan gjenta seg, men finalen i år, er noe helt annet enn i 2016 da tyskeren slo franskmannen. Den er også noe helt annet enn på etappe syv, som skriker massespurt. For innenfor de siste 18 kilometerne står to fjerdekategorier på menyen. Den første er 1,3 kilometer lang og stiger med 5,5 prosent i snitt, den siste er 1,2 kilometer lang og stiger med 5,4 prosent i snitt. Rytterne når toppen av den med fem kilometer igjen, men noe stigning gjenstår. Samtidig stiger de siste 700 meterne rundt 5 prosent. Det gjør at det kan bli en dag for de sterkeste spurterne fra et mindre felt, samtidig som avslutningen kan gi rom for eventuelle bruddryttere å holde unna for den jagende flokken.

Norske sjanser: Det er en dag som kan gå flere veier, noe som også gjør det til en interessant dag for flere av de norske rytterne. Det nærmer seg første hviledag og bakkene på de siste milene gjør at flere øyner sjansen. Fra et brudd kan for eksempel Rasmus Tiller og Edvald Boasson-Hagen være farlige ryttere. Kanskje kan bakkene også gjøre at Alexander Kristoff kan stille med friskere bein enn noen av konkurrentene ved en massespurt.

Dato : 09.07.23

: 09.07.23 Start : Saint-Léonard-de-Noblat

: Saint-Léonard-de-Noblat Mål: Puy de Dôme

Puy de Dôme Lengde: 182,4 kilometer

182,4 kilometer Starttidspunkt: 13.30

13.30 Forventet målgang: 18.05-18.33

Hør etappen på NRK Sport Radio fra klokken 14.00.

Med start i byen hvor den «Evige Toer» og bestefar til Mathiue van der Poel, Raymond Poulidor, bosatte seg, runder rytterne i Tour de France av den første uken av rittet med et besøk til Sentralmassivet. Puolidor har også vært sentral i avslutningen opp vulkanfjellet Puy de Dôme. I 1964 kjempet han en innbitt kamp mot franskmannen Jacques Anquetil opp til toppen. Pouildor gikk seirende ut av duellen, ble nummer tre på etappen, men klarte ikke å ta den gule trøya. Anquetil vant rittet sammenlagt det året. Det var også her legenden Eddy Merckx ble slått i nyra av en tilskuer i 1975.

I 2023 byr etappen på fire kategoriserte stigninger og lite pause. For selv om de tre første «fjellene» bare er to andre og én tredjekategori, skal du lete lenge etter flate partier. Slakt oppover, slakt nedover, bratt oppover, bratt nedover. Mange bein kommer til å være møre før rytterne dundrer inn i den 13,3 kilometer lange bakken toppen og målgang på Puy de Dôme. Bakken stiger med 7,7 prosent i snitt, men som om ikke det er skummelt nok, de siste 4,5 kilometerne har 12 prosent i snitt. På den niende etappen ligger det til rette for at vi får både vinnere og tapere i sammendraget.

Norske sjanser: Puy de Dôme har en sagnomsust plass i Tour de France-historien. Derfor betyr nok også en etappeseier her litt ekstra for ryttere som Jonas Vingegaard og Tadej Pogacar. Det svekker de norske mulighetene, men bruddet vil likevel ha en god mulighet. I en såpass bratt avslutning vil det kun være Tobias Halland Johannessen og Torstein Træen av de norske rytterne som har en sjanse til å vinne.

Dato : 11.07.23

: 11.07.23 Start : Vulcania

: Vulcania Mål: Issoire

Issoire Lengde: 167,2 kilometer

167,2 kilometer Starttidspunkt: 13.05

13.05 Forventet målgang: 17.19-17.44

Hør etappen på NRK Sport Radio fra klokken 13.20.

Dagen etter den første hviledagen og det står skrevet bruddseier i store bokstaver over etappe 10. For første gang i historien er Vulcania vertskap for en Tour-etappe, og i debuten byr byen like godt opp til dans fra kilometer null. For så fort startskuddet går, går feltet inn i etappens førsta av i alt fem kategoriserte stigninger. Tredjekategorien Col de la Moréno er 4,8 kilometer lang og stiger med 4,7 prosent i snitt. Det vil bli kjørt knallhardt fra start for å etablere bruddet, det kan ta tid. Trolig vil den første bakken ikke være nok, og kampen om å komme seg av gårde vil fortsette inn i stigning nummer to for dagen, tredjekategorien Col de Guéry. Fra toppen av den er det fortsatt 14 mil igjen til mål, én innlagt spurt, én andrekategori og to tredjekatogier. Totalt skal syklistene bryne seg på drøye 3000 høydemeter, på en etappe som stort sett bare er opp og ned. Rytterne når toppen av den siste kategoriserte stigningen med snaue 30 kilometer igjen til må i Issoire. Derfra er det stort sett bare utfor frem til kilometersmerket, før spurten stiger ørlite mot målstreken.

Norske sjanser: Her vil nok så godt som hele Uno-X-laget være aktuelle for brudd. Det samme vil gjelde for Edvald Boasson-Hagen. Så er spørsmålet om noen faktisk kommer med og i så fall hvem. Bakkene er ikke hardere enn at en type som Rasmus Tiller kan henge bra med. I en spurt fra en mindre gruppe, vil han være meget farlig. Det samme gjelder Boasson-Hagen, mens en type som Tobias Halland Johannessen nok ønsker å bruke motbakkene til å skille ut de spurtsterke rytterne. Alt i alt en dag som nok flere norske ryttere har merket seg.

Dato : 12.07.23

: 12.07.23 Start : Clermont-Ferrand

: Clermont-Ferrand Mål: Moulins

Moulins Lengde: 179,8 kilometer

179,8 kilometer Starttidspunkt: 13.05

13.05 Forventet målgang: 17.19-17.42

Hør etappen på NRK Sport Radio fra klokken 14.00.

Fra hjembyen til dekkprodusenten og matguiden Michelin, Clermont-Ferrand, setter rytterne kursen nordvest mot Moulins, som får sin debut som vertskap for sykkelsirkuset. Tre små fjerdekategorier møter feltet på veien, på en etappe som er kategorisert som flat og som passer som hånd i hanske for spurterne. Mellom kilometer fire og kilometer to må spurttogene passe seg for to rundkjøringer og én 90 graders sving, men til gjengjeld går den siste drøye kilometeren nærmest snorrett. Syv meter bredt og paddeflatt er oppløpet som venter i kampen om seieren. Trolig vil ikke den ellevte etappen by på stort annet enn en rask spurt, men ett moment kan utfordre feltet og skape litt mer spenning. For dersom det blåser fra sørøst, vil vinden treffer rytterne fra siden når de etter 115 kilometer endrer kursen. Dermed kan etappen by på viftekjøring og litt spenning allerede før spurten skal gå.

Norske sjanser: Det ser ut til å kunne bli en rask spurt. Det er trolig der sjansene for Alexander Kristoff er størst og nordmannen er også kjent for å gjerne gjøre det bedre over i andre halvdel av rittet. Nå er vi på midtpunktet og for Kristoff er det en god mulighet, hvis det klaffer i spurten.

Dato : 13.07.23

: 13.07.23 Start : Roanne

: Roanne Mål: Belleville-en-Beaujolais

Belleville-en-Beaujolais Lengde: 168,8 kilometer

168,8 kilometer Starttidspunkt: 13.05

13.05 Forventet målgang: 17.21-17.46

Hør etappen på NRK Sport Radio fra klokken 13.20.

For andre etappe på tre dager kan det virke som Tour-arrangøren har lyst til at tapre bruddryttere skal få muligheten til å kjempe om en seier. For etappen er hverken flat eller fjell, den er kupert. I alt står fem kategoriserte stigninger på menyen, tre tredjekategorier og to andrekategorier. Fra startbyen Roanne går rytterne umiddelbart inn i kupert terreng og de to første kategoriserte stigningene. Dette gir de som ønsker å komme seg i brudd en strålende rampe, for å gjøre nettopp det. Så kommer vi til det som gjør at dette trolig blir en for hard dag for feltes raskeste. For hadde det vært flatt etter de to tredjekategoriene, ville spurtlagene uten altfor store problemer kunne kjørt inn et brudd. Men: I løpet av de 60 siste kilometerne av etappen dukker tre haitenner opp. De er tredjekategorien Col de la Casse Froide, andrekategorien Col de la Croix Montmain og andrekategorien Col de la Croix Rosier. Den siste starter med drøye 30 kilometer igjen til mål, er 5,3 kilometer lang og stiger med 7,6 prosent i snitt. Fra toppen går det utfor til mål hvor oppløpet stiger slagt og en 90 graders sving er det som venter på de sise 400 meterne.

Norske sjanser: Igjen er det en dag hvor flere norske ryttere vil snuse på mulighetene for et brudd. Spesielt Tobias Halland Johannessen er en som nok liker synet av denne etappeprofilen, med flere relativt bratte stigninger, men samtidig ikke for lange.

Dato : 14.07.23

: 14.07.23 Start : Châtillon-sur-Chalaronn

: Châtillon-sur-Chalaronn Mål: Grand Colombier

Grand Colombier Lengde: 137,8 kilometer

137,8 kilometer Starttidspunkt: 13.45

13.45 Forventet målgang: 17.10-17.32

Hør etappen på NRK Sport Radio fra klokken 14.00.

Bastille-dagen, Frankrikes nasjonaldag! Den 13. etappen blir etter alle solemerker en fest. Og hva trenger en skikkelig fest? Kransekake. Dagens kransekake er episke Grand Colombier. For selv om etappen er kort og kun inneholder én kategorisert stigning, er den til gjengjeld beintøff og har målgang på toppen. Etter 120 flate kilometer, kun avbrutt av en ukategorisert hump med innlagt spurt etter 87 kilometer, starter stigningen opp til Grand Colombier. Den er 17,4 kilometer lang og stiger med 7,1 prosent i snitt. Men den har partier over 12 prosent. Med en kort og lett innkjøring til avslutningsbakken vil lagene med sammenlagtambisjoner ha en rekke hjelperyttere til disposisjon når fjellet først starter. Forvent derfor ikke fyrverkeri fra bunn, men å selveste nasjonaldagen må det være lov å hope på fyrverkeri når rytterne nærmer seg toppen.

PS: Lite er større for franske syklister enn å vinne på nasjonaldagen, med stolte landsmenn langs løypa. Forvent bruddforsøk fra de i dag.

PS 2: Forrige gang det var målgang på Grand Colombier, stakk Tadej Pogacar av med etappeseieren. Dog var det fra en annen side av fjellet.

Norske sjanser: Tobias Halland Johannessen har vunnet på Grand Colombier tidligere. Det var under Tour de l'Avenir i 2021, hvor nordmannen var helt suveren. Da kjørte de en annerledes, og langt brattere, første del av stigningen. Selve bakken trives han nok godt i, men for å ta en etappeseier, må er det nok brudd han og Torstein Træen i så fall må satse på. Det skal være ganske greit for storlagene å kontrollere et brudd, så på det viset kan det nok bli vanskelig for bruddet. Men kanskje kan kjørevillige franskmenn gjøre at det får en uventet stor luke. Da er begge de to nordmennene meget spennende ryttere fra et brudd.

Dato : 15.07.23

: 15.07.23 Start : Annemasse

: Annemasse Mål: Morzine-Les Portes du Soleil

Morzine-Les Portes du Soleil Lengde: 151,8 kilometer

151,8 kilometer Starttidspunkt: 13.05

13.05 Forventet målgang: 17.18-17.51

Hør etappen på NRK Sport Radio fra klokken 13.20.

En relativt kort, men knallhard 14. etappe. Se for deg haitenner, for denne etappen går opp og ned, opp og ned og opp og ned. Totalt skal fem kategoriserte stigninger forseres, der iblant én tredjekategori, tre førstekategorier og én utenforkategori. Allerede etter 14 kilometer begynner den første stigningen. Tredjekategorien Col de Saxel er 4,2 kilometer lang og stiger med 4,6 prosent i snitt. Fra toppen av den er det snaue ti kilometer til neste utfordring: Førstekategorien Cold de Cou. Den er 7 kilometer lang og stiger 7,4 prosent i snitt. To mil senere er rytterne på toppen av dagens tredje fjell, Col du Feu på 5,8 kilometer og med en snittprosent på 7,8 prosent. Etter litt mer stigning og utforkjøring venter prøvelsen Col de la Ramaz. Førstekategorien er 13,9 kilometer lang og stiger med 7,1 prosent i snitt. Det er brutalt, spesielt når det er mer i vente. Etappens siste fjell er utenforkategorien Col de Joux Plane. Bakken er 11,6 kilometer lang og stiger med voldsomme 8,5 prosent i snitt. Faktisk er det aldri slakere enn 6,8 prosent, og mellom kilometer seks og elleve er det bare så vidt det er under 10 prosent i noen små partier. Fra toppen er det rundt 12 kilometer med teknisk krevende utforkjøring som venter. Dermed blir avslutningen på etappen både en neglebiter oppover og nedover.

Norske sjanser: Og så var vi inne i Alpene. Igjen blir det Tobias Halland Johannessen og Torstein Træen som blir de fremste norske håpene. Den andre uka er full av gode etapper for bruddrytterne og spørsmålet er da til en viss grad hvem som har gått med på hva. Man har ikke krefter til å være i brudd og kjempe om etappeseier tre-fire dager på rappen. Det kan også gjøre at det åpner seg sjanser for de som har kjørt økonomisk.

Dato : 16.07.23

: 16.07.23 Start : Les Gets Les Portes du Soleil

: Les Gets Les Portes du Soleil Mål: Saint-Gervais Mont-Blanc

Saint-Gervais Mont-Blanc Lengde: 179 kilometer

179 kilometer Starttidspunkt: 13.05

13.05 Forventet målgang: 18.00-18.36

Hør etappen på NRK Sport Radio fra klokken 14.00.

For første gang i historien er Les Gets Les Portes du Soleil vertsby for Tour de France, det på en dag som er en slags rundløype i Haute-Savoie-departementet. Målgang er på toppen av Saint-Gervais Mont-Blanc. Forrige gang rytterne var der var i 2016, da var det franskmannen Romain Bardet som kunne juble for seier. Den 179 kilometer lange etappen inneholder fem kategoriserte stigninger, tre førstekategorier, én andrekategori og én tredjekategori. Men det stiger allerede før første fjell, så dette blir en tung dag for rytterne, og en herlig da for lytterne. Første utfordring er førstekategorien Col de la Forclaz de Montmin, på 7,2 kilometer og med en stigning på 7,3 prosent i snitt. Med snaue 100 kilometer igjen til mål fra toppen av fjellet, er det ikke her vi vil få se kanonene røre på seg, men fjellet vil hjelpe lite på allerede slitne ben. Så venter førstekategorien Col de la Croix Fry og tredjekategorien Col des Aravis. Førstnevnte er 11,3 kilometer lang og stiger med 7 prosent i snitt, sistnevnte er 4,4 kilometer lang og stiger med 5,8 prosent i snitt. Men det er først når rytterne har snaue 14 kilometer igjen til mål, at det blir virkelig spennende. Da starter andrekategorien Cote des Amerandes som er en slags rampe for den aller siste bakken for dagen, Saint-Gervais Mont-Blanc. Vi tar rampen først, den er brutal. Bakken er bare 2,7 kilometer lang, men stiger med 10,9 prosent i snitt og har et parti på 17 prosent stigning. Letteste parti er 9 prosent, til info. Etter en liten nedkjøring på 1,3 kilometer dundrer rytterne inn i den siste bakken. Den er syv kilometer lang og stiger med 7,9 prosent i snitt. Brattest er det helt mot slutten, da er vi over 10 prosent. Kampen om å komme ut på topp i sammendraget, vil skje på disse to siste stigningene. Tar noen sjansen i den første? Eller sitter kanonene stille i båten.

Norske sjanser: I den grad det skulle bety noe, så er 16. juli, dagen for den 15. etappen, bursdagen til Torstein Træen, som fyller 28 år. Fører det til litt ekstra motivasjon? Igjen blir det han og Tobias Halland Johannessen som blir de fremste norske håpene.

Dato : 18.07.23

: 18.07.23 Start : Passy

: Passy Mål: Combloux

Combloux Lengde: 22,4 kilometer

22,4 kilometer Starttidspunkt: 13.05

13.05 Forventet målgang: 17.36

Hør etappen på NRK Sport Radio fra klokken 14.00.

Etter den andre og siste hviledagen, er det klart for den første og eneste tempoetappen i årets Tour de France. Kun to ganger før i løpet av de 50 siste årene har det kun vært én tempoetappe på menyen i løpet av tre uker. På denne ene kampen mot klokka-etappen, skal rytterne gjennom 22,4 kilometer i kupert terreng. Det er én kategorisert stigning i løpet av tempoetappen. Etter 16,4 kilometer starter rytterne på andrekategorien Cote de Domancy. Den er 2,5 kilometer lang og stiger med 9,4 prosent i snitt. Fra toppen er det 3,5 kilometer igjen til mål, i slak motbakke. På en så kort tempoetappe er det begrenset hvor mye man kan vinne eller tape i forhold til konkurrentene, men det er mulig å både vinne og tape tid.

Norske sjanser: Søren Wærenskjold er en strålende temposyklist, men det kuperte terrenget gjør nok at denne etappen er utenfor hans rekkevidde. Dermed handler det nok for de norske rytterne å komme seg gjennom og eventuelt begrense tidstap.

Dato : 19.07.23

: 19.07.23 Start : Saint-Gervais Mont-Blanc

: Saint-Gervais Mont-Blanc Mål: Courchevel

Courchevel Lengde: 165,7 kilometer

165,7 kilometer Starttidspunkt: 12.20

12.20 Forventet målgang: 17.03-17.45

Hør etappen på NRK Sport Radio fra klokken 14.00.

Høyt over havet! Touren ruller videre med en knallhard 17. etappe. I alt skal 5399 høydemeter og fire kategoriserte stigninger forseres. To førstekategorier, én andrekategori og en utenforkategori, før målgang på rullebanen i Courchevel. Først ut er førstekategorien Col des Saisies, kun 15 kilometer ut på etappen. Bakken er 13,4 kilometer lang og stiger med 5,1 prosent i snitt. Det høres kanskje ikke så mye ut, men det er et lite utforparti to-tredel opp i bakken som trekker snittprosenten ned. Så går det utfor før rytterne møter Cormet de Roselend, også det en førstekategori. 19,9 kilometer motbakke med 6 prosent i snitt. Med det er del 1 av dagen unnagjort, og rytterne får en «pause» med utforkjøring og andrekategorien Cote de Longefoy. Den er «bare» 6,6 kilometer lang og stiger med 7,5 prosent i snitt. Når den er gjort unna, er det duket for rosinene i pølsa, juvelen på diademet, Col de la Loze. Utenforkategorien er 28,1 kilometer lang og stiger med 6 prosent i snitt, på toppen er rytterne 2304 meter over havet, Tourens høyeste punkt. Du tenker kanskje at 6 prosent i snitt hørtes litt lite ut? Tallet lyver, for fra kilometer 12 til 17, er det slakt oppover, flatt og nedover, det drar ned snittet. Fra kilometer 23 og til toppen, går det aldri under 9 prosent, og på det bratteste er det over 11. Over toppen venter en teknisk utforkjøring på rundt 6 kilometer, før rytterne møter en vegg av en bakke opp til flyplassen i Courchevel. Knekkeren som avslutter denne majestetiske etappen stiger med hele 18 prosent. Dette kan virkelig bli en dag med rokeringer i sammendraget.

Norske sjanser: Etappene i Alpene avsluttes med et smell. Etter en potensielt noe roligere dag med en tempo dagen før (og hviledag dagen før det), er det nok flere ryttere som har litt friske bein før denne dagen. Det trengs, før denne kraftanstrengelsen i fjellene. Torstein Træen og Tobias Halland Johannessen blir de fremste norske kortene, hvor spesielt Træen kan komme til sin rett i den tynne luften på over 2000 meters høyde mot slutten.

Dato : 20.07.23

: 20.07.23 Start : Moûtiers

: Mål: Bourg-en-Bresse

Lengde: 184,9 kilometer

Starttidspunkt: 13.05

13.05 Forventet målgang: 17.31-17.53

Hør etappen på NRK Sport Radio fra klokken 14.00.

Den 18. etappen er en liten nøtt. Den har to kategoriserte stigninger, to fjerdekategorier, men de lurer ingen. Det er nære en pannekake, med noen blåbær på, de 184,9 kilometerne rytterne skal ut på etter monsteretappen til Courchevel. Normalt vil etappen være en hvor spurterne trekker et lettelsen sukk over å ha overlevd fjellene, før de hever blikket og starter den mentale forberedelsen på å spurte om seier. Men det at denne flate «spurtetappen» kommer etter noen knallharde dager i fjellene, og så sent i Touren, kan vippe den i en annen retning. For lagene rundt spurterne vil ikke ha like mye krefter igjen, kanskje har noen også forsvunnet, samtidig som tiden for de som ikke klatrer eller spurter best, men har lyst til å vinne en etappe, er i ferd med å renne ut. Derfor vil det trolig bli en stor kamp om å komme seg med i dagens brudd, som også kan bli stort. Det kan bli vanskelig for feltet å kontrollerer, og et plausibelt scenario er at bruddet holder unna til mål og kjemper om seieren. Men det kan også bli spurt fra et hovedfelt, vær klar over det. I Bourg-en-Bresse er det en myk 90-graders sving som venter rytterne rundt 800 meter før mål, før spurten går i slak motbakke.

Norske sjanser: Brudd eller spurt? Uno-X kan gjøre et forsøk på å samle det for Alexander Kristoff, men det kan også tenkes at han har vel så gode muligheter selv fra et brudd. Der kan også ryttere med en god avslutning, som Søren Wærenskjold og Rasmus Tiller være gode kort. Dette er nok også en etappe Edvald Boasson-Hagen kan vise seg frem.

Dato : 21.07.23

: 21.07.23 Start : Moirans-en-Montagne

: Moirans-en-Montagne Mål: Poligny

Poligny Lengde: 172,8 kilometer

172,8 kilometer Starttidspunkt: 13.15

13.15 Forventet målgang: 17.10-17.31

Hør etappen på NRK Sport Radio fra klokken 14.00.

For andre gang i historien besøker Tour-sirkuset Moirans-en-Montagne, mens målby Poligny får sin debut. Den 19. etappen kan minne om den 18. etappen, og kan utspille seg med samme scenarioer. For det er to kategoriserte stigninger på menyen, én fjerdekategori og én tredjekategori, men ingen av dem skremme vannet av syklistene. Her kan vi altså forvente at både bruddryttere og spurtere gjør seg klare til å kjempe om seier, og at én av gruppene ender opp med å gjøre nettopp det. Det som dog spiller i favør hovedfeltet og spurttogene på denne etappen, er at de siste åtte kilometerne går rett frem på en bred vei. Det er ingen steder for et eventuelt brudd å gjemme seg. Når det så kommer til spurt i Poligny så går den rett frem og stiger med fem høydemeter på den siste kilometeren, nære flatt, med andre ord.

Norske sjanser: Vi er dypt inne i den tredje uka nå. I en massespurt er dette trolig en av de beste mulighetene til Alexander Kristoff, men igjen er spørsmålet om det blir et brudd eller en spurt. Igjen kan også ryttere som Rasmus Tiller, Søren Wærenskjold og Edvald Boasson-Hagen bli spennende å følge. Og kanskje kan det også være en etappe for en kjøresterk Jonas Abrahamsen?

Dato : 22.07.23

: 22.07.23 Start : Belfort

: Mål: Le Markstein Fellering

Le Markstein Fellering Lengde: 133,5 kilometer

133,5 kilometer Starttidspunkt: 13.30

13.30 Forventet målgang: 16.54-17.17

Hør etappen på NRK Sport Radio fra klokken 13.30.

Nest siste etappe og det er duket for et siste farvel til fjellene, men for en avskjed det er lagt opp til. Etappen er den korteste i årets Tour med sine 133,5 kilometer, men det skal ikke stå på det. For i alt er det seks kategoriserte stigninger, klemt inn på den korte etappen. Tre andrekategorier, én tredjekategori og to førstekategorier. Det starter allerede 13 kilometer inn på etappen med førstekategorien Ballon d`Alsace, som er 11,5 kilometer lang og stiger med 5,2 prosent i snitt. Vi hopper bukk over de neste tre kategoriserte stigningene og vender blikket mot de 36 siste kilometerne av etappen. For da begynner førstekategorien Petit Ballon. Den er 9,3 kilometer lang og stiger med 8,1 prosent i snitt. Den kommer til å svi i bena, og dagen er ikke over. For etter en utforkjøring på 10 kilometer, dundrer rytterne inn i førstekategorien Col du Platzerwasel. Den er 7,1 kilometer lang og stiger 8,4 prosent i snitt. Og den siste store prøvelsen i årets Tour de France er som en slags trapp. For det starter bratt, blir litt slakere, så brattere så slakere, før det blir brattere igjen mot toppen. Merk: Slakere er aldri under 6 prosent stigning, bratt er over 10 prosent. Fra toppen av bakken er det åtte kilometer igjen til mål, en kilometer lang knekker på 6,8 prosent og flatt til mål.

Norsk sjanser: Rittets siste fjelletappe betyr at dette nok fort blir en kamp mellom favorittene. Torstein Træen og Tobias Halland Johannessen er de to med størst muligheter til å kjøre inn et resultat, i det som blir en etappe hvor de kan bruke så godt som alt av krefter igjen på tanken.

Dato : 23.07.23

: 23.07.23 Start : Saint-Quentin-en-Yvelines

: Saint-Quentin-en-Yvelines Mål: Champs-Élysées

Champs-Élysées Lengde: 115,1 kilometer

115,1 kilometer Starttidspunkt: 16.30

16.30 Forventet målgang: 19.28-19.47

Hør etappen på NRK Sport Radio fra klokken 14.00.

Ved veis ende. Den 21. etappen av årets Tour de France og målgang i Paris på Champs-Élysées. Denne etappen blir ikke å se i 2024-utgaven av rittet, da skal syklistene avslutte i Nice, men i år er det tradisjon tro. Champagne-glass, bilder, latter og god stemning. Som alltid skal det nytes, før det helt på tampen av dagen skal ytes. Da er det duket for massespurt, en ikonisk sådan. Thor Hushovd har vunnet på Champs-Élysées, det samme har Alexander Kristoff. I fjor vant Jasper Philipsen, hvem vinner i år?

Norske sjanser: Kristoff trives veldig godt i avslutninger han kjenner fra før, og hvor han vet hvor han ønsker å ligge til enhver tid. Det gjør han virkelig i Paris, hvor han har én seier, ytterligere fire pallplasseringer og har vært topp seks i alle de åtte spurtene han har vært en del av (en punktering gjorde at han kom i mål bak feltet i 2019). Rogalendingen blir det store norske håpet i finalen, som også er et oppløp hvor Edvald Boasson-Hagen har levert bra ved flere anledninger. Hvis Peter Sagan skal suge til seg inntrykkene en siste gang, i slovakens siste Tour de France, kan det være at Boasson-Hagen kan få spurtsjansen på Tourens siste dag.